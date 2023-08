La actriz puertorriqueña Anamín Santiago presentará en la República Dominicana su libro investigativo “Eugenio María de Hostos: praxis teatral” en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), este jueves 31 de agosto a las 10:00 a.m. en el paraninfo de la Facultad de Humanidades.

Luego de la jornada de presentaciones del libro en Puerto Rico y en el Ateneo de Almagro, España, este encuentro se yergue como el más importante, pues es la República Dominicana, quien más ha validado la figura del puertorriqueño en todas sus facetas y su vigencia para los países caribeños. Esta presentación estará a cargo de la actriz, quien mediante el apoyo de visuales y gráficas detalla de manera sucinta, pero pormenorizada, el contenido de la investigación.

“Es importante que no solo la comunidad académica conozca quién es Eugenio María de Hostos, si no que toca al gremio teatral caribeño conocer y divulgar las raíces de nuestra disciplina. Estas han sido ocultas como consecuencia de la condición colonial de Puerto Rico y en otros países hermanos por sus remanentes poscoloniales, que nos llevan todavía a pensar y actuar desde nociones culturales de inferioridad. Esqueletos fosilizados, le llamaría Hostos en referencia a los restos eurocéntricos. Se trata de seguir corriendo el velo de nuestra propia producción estética-laboral, redescubrir nuestra historia desde el compromiso actual con nuestra escena. Desde esa base sólida dialogar con el mundo”, compartió la también directora.

El libro expone la prominencia del teatro en el pensamiento y quehacer del prócer antillano, según se extrae de los textos escritos en su segundo periodo en España. Tanto las columnas periodísticas “¡Sitio! Monólogo de un sediento”, “El alboroto en la Habana”, “El Diario de 1866-1869″, su reseña crítica a “La cuarterona de Alejandro Tapia y Rivera”, su ensayo “Romeo y Julieta”, el análisis de los conciertos de Francisco Barbieri, su reflexión sobre lo que debe ser la dramática en el texto “Crítica dramática”, su análisis de “Rossini y El barbero de Sevilla”, entre otros escritos, perfilan su posición activa dentro del teatro mientras Hostos vivió en este país.

Antes de sus 30 años de edad, Hostos ya era un conocedor pleno de conceptos que solo practicantes de la disciplina dominan, tales como la acción dramática, la prominencia de la escenificación sobre la escritura dramática, el poderoso arraigo de las tramas y caracteres populares, cómo el teatro asume todas las demás artes y costumbres, convirtiéndose así en devenir e identidad colectiva, la politización del público teatral antillano para que asuma sus deber como espectadores en el marco de su compromiso con la libertad de sus países.

En su madurez refleja una teoría sobre la actuación de la mano de Diderot. Además, sistematiza un proyecto teatral que reconstruya la sociedad desde el teatro como organizador, como lo expresó en sus escritos desarrollados en República Dominicana y Chile.

La actriz Carmen Zeta, también escritora y directora teatral, será parte de la presentación en la UASD. Con entusiasmo expresó: “Desde que Anamín me presentó el monólogo “27 de febrero” escrito por Hostos y el cual interpreto, me percaté que contrario a lo dicho, no es un ensayo o un cuento. Todo lo contrario, es una pieza dramática muy equilibrada, atenta a la prosodia, a los silencios, provocadora consciente de la escena. Estuvimos ensayando rigurosamente y lo hemos presentado durante este año en Puerto Rico. Me emociona mucho presentarlo en Santo Domingo y poder compartirlo con la comunidad académica, pero sobre todo con la teatral, en la cual tengo muy buenas amistades”.

La también autora de “Amalgana Tropical”, su antología de poemas, cuentos y teatro es investigadora del legado de Hostos. Su investigación sobre el ensayo “Romeo y Julieta” del prócer, publicado en la Revista Exégesis de la UPR de Humacao, también forma parte del corpus crítico del libro de Santiago. Aunque es un monólogo, la actriz comparte escena con el actor Samuel Otero, en participación especial.