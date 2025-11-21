Activa la sexta edición de la subasta virtual “Por amor a la Liga”

La sexta edición de la subasta virtual “Por amor a la Liga”, se convierte en una vitrina del arte puertorriqueño en todos los formatos al contar con la participación activa de 146 artistas.

La Liga de Arte de San Juan invita a la comunidad local e internacional a participar de la subasta virtual que abrió esta semana y se extenderá hasta el miércoles, 26 de noviembre, a las 9:00 pm. En esta ocasión, la subasta comprende una diversa muestra creada por cientos de artistas puertorriqueños residentes en la isla y otros de la diáspora.

El lema de la subasta virtual es “Obras que inspiran, apoyo que transforma” y cada año para la Liga de Arte de San Juan la muestra representa un reto mayor a la hora de buscar que más personas apoyen la plataforma de exposición artística.

“La verdad es que siempre hemos tenido un apoyo extraordinario de los artistas. La respuesta de los artistas siempre es maravillosa y solidaria. El reto en este proyecto es lograr que la gente participe y nos apoye. Que la gente pueda darse la oportunidad de observar y conocer la maravilla de este arte puertorriqueño, que siempre he dicho que esto es una vitrina de lo mejor del arte puertorriqueño”, sostuvo la directora ejecutiva de la Liga, Marilú Carrasquillo.

La iniciativa artística continúa siendo la principal oportunidad para la recaudación de fondos de la Liga de Arte de San Juan y permitir el sostenimiento de proyectos culturales y educativos, además de ser una gran plataforma de exposición accesible, tanto para los artistas como para aquellos coleccionistas y entusiastas del arte.

A través de un registro, en el portal de la Liga de Arte y de una aportación inicial de $25, cada participante tendrá acceso a esta atractiva galería virtual en la que podrá apreciar, seleccionar como preferidas y hasta comprar alguna (s) de las creaciones en técnicas como pintura, cerámica, fotografía, dibujo, grabado, serigrafía, escultura, orfebrería y otras mixtas.

Un total de 193 obras está recogido en el catálogo, en el que los participantes encontrarán trabajos de Rafael Trelles, Isabel Pérez Franceschini, Luis Hernández Cruz, María Antonia Ordoñez, Antonio Martorell, y Orlando y Sebastián Vallejo (padre e hijo, respectivamente), entre muchos otros. Afortunadamente, la comunidad artística vuelve a responder de forma contundente al hacerse parte de esta iniciativa, iniciada en el 2020 como alternativa de recaudación durante la pandemia, que se ha convertido en una oportunidad de exposición global para nuestros creativos.

Una vez entrada a la subasta, la persona puede acceder al catálogo de obras y ofertar en el horario que tenga disponible, pues la plataforma permanece abierta las 24 horas del día. Cada etapa en el proceso de subasta es seguro y transparente para los participantes.

“En un momento de reducción de fondos federales, esta subasta -ya nuestra principal fuente de recaudación externa- adquiere una relevancia aún mayor al sostener la labor educativa y la promoción del arte puertorriqueño que distinguen a la Liga”, añadió Carrasquillo ante los recortes económicos recurrentes que impactan la sostenibilidad de proyectos especiales de la organización sin fines de lucro, originada en el 1968 con el compromiso de fomentar las artes plásticas y el apoyo a los artistas plásticos del país.

Los fondos logrados en cada subasta benefician también a los artistas de las obras adquiridas en este proceso.

El registro para la subasta abrió el pasado lunes, 17 de noviembre y se extenderá hasta las 9:00 p.m. del miércoles, 26 de noviembre. Con el registro se incluye la membresía de un año a la Liga y le dará participación en una rifa de cenas en restaurantes, certificados de regalos y obras de arte.

La persona que no desee participar de la subasta, pero desea hacer alguna donación a la Liga, puede hacerlo a través de la misma plataforma, gesto que igualmente agradece cada miembro del equipo de trabajo de la Liga en favor de continuar promoviendo y preservando la labor artística y cultural puertorriqueña.