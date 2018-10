Sentados en el Pabellón de la Paz en el parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan, un grupo de niños y niñas escuchaban embelesados al expelotero Carlos Delgado. Esta vez el atleta no hablaba sobre béisbol, sino sobre su amor por la lectura.

“¿Cuál fue el último libro que leyeron en la escuela?”, cuestionaba Delgado a un grupo de estudiantes de las escuelas Eugenio María de Hostos y Eva y Patria Custodio, ambas de Las Marías.

La mayoría respondía con timidez, pero también con la curiosidad de conocer qué pensaba el expelotero puertorriqueño sobre sus gustos y preferencias literarias. Este encuentro entre los estudiantes y Delgado se dio en el contexto del Festival de la Palabra, el cual comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo entre el parque Luis Muñoz Rivera, el Archivo General y la Biblioteca Nacional, en San Juan. Un total de 7,000 estudiantes de escuelas públicas y privadas participarán este año en el Programa Escolar de este evento, que celebra su novena edición con el lema “Es tiempo de regresar”, en homenaje a la diáspora puertorriqueña.

“Ha sido superchulo porque yo he hablado con muchos niños a lo largo de mi vida, pero generalmente de otros temas, sobre todo de deportes. Ahora estoy conectando las analogías de la vida con la lectura y cómo le pueden sacar provecho. Creo que lo más importante de esto es poder enfatizar y recalcarles a nuestros niños la importancia de estar preparados, la importancia de tener orgullo por nuestro idioma, la importancia de la lectura”, compartió Delgado, quien es un amante de la lectura, sobre todo de biografías y ensayos.

“Leo bastante, me gusta, y leo muchas cosas relevantes para mí. Leo nuevas tendencias en el béisbol, de política, de economía, para que cuando una vaya por ahí no digan que fulanito lo único que habla es de pelota. Me gusta Gabriel García Márquez, Eduardo Lalo y también leo al periodista Benjamín Torres Gotay”, dijo sobre sus gustos literarios.

Mayra Santos-Febres, gestora y directora ejecutiva del Festival de la Palabra, por su parte, se expresó ayer entusiasmada con el inicio de esta novena edición que se celebra a un año del huracán.

“¡No lo puedo creer! Estoy bien contenta. Ya tenemos una situación más o menos estable donde los niños pueden salir de sus escuelas y aquí hay grupos de Aguada, Yauco, San Sebastián, gente que se levantó a las 4:00 a.m. para venir acá y eso nos llena de alegría. Esperemos que podamos cumplir con las expectativas”, expresó.

Junto a ella se encontraba Irene Villar, presidenta de la organización Américas por la Conservación y las Artes, entidad que seune por primera vez al Festival de la Palabra con su Festival Ecológico de las Américas. Como parte de las actividades se sembrarán 200 árboles endémicos en el Luis Muñoz Rivera, en el llamado bosquecito del parque, el cual rebautizarán con el nombre “Bosque de la lectura”. Además, se iluminará con luces solares, se restaurarán los mosaicos y se educará sobrediversos temas.

Santos-Febres comentó que esta alianza es fundamental para recuperar la memoria y la tierra.

“Nuestra literatura siempre ha tenido una conexión con el paisaje y con la naturaleza. Hemos querido que esas dos cosas que a veces se ven tan lejos estén más cerca”, dijo, toda vez que Villar opinó que “este no es otro festival, es un proyecto de país”.