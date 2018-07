La noticia de la presentación en Puerto Rico del exitoso musical de Broadway “Hamilton” con su creador, Lin-Manuel Miranda en el rol titular, ha creado gran expectativa, tanto entre el público boricua como en el internacional, que ven en esta puesta en escena una oportunidad única.

Tal expectativa se ha traducido en el deseo de saber cómo y cuándo podrán adquirirse los boletos.

“Hamilton” se presentará del 8 al 27 de enero del 2019 en un restaurado, Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Será la oportunidad de presenciar a su autor, el dramaturgo de raíces boricuas, Lin-Manuel Miranda, encarnar a Alexander Hamilton. Tras largas temporadas en Broadway, Miranda se había retirado del mismo para realizar otros proyectos, específicamente en el cine.

Tal y como anunciaron el pasado domingo el artista y su progenitor, Luis A. Miranda Jr. todas las ganancias de la temporada de “Hamilton” en Puerto Rico se donarán al Fondo Flamboyán que apoya a diversas entidades culturales.

Para garantizar el acceso a la obra a un público amplio, habrá 9,600 boletos (un 25% del total disponible) para las funciones de “Hamilton” en la isla que podrán ser adquiridos a través de una lotería digital por $10 cada uno.

Si bien la venta de boletos para las funciones en la isla no iniciará hasta septiembre, la producción de “Hamilton” ya cuenta con un sistema estructurado, probado y meticuloso para vender las entradas por lotería en todas las plazas donde el musical se presenta actualmente Estados Unidos y Londres que muy bien podría adaptarse para la funciones en la isla, para efectos de garantizar transparencia en el proceso. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, el precio de boletos mediante lotería es el mismo.

Reglas de la lotería

Para cada función de “Hamilton” se venderá una cantidad limitada de boletos mediante lotería y otros mediante método tradicional. Para participar de la lotería, la persona tendrá que entrar a una página web, ofrecer una dirección de correo electrónico y especificar a qué función desea asistir. De ganar la lotería tiene derecho a comprar hasta dos (2) boletos a $10 cada uno.

Para participar se debe ingresar la información en el formulario que se proporcionará y presionar el botón de enviar o “submit”. Las entradas duplicadas y las direcciones de correo electrónico no verificables se descartarán. Los boletos a través de este formulario se compararán con las solicitudes de la página oficial de “Hamilton” APP. Si un participante ingresa una entrada duplicada a través de la aplicación o por correo a través de este formulario, esta será descartada.

Las inscripciones para la lotería de cada presentación serán aceptadas hasta las 9:00 a.m. del día anterior a lafunción. Las notificaciones de ganador y no ganador se enviarán por correo electrónico aproximadamente a las 11:00 a.m. del día anterior al espectáculo musical. Los solicitantes que ingresen a través de este formulario también recibirán un mensaje de texto (si el número de celular se proporciona y siempre que el participante también de su consentimiento para el uso de textos).

Para reclamar los boletos

Las entradas se deben comprar en línea con una tarjeta de crédito antes de las 4:00 p.m. del día anterior a la presentación, utilizando el enlace de compra en el correo electrónico de notificación del ganador. Los boletos ganadores que no se hayan comprado antes de las 4:00 p.m. se perderán. Estos boletos pueden ser en asientos con visibilidad parcial y es posible que los boletos no sean para asientos contiguos.

Los ganadores pueden requerir asientos de acceso especial u otra ayuda.

Es importante subrayar que no se necesita realizar compra alguna para entrar en el sorteo. Esto está prohibido por ley. La persona debe tener 18 años o más para ingresar.