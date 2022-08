Dicen que lo viejo para unos es el tesoro de otros, y, de eso puede dar fe el artesano Jesús Manuel Méndez Hernández, quien recicla los barriles que descarta una empresa de ron para transformarlos en hermosas piezas que decoran hospederías, restaurantes y terrazas.

El artesano Jesús Manuel Méndez Hernández, de Cocodrile Wood Crafting, se dedica a reciclar barriles descartados por empresas de rones y los convierte en muebles de todo tipo, para interior y exterior en Hatillo. (XAVIER GARCIA)

Sin embargo, cualquiera pensaría que este hatillano de 36 años ha dedicado su vida a confeccionar muebles útiles y barras de madera en resina elaborada, pero su talento afloró hace casi dos años en plena pandemia del COVID-19.

Así nació w, la marca que distingue los trabajos de Méndez Hernández, un mecánico industrial a quien le cambió la vida luego de atreverse a reusar unas paletas que iban a botar e hizo sus primeros taburetes para barras.

“A la gente le gustó muchísimo, pero no le presté atención hasta dos meses antes de que empezara la pandemia. Mi tía me dice: ‘¿Por qué tú no haces esto?’ De verdad, desconocía, porque mi mundo era la mecánica”, recordó el artesano certificado por la Compañía de Fomento Industrial, que en ese momento trabajaba para una farmacéutica en Barceloneta.

El talento de Jesús Manuel afloró hace casi dos años en plena pandemia del COVID-19. (XAVIER GARCIA)

Así las cosas, Jesús se interesó en aprender el arte que recién descubrió, y decidió inscribirse en un curso a distancia con un artista colombiano, que cuando vio su trabajo no creyó que fuera un novato.

“Me dijo que yo estaba haciendo el trabajo de una persona con más de cuatro años de experiencia. Si yo busqué clases es porque necesitaba saber, pero insistía que yo me estaba desarrollando demasiado rápido”, confesó.

“Si se me dañaba un trabajo me sentía triste. Pensaba que no me iba a salir, pero seguí porque uno debe empezar con piezas pequeñas y yo me tiré a las piezas grandes. Me seguí soltando”, afirmó.

Entonces le abrieron las puertas de una compañía de ron para que recogiera unos barriles que estaban por reciclar.

Muebles hechos con barriles de ron. (XAVIER GARCIA)

“Ahí surgió mi primera barra, pasó lo de la pandemia y después, seguí. Fíjese, no me renovaron el contrato en la compañía donde trabajaba y gracias a Dios, llevo un año ‘full’ en esto”, sostuvo al mencionar que “la mayoría de los trabajos son en barriles, otros en resina”.

Entre las piezas que elabora están: muebles para la terraza o patio, incluyendo dos asientos, un par de ‘loveseat’ tapizados con tela marina, y una mesa de donde resalta otra obra de arte inspirada en el mar. Además, hace bandejas en material de resina.

“Hice una barra con el tema de Jeep, para los amantes del chinchorreo. Esta barra se ilumina prendiéndola desde adentro. Una vez, llegó una persona amante a la Volkswagen y le hice una barra con el tema de Scooby Doo con los topes y volcanes que prenden. Después hice como ocho más de esa”, reveló.

“También hago esta nevera que es una mini barra porque tiene ruedas y cuando cierras el tope, se hace una mini barra. Ahí mismo puedes servirle a la gente porque tiene vinera y espacio para los vasos”, destacó.

De otra parte, aseguró que la inspiración “no es tanto de mi mente, sino que el cliente visualiza algo, pero yo doy los toques para hacerlo realidad”.

“Si pudiera preparar un gazebo completo lo hago: con vineras, barras, tablilleros, asientos, todo lo que deseen. Después que lo visualices, yo lo puedo crear. Para mí no hay límites”, insistió al agradecer el respaldo contundente que ha recibido de su padre.

“Estoy trabajando los siete días, solo; desde las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 de la medianoche. Todos los días, antes de irme por esa puerta me arrodillo y le doy gracias a Dios por levantarme”, manifestó.

“Mi meta sería que mis artículos estén en todo Puerto Rico. que cuando pase por los pueblos yo diga: ‘Ahí está mi trabajo’. No es cuestión de afanarme sino para sentirme orgulloso de que algo que proviene de mí, esté en todos los pueblos”, concluyó.

Para detalles: Crocodile Wood Crafting en Facebook e Instagram o llamar al 787-446-9660.