Puerto Rico albergará por un mes completo el Congreso Mundial de Salsa
El evento celebra sus 30 años de historia con la plataforma cultural “Destino Salsa 2026″
13 de abril de 2026 - 8:24 AM
13 de abril de 2026 - 8:24 AM
Puerto Rico reafirmará en julio su posicionamiento como epicentro global de la salsa con el lanzamiento de “Destino Salsa 2026″, una innovadora plataforma cultural y turística que conmemora la trigésima edición del Congreso Mundial de Salsa.
Este año el evento salsero promociona el concepto “30 Años, 30 Noches, 30 Historias”.
Durante tres décadas ininterrumpidas, el Congreso Mundial de Salsa ha sido un pilar en la proyección internacional de la isla, consolidando a Puerto Rico como la meca de la salsa. A lo largo de su historia, ha impulsado el turismo cultural, con la visita de miles de turistas internacionales, generando exposición mediática global. Puerto Rico se reconoce por ser un destino líder en eventos de clase mundial para bailarines, academias, instructores y aficionados del género.
En 2026, el evento se llevará a cabo del 1 de julio al 1 de agosto, con una programación continua de 30 días consecutivos en múltiples espacios en la isla.
El programa salsero presentará experiencias únicas cada noche, con música en vivo, baile, gastronomía, folclor y eventos especiales que conectan la evolución de la salsa con su impacto contemporáneo.
Entre sus principales novedades destaca la Galería Mundial de la Salsa, una experiencia museográfica sin precedentes que debutará en Plaza Las Américas y se extenderá a través de una red de espacios expositivos en la isla. Esta iniciativa reunirá piezas icónicas de alrededor de 25 leyendas de la salsa, a través de un recorrido inmersivo por la historia del género y proyectando una asistencia masiva durante toda la temporada.
Destino Salsa 2026 activará de manera simultánea importantes espacios culturales, turísticos y de entretenimiento, integrando desde venues icónicos hasta fiestas patronales y experiencias urbanas.
La plataforma culminará con la histórica edición número 30 del Congreso Mundial de Salsa, a celebrarse los días; jueves 30 de julio, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 2026 en el Fairmont El San Juan Hotel & Casino. Allí estarán los bailarines élite, instructores de renombre internacional y miles de fanáticos de la salsa.
Miércoles, 1 de julio
● Salsa Pride (LGBTQI+) — Azure Lounge, SJ Marriott
● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras
Jueves, 2 de julio
● Música Museo & Tapas (Folklore) — Calle Loíza
● Los Almendros — Guaynabo
● Fiestas Patronales de Toa Baja
Viernes, 3 de julio
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas Patronales de Toa Baja
Sábado, 4 de julio
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas Patronales de Toa Baja
Domingo, 5 de julio
● La Placita de Santurce
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
● Fiestas Patronales de Toa Baja
Lunes, 6 de julio
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey
● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce
● Lunes de Plena — El Boricua, Río Piedras
Martes, 7 de julio
● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park
● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey
Miércoles, 8 de julio
● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott
● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras
Jueves, 9 de julio
● Música Museo & Tapas (Folklore)
● Los Almendros — Guaynabo
Viernes, 10 de julio
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas de la Avenida Boulevard — Levittown, Toa Baja
Sábado, 11 de julio
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas de la Avenida Boulevard — Levittown, Toa Baja
Domingo, 12 de julio
● La Placita de Santurce
● Fiestas de la Avenida Boulevard — Levittown, Toa Baja
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
Lunes, 13 de julio
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey
● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce
Martes, 14 de julio
● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park
● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey
Miércoles, 15 de julio
● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott
● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras
Jueves, 16 de julio
● Música Museo & Tapas (Folklore) — Calle Loíza
● Los Almendros — Guaynabo
Viernes, 17 de julio
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas Patronales de Cataño
Sábado, 18 de julio
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas Patronales de Cataño
Domingo, 19 de julio
● La Placita de Santurce
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
● Rumbón de Hatillo
● Fiestas Patronales de Cataño
● Independencia de Colombia — El Rincón Colombiano, Hato Rey
Lunes, 20 de julio
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey
● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce
Martes, 21 de julio
● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park
● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey
Miércoles, 22 de julio
● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott
● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras
Jueves, 23 de julio
● Música Museo & Tapas (Folklore) — Calle Loíza
● Los Almendros — Guaynabo
Viernes, 24 de julio
● Salsa & Arte — Casa Escuté, Carolina
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas Patronales de Loíza
Sábado, 25 de julio
● The Lobby — Fairmont El San Juan
● Azure Lounge — SJ Marriott
● Fiestas Patronales de Loíza
Domingo, 26 de julio
● La Placita de Santurce
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
● La Salsa del Caribe — Plaza del Caribe, Ponce
● Fiestas Patronales de Loíza
Lunes, 27 de julio
● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan
● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey
● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce
Martes, 28 de julio
● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park
● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey
Miércoles, 29 de julio
● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott
● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras
Jueves, 30 de julio
● Congreso Mundial de Salsa — Fairmont El San Juan Hotel & Casino
Viernes, 31 de julio
● Congreso Mundial de Salsa — Fairmont El San Juan Hotel & Casino
Sábado, 1 de agosto
● Gran cierre Congreso Mundial de Salsa 2026 — Fairmont El San Juan Hotel & Casino
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