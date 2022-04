Llegó una semana emblemática para aquellos que creen en la fe cristiana, la Semana Santa. Para quienes aprovechan la Semana Mayor para compartir y disfrutar de actividades culturales, aquí te indicamos varias que se estarán llevando a cabo.

lunes, 11 de abril

Lunes de Plena

Lugar: El Boricua, Río Piedras

Hora: 8:00 p.m.

miércoles, 13 de abril

Tránsitos eternos: Concierto Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

Lugar: Sala Sinfónica Pablo Casals, Corporación del Centro de Bellas Artes de Santurce

Hora: 7:00 p.m.

Festejo de 25 años de la fundación del Orfeón San Juan Bautista y su contribuci’in al entorno cultural puertorriqueño

Boletos: Ticketera

Entre Café, Música y Arte

Lugar: Plaza Colón de Mayagüez

Hora: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.

jueves, 14 de abril

La Borinqueña Pop-Up Comic Book Art Show

Lugar: Hotel Caribe Hilton

Hora: 7:00 p.m.

El novelista gráfico y filántropo Edgardo Miranda-Rodríguez hará un “pop-up comic book art show” con ilustraciones de la nueva novela gráfica “La Borinqueña Guest Starring Rosario Dawson”. Las copias de la nueva novela gráfica también estarán disponibles para su compra en el evento cuyas ganancias apoyarán el proyecto filantrópico Programa de Becas La Borinqueña.

PUBLICIDAD

Entrada gratis

sábado, 16 de abril

La Fiesta Libertá

Lugar: Taller Libertá, Mayagüez

Hora: Desde las 12:00 p.m.

Celebración del quinto aniversario de Taller Libertá con la participación de Javo Grant, La Diez & Zurda Dub Selekta, Mima & International Dub Ambassador

Entrada gratis

Gran Merengazo de Sábado de Gloria

Lugar: Hipódromo Camarero, Canóvanas

Hora: 8:00 p.m.

Con la interpretación de Bonny Cepeda, Julián Oro Duro, Javish Victoria, Ronny Soler, Junny Ramos, Papucho, Manuel Arce

Boletos: Ticketera

Noche Bailable de Sábado de Gloria

Lugar: Hacienda Sabanera, Cidra

Hora: Desde las 5:00 p.m.

Rika Swing, Conjunto mayoral, Los Nenes de la Rumba,

Boletos: Ticket Center

“La Caja De La Música, El Musical de Daniel El Travieso

Lugar: Coca Cola Music Hall, San Juan

Hora: 8:00 p.m.

Tito Auger en la apertura de Café Bistro Lealtad

Lugar: Café Bistro Lealtad, Lares

Hora: 8:00 p.m.

domingo, 17 de abril

Recorrido por las iglesias del casco urbano de la Ciudad Señorial

Punto de encuentro: Utopía, Ponce

Hora: 10:30 a.m. - 12:30 p.m.

El Domingo de Pascuas se caminará por las historias de varios templos religiosos de ponce, que están llenos de historia.

Jerusalén en el corazón criollo

Lugar: Paseo de las Artes, Caguas

Hora: 3:30 p.m. -5:30 p.m.

Estarán trasformando el Paseo en lugares y eventos que representan a Jerusalén como parte de la celebración de la Semana Santa. Tendrán Taller con El Alfarero, Talleres Individualizado de Educación Infantil, recorrido por diferentes aspectos de Jerusalén, su cultura y trasfondo.

Obra al aire libre: “The Passion 4, The Presence of the Holy Spirit”

Lugar: Paseo de las Artes, en Caguas

PUBLICIDAD

Hora: 6:30 p.m.

Bajo la producción de Kiara Pita, la puesta al aire libre que será libre de costo para toda la familia, presentará a través de la danza la vida de Jesús. Esta edición incluirá una coral y un grupo compuesto de más de 60 bailarines y 13 bailes que darán vida a la historia que marcó los tiempos.

Equinox: Los Hijos de la Aristocracia

Lugar: Sala Experimental Carlos Marichal, Centro de Bellas Artes de Santurce

Hora: 4:00 p.m.

Obra de teatro de Liz Carher y dirigida por Alanis Rose. Prestigio, integridad, respeto y determinación son los cuatro pilares que describen a esta institución mejor conocida como “La Academia de los Hijos de la Aristocracia”

Del 11 al 16 de abril

Plaza Las Américas llevará a cabo una nueva edición de su Feria Santos en el Atrio Central, que contará con la participación de alrededor de 40 artesanos entre tallistas de santos, algunos de ellos tallando sus piezas en vivo, y artesanos que trabajan piezas de tema religioso en diversas técnicas y materiales, tales como pañitos de altar, velas, cubre biblias, ropa de bautismo, entre otros. Las artesanías estarán a la venta en el primer nivel y en el Paseo Cultural Ricardo Alegría localizado en el tercer nivel. El sábado, 16 de abril se llevará a cabo el PLAZA Magical Easter, una serie de espectáculos, libres de costo, con el reconocido Mago Barry Barry y el payaso, comediante y bailarín Chicle. Los espectáculos tendrán capacidad limitada a 120 personas por tanda con espectáculos a las 10:30 a.m., 1:30 p.m., los cuales contarán con la participación de ambos artistas y una tercera presentación a las 4:00 p.m. solamente con la participación del payaso Chicle. Los tres espectáculos se llevarán a cabo en el local al lado de T-Mobile en el segundo nivel y para asistir, los interesados deben reservar sus espacios con anticipación en el PLAZA App.

PUBLICIDAD

Del 14 al 17 de abril

Obra teatral: “Job”

Lugar: Teatro Victoria Espinosa, Santurce

Hora: 7:00 p.m. (jueves, viernes y sábado) y 6:00 p.m. (domingo)

La obra de carácter experimental será protagonizada por Ángel Manuel, quien encarnará a Job, además del elenco conformado por Kathy García, Ángel Narváez, Camila Molina y Doel Ramírez.

Del 15 al 17 de abril

Puerto Rico Comic Con

Lugar: Centro de Convenciones de Puerto Rico, San Juan

Hora: Desde las 9:00 a.m.

Fin de semana repleto de actividades para toda la familia: invitados especiales, conferencias, videojuegos, artistas locales, Cosplay Showcase con premios y más.