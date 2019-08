El manifiesto de la calidad y excelencia artística de una puesta en escena en las tablas puertorriqueñas volverá a evidenciarse con el regreso del musical “Mamma Mía!” al teatro.

La cantante Ednita Nazario regresa el sábado, 19 de octubre a las tablas para darle vida al personaje de “Donna Sheridan” en el musical que el año pasado recibió excelentes críticas en diez funciones todas vendidas en su totalidad.

La intérprete de “Más grande que grande” vuelve a escena junto al estelar elenco compuesto por Denise Quiñones, Braulio Castillo, Carlos Esteban Fonseca, Joaquín Jarque, Sara Jarque, Marisol Calero y Christian Laguna en una función a beneficio del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón. El musical -que contiene la música del cuarteto sueco Abba- se presentará a las 8:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Regresamos con la misma pasión que lo hicimos el año pasado. La oportunidad de volver hacerlo es única porque la gente nos traía loca de que volviéramos como una familia que somos. Buscamos el espacio y todo el mundo se apuntó, ya que se trata de ayudar a todas estas personas que a través de la fundación y su programa de empresarismo ha impactado a cientos de puertorriqueños. La comunidad de artistas estamos comprometidos con trabajar para hacer el bien. El empoderamiento de todos nosotros como individuos es fundamental para el país”, reveló la artista en un aparte con El Nuevo Día, durante la conferencia de prensa celebrada en el Centro para Puerto Rico en Río Piedras.

La cantante estuvo acompañada de la exgobernadora Sila Calderón, quien detalló que la entidad a lo largo de casi una década ha transformado la vida de más de 50,000 personas que se han beneficiado de los entrenamientos y talleres de empresarismo.

“Hay mucha pobreza y necesidad en Puerto Rico y nosotros llegamos a ellos para cambiar sus vidas en forma dramática”, sostuvo la exgobernadora.

Los actores Carlos Esteban Fonseca y Braulio Castillo destacaron estar felices de volver al musical que “fue fundamental para brindar tanta alegría a los puertorriqueños que tanto lo necesitaban”.

“La pieza fue una reafirmación del potencial que tenemos para la excelencia. (El musical) puso en manifiesto la capacidad que tenemos de sobresalir por encima de todo prejuicio sobre todas las cosas. Las críticas fueron contundentes, favorables y positivas. Nosotros nos mirábamos a los ojos, al corazón y nos alegrábamos de saber y de pertenecer a este proyecto que fue único en su clase”, afirmó Castillo, hijo.

Fonseca aclaró que por el momento está pautada una función, pero confían en hacer más funciones a la obra que describe como un “canto a la vida y a la liberación femenina”.

Víctor Maldonado, director ejecutivo de Arturo Somohano y la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, reveló que la cantante Gisselle Ortiz se une al elenco.

Preocupada por su hija

De otra parte, Ednita se mostró preocupada por el paso del huracán Dorian en dirección a Florida, ya que su hija Carolina vive en Miami. La artista se encuentra en la isla y no viajará por ahora al estado de la Florida, por petición de Carolina, quien desea que permanezca en Puerto Rico.

“No me la puedo traer, ella trabaja y tenemos cuatro perritos. Lo bueno es que vivimos en un sitio bien seguro. Yo me quería ir hoy, pero ella no quiere. Ella está preparada porque no está sola. Además, pasamos el huracán Irma juntas allá y ella vio todo el proceso de María. Fue voluntaria en las ayudas para la isla”.

Sobre el disco adelantó que estará listo para el 2020 y el primer sencillo será lanzado en octubre. La cantante se ha concentrado en los últimos meses en la producción discográfica. En cuanto al romance señaló que vive una etapa de amor con mucha pasión e intensidad.

“Veo otro país”

La diva ponceña, que participó en las manifestaciones multitudinarias que provocaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aseguró que luego del momento histórico por el que atravesó la isla ve un país optimista, renaciente y despierto. Perspectiva que también comparte su compañero actor Braulio Castillo, hijo.

“Veo otro país. Un país más brilloso, claro con mujeres al poder. Esto ha sido uno de los resultados más emocionantes de todo, que están las mujeres al rescate. Me siento muy orgullosa de todo lo logrado. Siento que Puerto Rico brilla de manera distinta y la gente está más entusiasmada, más contenta. Sé que faltan un montón de retos que vamos a encarar con valentía”, indicó.

Castillo, por su parte, resaltó que en el interior de las personas hubo un cambio.