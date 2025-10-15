Bejuco y el elenco original tendrán importante reencuentro

Cautivó al público de todas las edades y provocaba ese momento especial de reunión familiar en las salas de todos los hogares donde disfrutaban de sus ocurrencias y aventuras. Ahora años después regresa, Pero esta vez al teatro, “El Gran Bejuco, El Reencuentro”.

El sábado 6 de diciembre a las 8:30 de la noche, el Centro de Bellas Artes de Caguas se prepara para recibir al elenco original de Bejuco, con los que muchos crecieron y disfrutaron a carcajadas de sus historias y dramas.

En una producción de Moraleja LLC, el elenco compuesto por Miguel Morales, Wilfred Morales, Manolo Castro, Sara Pastor, Samantha Jareño, William Rodríguez, Wanda Colón, Herbert Cruz, Ivonne Arriaga, Bianca Morales y Mario Morales llevarán al público asistente a revivir “los mejores tiempos”.

En “El Gran Bejuco, El Reencuentro”, Bejuco y Cholón vuelven a reunirse en una aventura donde la nostalgia se mezcla con situaciones modernas y disparatadas. Ahora, en vivo y sin cortes comerciales, los personajes más queridos de la televisión enfrentarán los retos de la vida actual: redes sociales, cambios de generaciones y secretos que nunca se contaron en la pantalla chica.

PUBLICIDAD

Además, contestarán esas preguntas que todos se han hecho: ¿Dónde estaba Bejuco en estos años?, ¿Dónde estaba Cholón?, ¿Qué pasó con el carro de Bejuco, todavía existe?, ¿El Mamer seguirá siendo Mamer?, ¿Laurita se casó con el insoportable de Roberto Saavedra Tercero?, ¿Y qué fue de doña Gloria?