Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
89°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Bejuco y el elenco original tendrán importante reencuentro

¿Juntos nuevamente? Aquí los detalles.

15 de octubre de 2025 - 12:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El elenco original contará los secretos que no dijeron en televisión. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Cautivó al público de todas las edades y provocaba ese momento especial de reunión familiar en las salas de todos los hogares donde disfrutaban de sus ocurrencias y aventuras. Ahora años después regresa, Pero esta vez al teatro,El Gran Bejuco, El Reencuentro”.

RELACIONADAS

El sábado 6 de diciembre a las 8:30 de la noche, el Centro de Bellas Artes de Caguas se prepara para recibir al elenco original de Bejuco, con los que muchos crecieron y disfrutaron a carcajadas de sus historias y dramas.

En una producción de Moraleja LLC, el elenco compuesto por Miguel Morales, Wilfred Morales, Manolo Castro, Sara Pastor, Samantha Jareño, William Rodríguez, Wanda Colón, Herbert Cruz, Ivonne Arriaga, Bianca Morales y Mario Morales llevarán al público asistente a revivir “los mejores tiempos”.

En “El Gran Bejuco, El Reencuentro”, Bejuco y Cholón vuelven a reunirse en una aventura donde la nostalgia se mezcla con situaciones modernas y disparatadas. Ahora, en vivo y sin cortes comerciales, los personajes más queridos de la televisión enfrentarán los retos de la vida actual: redes sociales, cambios de generaciones y secretos que nunca se contaron en la pantalla chica.

Además, contestarán esas preguntas que todos se han hecho: ¿Dónde estaba Bejuco en estos años?, ¿Dónde estaba Cholón?, ¿Qué pasó con el carro de Bejuco, todavía existe?, ¿El Mamer seguirá siendo Mamer?, ¿Laurita se casó con el insoportable de Roberto Saavedra Tercero?, ¿Y qué fue de doña Gloria?

Los boletos ya están disponibles en Ticketera.

Tags
Miguel Morales
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: