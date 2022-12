Dos destacados exponentes de lo que es el arte contemporáneo actual en Puerto Rico participarán en la reconocida feria de arte Pinta Miami, The Modern and Contemporary Latinamerican Art Show, que en su décimo sexto aniversario abrió las puertas al público esta semana.

Se trata de los artistas plásticos Sofía Maldonado, pintora, creadora digital y muralista; y el artista multidisciplinario Bobby Cruz, quienes presentarán por primera vez una muestra a dúo en este evento que promete ofrecer una experiencia como ninguna otra a todo aquel que la visite.

Tanto Maldonado como Cruz pertenecen a lo que se ha dado a conocer como Generación Reactiva y son representados por la Galería Petrus, en Miramar, entidad que está apoyando el que dichos artistas puedan presentarse fuera de Puerto Rico en este importante show de arte latinoamericano.

Como parte de su propuesta, Sofía y Bobby se enfocarán en Puerto Rico, lugar al que describen como una isla tropical con montañas de abundante vegetación y mar azul profundo. Realidad que, desde el paso del huracán María, ha hecho que ambos se hayan tenido que enfrentar a la decadencia económica por la que atraviesa el país, por lo que han trabajado durante los últimos años en un diálogo continuo entre un ambiente urbano y uno lleno de color.

Obra de Sofía Maldonado. (Suministrada)

Su presentación en Pinta Miami refleja precisamente eso, entre ambos desarrollarán un colorido diálogo que expresa su experiencia en un Puerto Rico pospandémico. Tras haber pasado un año fuera de la isla, Sofía en Madrid, y Bobby en Bogotá, sus obras hablarán sobre sus experiencias, las cuales estarán desplegando en sus respectivas propuestas en las que juegan con su sentir como puertorriqueños, a la vez que interactúan con su pasado, su presente y su futuro.

Ganadora en el 2012 del Manhattan Community Arts Fund Grant, LMCC, (NY), la obra de Sofía Maldonado explora el espectro del cuerpo femenino al retar mitos culturales y sociales. Su masiva obra mural tiene como propósito presentar la decadencia, más que la belleza del objeto. Egresada de la Escuela de Artes Plásticas, Sofia cuenta con una maestría en Bellas Artes de Pratt Institute, en Nueva York, y otra maestría en Realidad Virtual de UTAD, en España. Su obra ha formado parte de exhibiciones internacionales en Europa, Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. Mientras que sus piezas también se encuentran en colecciones importantes como Rockefeller Borthers y Rubin Family, ambas en Nueva York. Al mencionar su participación, Sofia dice que “la importancia de exhibir en Pinta Miami es la visibilidad que nos provee dentro del mundo del arte internacional. Es una oportunidad enriquecedora a nivel profesional y cultural. Este año, es un honor poder exhibir junto a Bobby Cruz, en representación de Galería Petrus, mis más recientes pinturas creadas durante mi estadía en Madrid (2020-21). Estas pinturas dialogan con la profundidad del mar Mediterráneo y la nostalgia del Caribe”.

Por su parte, nacido en 1984, Bobby Cruz es un artista contemporáneo y multidisciplinario, que trabaja medios como la pintura, la escultura y la instalación. Egresado de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, fue ganador de la prestigiosa Beca Lexus. Durante su carrera ha expuesto en múltiples exposiciones individuales y colectivas en y fuera de Puerto Rico. Su trabajo, muchas veces realizado en gran formato, se reconoce por el fuerte y vivo uso del color, que por medio de trazos gruesos, crea densas composiciones en las que presenta la cultura popular y escenas de la cotidianidad puertorriqueña o caribeña. A través del uso de un lenguaje realista, Cruz revela una visión quasi surrealista y abstracta de la realidad en la que inmersa al público para que este analice su propuesta y, a la vez, sea parte de la misma. El uso de tubos de neón en algunas de sus piezas con el fin de resaltar una idea, concepto, o simplemente agregar frases que son parte de lo que se entiende como el orgullo nacional puertorriqueño.

Obra de Bobby Cruz. (Suministrada)

Para Cruz, participar en Pinta Miami es una oportunidad de salir de la Isla. “Las ferias son un buen ambiente para conocer y hablar con artistas, curadores y coleccionistas, así como ver qué está pasando en las escenas de otros países. He estado en ferias en Buenos Aires, México y Barcelona, donde he tenido la oportunidad de juntarme con personas con las que hoy sigo compartiendo y trabajando, por lo que me emociona pensar en que seguramente a través de Pinta vendrán nuevas cosas para el futuro”.

Según sus creadores, Pinta Miami “es una plataforma internacional dirigida a dinamizar y difundir el arte moderno y contemporáneo iberoamericano, con un vínculo más fuerte que nunca con sus raíces latinoamericanas. La edición de este 2022 presenta una programación artística que incluye exposiciones diversas e interdisciplinares y secciones cuidadosamente articuladas que reunirá a artistas, curadores, galeristas, coleccionistas y amantes del arte, quienes podrán conocer lo mejor de lo que han estado trabajando los creadores latinoamericanos y españoles. Pinta Miami, más que una feria es un importante concepto, que resalta las voces individuales de artistas que inspiran valentía y originalidad. Además, este evento trasciende fronteras de todo tipo, por lo que para Galería Petrus es muy importante que nuestros artistas se expongan en esta importante vidriera que no solo muestra la calidad sobresaliente del arte latinoamericano, sino que también realzar la voz de los artistas y sus preocupaciones sociales, culturales y ecológicas”, dijo Sylvia Villafañe, directora de Galería Petrus, al describir el evento y la importancia que tiene apoyar que los aristas que representa puedan asistir a cotizados foros y ferias de arte en diversas partes del mundo.