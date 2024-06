“The First Rain of May”, la muestra más reciente de Ángel Otero en prestigiosa firma Hauser & Wirth en Los Ángeles, evoca la esencia un tanto mágica del concepto de las primeras lluvias de mayo como fuente de suerte y buena fortuna. Para el artista, se trata, además, de una continuación a temas que ha trabajado a lo largo de su carrera.