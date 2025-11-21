Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Activa la sexta edición de la subasta virtual “Por amor a la Liga”

Un total de 193 obras comprende la muestra que estará disponible hasta el 26 de noviembre

21 de noviembre de 2025 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Obra "Marejada" de Orlando Vallejo. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La sexta edición de la subasta virtual “Por amor a la Liga”, se convierte en una vitrina del arte puertorriqueño en todos los formatos al contar con la participación activa de 146 artistas.

RELACIONADAS

La Liga de Arte de San Juan invita a la comunidad local e internacional a participar de la subasta virtual que abrió esta semana y se extenderá hasta el miércoles, 26 de noviembre, a las 9:00 pm. En esta ocasión, la subasta comprende una diversa muestra creada por cientos de artistas puertorriqueños residentes en la isla y otros de la diáspora.

El lema de la subasta virtual es “Obras que inspiran, apoyo que transforma” y cada año para la Liga de Arte de San Juan la muestra representa un reto mayor a la hora de buscar que más personas apoyen la plataforma de exposición artística.

La verdad es que siempre hemos tenido un apoyo extraordinario de los artistas. La respuesta de los artistas siempre es maravillosa y solidaria. El reto en este proyecto es lograr que la gente participe y nos apoye. Que la gente pueda darse la oportunidad de observar y conocer la maravilla de este arte puertorriqueño, que siempre he dicho que esto es una vitrina de lo mejor del arte puertorriqueño”, sostuvo la directora ejecutiva de la Liga, Marilú Carrasquillo.

La iniciativa artística continúa siendo la principal oportunidad para la recaudación de fondos de la Liga de Arte de San Juan y permitir el sostenimiento de proyectos culturales y educativos, además de ser una gran plataforma de exposición accesible, tanto para los artistas como para aquellos coleccionistas y entusiastas del arte.

A través de un registro, en el portal de la Liga de Arte y de una aportación inicial de $25, cada participante tendrá acceso a esta atractiva galería virtual en la que podrá apreciar, seleccionar como preferidas y hasta comprar alguna (s) de las creaciones en técnicas como pintura, cerámica, fotografía, dibujo, grabado, serigrafía, escultura, orfebrería y otras mixtas.

Un total de 193 obras está recogido en el catálogo, en el que los participantes encontrarán trabajos de Rafael Trelles, Isabel Pérez Franceschini, Luis Hernández Cruz, María Antonia Ordoñez, Antonio Martorell, y Orlando y Sebastián Vallejo (padre e hijo, respectivamente), entre muchos otros. Afortunadamente, la comunidad artística vuelve a responder de forma contundente al hacerse parte de esta iniciativa, iniciada en el 2020 como alternativa de recaudación durante la pandemia, que se ha convertido en una oportunidad de exposición global para nuestros creativos.

Una vez entrada a la subasta, la persona puede acceder al catálogo de obras y ofertar en el horario que tenga disponible, pues la plataforma permanece abierta las 24 horas del día. Cada etapa en el proceso de subasta es seguro y transparente para los participantes.

“En un momento de reducción de fondos federales, esta subasta -ya nuestra principal fuente de recaudación externa- adquiere una relevancia aún mayor al sostener la labor educativa y la promoción del arte puertorriqueño que distinguen a la Liga”, añadió Carrasquillo ante los recortes económicos recurrentes que impactan la sostenibilidad de proyectos especiales de la organización sin fines de lucro, originada en el 1968 con el compromiso de fomentar las artes plásticas y el apoyo a los artistas plásticos del país.

Los fondos logrados en cada subasta benefician también a los artistas de las obras adquiridas en este proceso.

El registro para la subasta abrió el pasado lunes, 17 de noviembre y se extenderá hasta las 9:00 p.m. del miércoles, 26 de noviembre. Con el registro se incluye la membresía de un año a la Liga y le dará participación en una rifa de cenas en restaurantes, certificados de regalos y obras de arte.

La persona que no desee participar de la subasta, pero desea hacer alguna donación a la Liga, puede hacerlo a través de la misma plataforma, gesto que igualmente agradece cada miembro del equipo de trabajo de la Liga en favor de continuar promoviendo y preservando la labor artística y cultural puertorriqueña.

Para información adicional sobre la subasta, puede comunicarse al (787) 725-5453 o visitar la página web de la Liga de Arte, www.ligadeartesj.org.

Tags
Artecultura
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: