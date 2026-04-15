El maestro camina despacio por los pasillos de la universidad hasta un gran salón de música. Congas, piano, timbales y la gran llave de cuerdas gruesas que le ha abierto más puertas de las que podría contar: el bajo. A los 80 años, Bobby Valentín todavía preserva una energía especial, particularmente cuando habla de algo que claramente ama, como la música. Ese amor pronto lo llevará a nuevos niveles que, a pesar de su inmensa trayectoria, nunca había imaginado posibles. Este mes de abril, el eterno “Rey del bajo” cederá temporalmente el título para recibir uno nuevo, uno que le conceden sus años de experiencia y la sabiduría que viene con ellos. Roberto “Bobby” Valentín Fret, aunque no es médico, ahora será el “Doctor del bajo”.