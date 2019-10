Lo que comenzó como un esfuerzo de apoyo entre los vecinos de una comunidad en Dorado luego del paso del huracán María, dio paso a un trabajo ordenado y a largo plazo que tomó vida en una organización sin fines de lucro, The Rain and Rose Charitable Fund.

“La organización comenzó como un esfuerzo orgánico de un grupo de vecinos que nos juntamos y unimos recursos para ayudar luego del paso de María. Decidimos plantar una semilla y, con el tiempo, hacerla crecer para retribuir en algo a la isla”, dice Michael Basile, cofundador de la entidad, que tiene como propósito fundamental combatir la pobreza en Puerto Rico a través del trabajo en tres áreas fundamentales, los cuales consideran sus pilares de acción: la educación, educación, ayuda ante desastres y huracanes, y el desarrollo de la niñez y la juventud.

Y, como parte de su misión, la organización ha creado un evento especial apoyado por celebridades, The Rain and Rose Charitable Fund Benefit Weekend for Puerto Rico, el cual, en su segunda edición, tomará lugar este fin de semana en el St. Regis Bahía BeachResort, en Río Grande. Según explica Basile, entre otras actividades y sorpresas, habrá un torneo de golf y una subasta en vivo que prometen a los participantes momentos de diversión y camaradería, mientras se unen con un propósito en común.

“Esperamos llamar la atención a nuestra causa y unir a las personas, disfrutar y también dar algo de vuelta a la isla, esa es realmente nuestra meta”, recalca Basile, quien recuerda que en la primera edición contaron con unos 125 invitados y celebridades que incluyeron a varios de los miembros del celebrado equipo de pelota Team Rubio que nos representó en el Clásico Mundial de Béisbol en el 2017, algunos miembros de la National Football League (NFL) y otros. Se espera que para el evento de este fin de semana se unan invitados especiales como el actor Frankie Muñiz y el boxeador Winky Wright, entre otros.

“Esperamos a unos 160 invitados y tenemos unos 25 invitados especiales/celebridades que nos acompañarán en el evento”, resalta Basile, al mencionar que, aunque la actividad de fin de semana está completamente vendida, las compañías y los empresarios interesados en unirse a la iniciativa en el futuro pueden contactar la organización escribiendo al correo electrónico [email protected]

En su primera edición, celebrada el año pasado, el Rain and Rose Charitable Fund Benefit Weekend for Puerto Rico recaudó unos $225,000 y, en esta ocasión, esperan recaudar $300,000. Los fondos serán destinados a las diferentes organizaciones que apoyan y que se alinean a su misión. Basile llama la atención que la totalidad de los fondos recaudados va directamente a las organizaciones, entre las que se encuentran la Carlos Beltrán Baseball Academy y la organización Carlos Delgado Extra Bases Inc.