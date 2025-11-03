Amantes de los libros, prepárense: la Feria Internacional del Libro llega a Río Piedras

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP) se transformará esta semana en un punto de encuentro para libros, autores, académicos, artistas y lectores. Se trata de la primera Feria Internacional del Libro (FIL RÍO 2025) celebrada en la institución, que se llevará a cabo del 3 al 8 de noviembre en varios puntos del plantel universitario y el casco urbano de Río Piedras.

Aunque en el país se celebran varias ferias internacionales del libro destacadas, como la que se lleva a cabo en Caguas, esta sería la primera organizada por una universidad en Puerto Rico. Con el evento, la UPR-RP busca reafirmar su compromiso con la cultura, la educación y la comunidad. El evento reunirá a escritores, artistas, editoriales, librerías, académicos y organizaciones culturales locales e internacionales en un programa diverso de conferencias, presentaciones, foros, talleres y actividades artísticas.

“Es una manera de reafirmar lo que lleva siendo la universidad desde siempre, que es un espacio de encuentro cultural. Y la universidad realmente ha tenido numerosos distintos tipos de encuentros, no solamente académicos, sino comunitarios y culturales a lo largo de su historia. Así que es un poco continuar ese legado”, explicó Alexandra Pagán Vélez, profesora, autora y coordinadora de programación para la FIL RÍO 2025.

La académica sostuvo que continuar con ese legado es una de las motivaciones más grandes detrás de la organización de la feria. Para ella y el equipo organizador, se trata de abrir la universidad al resto del país y a otras partes del mundo, recordando siempre el rol que ha jugado la UPR como un punto de intercambio de conocimientos y culturas a lo largo de sus más de 120 años de historia.

“Así que yo creo que una de las intenciones, por lo menos del comité y muy personal, es que las personas entiendan que la universidad es la Universidad de Puerto Rico, por tanto, es abierta, siempre están ocurriendo cosas, siempre hay un interés de crear vínculos con la comunidad y de traer al espacio de la universidad diversas discusiones, en torno a lo que nos acontece, pero también a lo que queremos y soñamos. Otra cosa que me gustaría que se lleve a la gente es que conozcan, que conozcan nuevos autores, que vean a los autores y autoras que ya les gustan, que puedan tener ese espacio para también conocer cosas nuevas”, dijo,

“La FIL RÍO representa la esencia de lo que somos como universidad: un espacio de diálogo, pensamiento y transformación. Desde Río Piedras reafirmamos nuestro liderazgo regional y nuestro compromiso con la comunidad, la cultura, la educación y el desarrollo humano”, expresó, por su parte, Angélica Varela Llavona, rectora del Recinto de Río Piedras de la UPR.

La feria contará con la presencia de destacados autores de Puerto Rico y del exterior, entre ellos, de Puerto Rico: Mayra Santos-Febres, Magali García Ramis, Kattia Chico, Elidio La Torre Lagares, Giannina Braschi, Glorimar Marrero, Hermes Ayala, Tina Casanova, Cezanne Cardona y Georgina Lázaro, entre otros. Del exterior vendrán: Guadalupe Tzotzil, Julián Hebert y Emiliano Becerril, de México; Irma Velazquez, de Guatemala; Frank Báez, de República Dominicana; Ana Garralón, Ignacio Peyró y Clara Morales, de España; Dani Zelk, de Argentina; y Sébastien Onomo de Francia. A través de conferencias, presentaciones, foros, talleres y actividades culturales, la feria busca crear un espacio de encuentro entre el conocimiento académico, la creación literaria y la comunidad. Bajo el lema “UPR es comunidad”.

La FIL RÍO 2025 también busca fortalecer los vínculos entre la universidad y el casco urbano de Río Piedras, impulsando la economía creativa, la participación ciudadana y la revitalización cultural del país.