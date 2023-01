La buena vibra y el entusiasmo que se percibe en el Cuartel de Ballajá ante los cientos de artistas plásticos y artesanos que ocupan el histórico espacio en el segundo día de la edición 53 de las Fiestas de la Calle San Sebastián vaticina que será una de las mejores ferias en los últimos años.

Regresar a las fiestas con decenas de cajas que guardan cientos de piezas en diferentes formatos, artesanías y trabajos artísticos, entre otros, luego de la obligada pausa provocada por la pandemia de COVID-19 fue la principal motivación para los más de 300 artistas que desde ayer, jueves, exhiben su arte en las calles del Viejo San Juan en la Feria de Artesanía y Artes Plásticas de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Para ellos se trata del evento más importante para exhibir sus trabajos y motivar las ventas.

Ayer, jueves, primer día de las fiestas que se extienden hasta el domingo, 22 de enero, fue muy bueno y productivo para los artistas y artesanos, según el consenso que hizo este medio durante la mañana de hoy, viernes en el Cuartel de Ballajá.

Los artistas y artesanos entrevistados coincidieron en que se trató del “mejor jueves que hemos tenido”. Cientos de personas visitaron desde ayer los exhibidores y la mayoría carga consigo una bolsita donde guardan el arte adquirido.

“He participado por 21 años en esta feria y la verdad es que de todos estos años puedo decir que ha sido el mejor jueves que he tenido, definitivamente. Tuve muy buenas ventas. Este es el evento más importante no solo para los artistas plásticos y artesanos a nivel económico, también para los comerciantes del Viejo San Juan y para otras personas que venden productos online relacionado a las fiestas”, señaló el artista gráfico Miguel Morales, quien trabaja obras gráficas sobre papel y bajo la impresión de giclée.

Miguel Morales, artista gráfico. (VANESSA SERRA DIAZ)

Ante la ausencia de las fiestas de forma presencial, Morales optó por desarrollar su tienda online para poder vender sus obras y aunque dijo que le ha ido muy bien, reconoció que el evento es para él, el de mayor ganancia.

Al igual que el artista gráfico Morales, el tallador Santos Ortiz, residente de Aguadilla y quien lleva hace ocho años trabajando la madera el jueves fue “fenomenal en ventas y el ambiente de la gente ha sido demasiado positivo”.

“Este año hemos vuelto después de la pandemia con el mismo ímpetu que antes. La gente está bien animada y entusiasmada. Veo mucho ánimo entre los artesanos y esto me encanta y alegría. El día de ayer fue muy diferente a otros años. En años anteriores los viernes para mí era pésimos en ventas y este jueves fue increíblemente buenísimo. Sobrepasó mis expectativas porque la gente está buscando echar para adelante y se dedican a las artes”, comentó Ortiz, quien talla en cedro la mayoría de sus piezas.

El tallador Santos Ortiz. (VANESSA SERRA DIAZ)

Ortiz narró que antes de enamorarse de la madera, en su vida nunca había tomado una cuchilla para tallar algo. Fue en medio de una búsqueda para dedicarse a otra cosa luego de su retiro que descubrió su talento para tallar piezas inspiradas en el arte religioso.

“Yo no sabía ni qué hacer. Fui donde un amigo que tallaba madera y aunque no sabía nada de arte y menos de madera, aprendí y lo demás es historia. Ya van ocho años, por eso le digo a la gente que exploren nuevas oportunidades”, mencionó.

Pinturas de paz y amor

La artista plástica Doribela Barbosa, también es parte de la feria. Desde uno de los pasillos del Cuartel de Ballajá explicó el mensaje que desea llevar con sus pinturas y lo bien que le fue ayer en ventas.

“El jueves comenzó súper bien. Hay mucha gente que quiere apoyar estas fiestas y me han dicho vamos para allá. Este es el evento más importante para nosotros los artistas exponer nuestro arte ante miles de personas y es un honor estar aquí. No tengo expectativas siempre he dicho que lo que llegue es bueno. Estoy muy agradecida”, sostuvo la artista que lleva 12 años participando de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

La artista Doribela Barbosa. (VANESSA SERRA DIAZ)

Barbosa trabaja pinturas cuyo mensaje es “transmitir paz, arte y amor”.

“Quiero transmitir emociones y alegrías con mis obras. Que provoquen una sonrisa en sus rostros y esa es mi misión”, añadió la artista que trabajó cerca de 60 obras para la feria.

A nivel cultural hoy a las 5:00 p.m. será la procesión de San Sebastián desde la escuela Abraham Lincoln. A nivel musical todas la tarimas tendrán presentaciones en vivo.