Festival nacional del cabro

El domingo, 18 de agosto, se llevará a cabo la edición número 12 del Festival Nacional del Cabro, frente al Paseo Tablado de Guaynabo. Las actividades comienzan a las 10:00 a.m. y se extienden hasta las 8:00 p.m. El público podrá disfrutar de exhibiciones de cabros, ovejas y otros animales de granja. Además, habrá una mini granja y un mercado agrícola del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), con agro y micro empresarios, además de plantas ornamentales, artesanos y productos elaborados con leche de cabra. Una de las atracciones más esperadas del festival es la competencia del fricasé de cabro donde participan los kioscos del tablado y los asistentes podrán escoger el ganador mediante votación.

La música no podía faltar con la participación del grupo Baquiné, la Comparsa de talentos de Puerto Rico y otros artistas. La entrada al festival es libre de costo.

Paseo de los artistas

Es un evento artístico y gastronómico al aire libre que se realiza el tercer sábado de cada mes en Caguas, de 5:00 a 12:00 p.m., en el Paseo de las Artes Abelardo Díaz Alfaro, Calle Padial, Caguas. La entrada es libre de costo.

El objetivo principal del evento es promover en un espacio fijo las piezas de arte de artistas de la región, incentivar la producción, ventas de obras y la interacción entre los artistas y el público que nos visitará. Por otro lado, promueve la integración de otros elementos artísticos, tales como presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, presentaciones de actuación estilo teatro, presentaciones de baile y danza, instalaciones artísticas, body painting, entre otros; todo esto acompañado de una buena propuesta gastronómica local.

Aniversario de la placita Güísin

El reconocido actor, cantante y dramaturgo de raíces boricuas, Lin-Manuel Miranda, y su padre Luis Miranda, exhortaron al público a celebrar por todo lo alto el segundo aniversario de la Placita de Güísin en Vega Alta, el sábado, 17 de agosto, a partir de las 6:00 p.m. El evento contará con la música del reconocido cantautor boricua Alberto Carrión, el cuatrista Luisito Sanz y el sabor de la Orquesta “Planté Bandera de Wito López”.

Disney on ice

Disney On Ice presenta “Worlds of Fantasy”, un espectáculo sobre hielo que llegará al Auditorio Pachín Vicéns de Ponce del 15 al 18 de agosto, con funciones jueves y viernes a las 8:00 p.m. Worlds of Fantasy muestra a los queridos personajes de Cars de Disney Pixar, The Little Mermaid, y Toy Story 3 de Disney Pixar, junto con Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy y estrellas de Frozen de Disney. En Ticketcenter (787) 792-5000, www.tcpr.com, en la boletería del Pachín Vicéns, o en sus puntos de ventas.

Velada cultural

El municipio de Canóvanas celebra mañana “Noches de Cultura”, frente a la Sala de Historia, Sergio E. Calzada Rivera, con música en vivo en un ambiente de bohemia. Habrá artesanías, kioscos, intervenciones sobre la historia del municipio de Canóvanas y visitar la Sala de Historia del pueblo. La actividad es libre de costo.

Día de la Restauración Dominicana

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) invita a celebrar el Día de la Restauración Dominicana, a celebrarse el 16 de agosto en la isla municipio de Vieques. Ese día se honra la memoria de 25 Prisioneros de Guerra Dominicanos que murieron presos en el Fortín de la Isla Nena entre 1864 y 1865. También se llevará a cabo un conversatorio en el Fuerte Conde de Mirasol en Vieques, con representantes de República Dominicana y Puerto Rico. Para más información puede comunicarse al 787-375-0525.

Mercado agrícola

El agrónomo Douglas Candelario será uno de los invitados del Mercado Agrícola Trujillano que se celebrará el domingo, 1 de septiembre. en el Paseo del Bicentenario, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El público podrá adquirir productos frescos, plantas ornamentales, árboles frutales, café puertorriqueño, dulces típicos, productos elaborados y miel de abeja pura, entre otros. La participación de Candelario será a las 2:00 p.m. Los asistentes disfrutarán de variedad de artesanías, platos gastronómicos y música en vivo del Grupo Sabana.

Concurso de trovadores

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que la primera semifinal del Concurso Nacional de Trovadores se celebrará este próximo domingo, 18 de agosto, a las 3:00pm dentro del trigésimo noveno Festival de Cuatristas y Trovadores en la plaza pública Juan Evangelista Rivera de Morovis. Este año, los trovadores podrán inscribirse desde el mediodía y estarán acompañados, durante su participación, por el Conjunto Típico Haciendo Patria, bajo la dirección de Irvin Santiago. Se trata de una competencia de músicos improvisadores de trova, en la que el ganador obtendrá un premio en metálico y representará a Puerto Rico durante un año. Cada trovador o trovadora deberá improvisar dos décimas espinelas con el pie forzado que se les suministre. Más información en el Programa de Artes Escénicos Musicales del ICP al 787-724-0700 ext. 1321.

Feria del libro