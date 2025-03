Así Julio Rivera Saniel se despidió en su último programa “Pega’os en la mañana” de Radio Isla

Durante la mañana del jueves, el periodista Julio Rivera Saniel le dijo adiós al programa radial “Pega’os en la mañana”, que transmite por Radio Isla (1320 AM) de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., luego de 15 años laborando para esa estación y 6 años en el programa mañanero, siendo una pieza clave de la emisora.