Puerto Rico albergará por un mes completo el Congreso Mundial de Salsa

Puerto Rico reafirmará en julio su posicionamiento como epicentro global de la salsa con el lanzamiento de “Destino Salsa 2026″, una innovadora plataforma cultural y turística que conmemora la trigésima edición del Congreso Mundial de Salsa.

Este año el evento salsero promociona el concepto “30 Años, 30 Noches, 30 Historias”.

Durante tres décadas ininterrumpidas, el Congreso Mundial de Salsa ha sido un pilar en la proyección internacional de la isla, consolidando a Puerto Rico como la meca de la salsa. A lo largo de su historia, ha impulsado el turismo cultural, con la visita de miles de turistas internacionales, generando exposición mediática global. Puerto Rico se reconoce por ser un destino líder en eventos de clase mundial para bailarines, academias, instructores y aficionados del género.

En 2026, el evento se llevará a cabo del 1 de julio al 1 de agosto, con una programación continua de 30 días consecutivos en múltiples espacios en la isla.

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El programa salsero presentará experiencias únicas cada noche, con música en vivo, baile, gastronomía, folclor y eventos especiales que conectan la evolución de la salsa con su impacto contemporáneo.

Entre sus principales novedades destaca la Galería Mundial de la Salsa, una experiencia museográfica sin precedentes que debutará en Plaza Las Américas y se extenderá a través de una red de espacios expositivos en la isla. Esta iniciativa reunirá piezas icónicas de alrededor de 25 leyendas de la salsa, a través de un recorrido inmersivo por la historia del género y proyectando una asistencia masiva durante toda la temporada.

Destino Salsa 2026 activará de manera simultánea importantes espacios culturales, turísticos y de entretenimiento, integrando desde venues icónicos hasta fiestas patronales y experiencias urbanas.

La plataforma culminará con la histórica edición número 30 del Congreso Mundial de Salsa, a celebrarse los días; jueves 30 de julio, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 2026 en el Fairmont El San Juan Hotel & Casino. Allí estarán los bailarines élite, instructores de renombre internacional y miles de fanáticos de la salsa.

Calendario salsero

Miércoles, 1 de julio

● Salsa Pride (LGBTQI+) — Azure Lounge, SJ Marriott

● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras

Jueves, 2 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore) — Calle Loíza

● Los Almendros — Guaynabo

● Fiestas Patronales de Toa Baja

Viernes, 3 de julio

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas Patronales de Toa Baja

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Sábado, 4 de julio

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas Patronales de Toa Baja

Domingo, 5 de julio

● La Placita de Santurce

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

● Fiestas Patronales de Toa Baja

Lunes, 6 de julio

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce

● Lunes de Plena — El Boricua, Río Piedras

Martes, 7 de julio

● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey

Miércoles, 8 de julio

● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott

● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras

Jueves, 9 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore)

● Los Almendros — Guaynabo

Viernes, 10 de julio

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas de la Avenida Boulevard — Levittown, Toa Baja

Sábado, 11 de julio

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas de la Avenida Boulevard — Levittown, Toa Baja

Domingo, 12 de julio

● La Placita de Santurce

● Fiestas de la Avenida Boulevard — Levittown, Toa Baja

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

Lunes, 13 de julio

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce

Martes, 14 de julio

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● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey

Miércoles, 15 de julio

● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott

● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras

Jueves, 16 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore) — Calle Loíza

● Los Almendros — Guaynabo

Viernes, 17 de julio

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas Patronales de Cataño

Sábado, 18 de julio

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas Patronales de Cataño

Domingo, 19 de julio

● La Placita de Santurce

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

● Rumbón de Hatillo

● Fiestas Patronales de Cataño

● Independencia de Colombia — El Rincón Colombiano, Hato Rey

Lunes, 20 de julio

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce

Martes, 21 de julio

● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey

Miércoles, 22 de julio

● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott

● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras

Jueves, 23 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore) — Calle Loíza

● Los Almendros — Guaynabo

Viernes, 24 de julio

● Salsa & Arte — Casa Escuté, Carolina

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas Patronales de Loíza

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Sábado, 25 de julio

● The Lobby — Fairmont El San Juan

● Azure Lounge — SJ Marriott

● Fiestas Patronales de Loíza

Domingo, 26 de julio

● La Placita de Santurce

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

● La Salsa del Caribe — Plaza del Caribe, Ponce

● Fiestas Patronales de Loíza

Lunes, 27 de julio

● Shingalin — La Factoría, Viejo San Juan

● Big Band Mondays — Restaurante Metropol, Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce

Martes, 28 de julio

● Salsa Tuesday — Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano — Hato Rey

Miércoles, 29 de julio

● Salsa Pride — Azure Lounge, SJ Marriott

● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras

Jueves, 30 de julio

● Congreso Mundial de Salsa — Fairmont El San Juan Hotel & Casino

Viernes, 31 de julio

● Congreso Mundial de Salsa — Fairmont El San Juan Hotel & Casino

Sábado, 1 de agosto