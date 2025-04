Anabelle Torres Colberg regresa a la radio junto a su primo Jorge Colberg Toro

“Cuando me voy de Telemundo, en parte lo hago por razones de trabajo y de proyectos que se van a ir completando en su tiempo y uno de ellos era entrar a la radio, que realmente fue donde empecé hace 10 años con Jay Fonseca en WKAQ Radio. Inicié en esto del análisis político de la nada, sin ser parte de ningún gobierno y sin ser parte de ningún partido político”, explicó la analista que también escribe una columna semanal para el periódico El Nuevo Día . “Ahora voy a tener más tiempo para discutir con profundidad, con más evidencia y tratar de hacer algo distinto a lo que el público está acostumbrado. Estaba deseosa de volver a la radio, porque me permite tener ese tiempo de discusión que a veces la televisión no te permite” .

Torres Colberg, quien forma parte de la representación legal del cantante Daddy Yankee en su caso de divorcio, también es madre de dos hijos, por lo que se mantiene constantemente buscando un balance para no fallar en ninguna de sus responsabilidades. “Todo esto requiere mucha organización, disciplina y tener un grupo de apoyo que esté ahí dándome la mano. La realidad es que siempre he querido tener ese balance, tanto en mi vida profesional como personal, además de tener mi oficina como abogada, participó en los medios de comunicación, presido una entidad sin fines de lucro, y, además de eso, tengo dos niños en los cuales no me pierdo ni un ‘field day’”, describió la puertorriqueña. “Por lo tanto, la realidad es que lo logro trabajando muchas horas al día, muchas veces después que los niños se acuesten, hasta las tantas de la madrugada. También gracias a mi familia, que me dan la mano para yo poder hacer todos mis roles”.