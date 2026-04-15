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prima:Bobby Valentín: de “rey” a “doctor” del bajo

El maestro salsero será reconocido con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Interamericana

15 de abril de 2026 - 11:10 PM

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El maestro Bobby Valentín. (Xavier Araújo)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

El maestro camina despacio por los pasillos de la universidad hasta un gran salón de música. Congas, piano, timbales y la gran llave de cuerdas gruesas que le ha abierto más puertas de las que podría contar: el bajo. A los 80 años, Bobby Valentín todavía preserva una energía especial, particularmente cuando habla de algo que claramente ama, como la música. Ese amor pronto lo llevará a nuevos niveles que, a pesar de su inmensa trayectoria, nunca había imaginado posibles. Este mes de abril, el eterno “Rey del bajo” cederá temporalmente el título para recibir uno nuevo, uno que le conceden sus años de experiencia y la sabiduría que viene con ellos. Roberto “Bobby” Valentín Fret, aunque no es médico, ahora será el “Doctor del bajo”.

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Bobby ValentínSalsaUniversidad Interamericana de Puerto Rico
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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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