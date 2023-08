NEW HAVEN, Connecticut – Tiene 66 años, pero Charlie Ortiz no olvida la tradición que heredó desde niño de su familia puertorriqueña, y que ahora, sentado frente a una mesa blanca en uno de los espacios públicos más antiguos de Estados Unidos, comparte con su nieto de 14 años: jugar dominó.

“Llegué aquí jovencito, de 3 años. (…) Cuando era chiquito, eso (dominó) era una cosa grande de Puerto Rico, así que ahora le estoy enseñando las costumbres de nosotros”, resalta el vecino de West Haven. “Soy bien orgulloso de ser boricua. Mi papá y mi mamá trabajaron duro para tener una vida aquí, en América (Estados Unidos), pero trajeron con ellos el ‘culture’ (cultura) de Puerto Rico”.

Ortiz es uno de los cientos de boricuas que llegaron hoy, sábado, al parque New Haven Green para celebrar el Festival Puertorriqueño de New Haven, una de múltiples festividades que se han llevado a cabo en este estado desde junio –y que se extenderán hasta septiembre– para enaltecer el orgullo patrio.

Charlie Ortiz y su nieto Marcial Ortiz juegan un partido de dominó. (Nahira Montcourt)

Al igual que él, cada puertorriqueño presente en el amplio espacio verde –adornado esta vez por los vibrantes colores de la monoestrellada en cada esquina– tiene una historia que contar. Todas tienen un punto en común: la añoranza por regresar al terruño en el que nacieron.

Entre ellos, está Carmen Hernández, de 73 años y natural de Río Piedras. Lleva dos décadas en Connecticut, obligada a mudarse por la necesidad de mejores servicios de salud para su fenecido esposo. En ese tiempo, no ha regresado a Puerto Rico.

“(Han sido años) fuertes, mami, porque imagínate, no es lo mismo. En tu país, conoces todo lo tuyo”, cuenta. “Estoy loca por ir… es mi país, es un lazo que a mí no se me va a olvidar, porque ahí fue donde nací, esa es mi tierra”, agrega, al afirmar que “de seguro” volverá a la isla.

Carpas de todos los colores colmaron el espacio de 16.5 acres; sus mesas repletas de güiros, tablillas con los nombres de los 78 municipios, piñas coladas y pinchos. En el centro del área, la bandera puertorriqueña ondeaba a lo alto, el azul celeste de su estrella confundido con el cielo vibrante.

Más temprano, en otro extremo del Festival, Ramón Rivera, de 75 años y oriundo de Cayey, se sienta a esperar con paciencia que los clientes empiecen a desfilar por su “spot” elegido. En la isla, se diría que es un vendedor ambulante; su carrito de compras está repleto de banderas grandes y pequeñas, tradicionales y negras, de Borinquen.

“Mi isla es lo más esencial. Yo nací ahí, la adoro de corazón”, comparte el boricua, con 50 años en Estados Unidos. “Siempre está en el corazón de nosotros, siempre está nuestra bandera”.

El Festival Puertorriqueño de New Haven comenzó a celebrarse en 2016, tras una ausencia de 10 años del desfile que previamente adornaba las calles de esta ciudad. (Nahira Montcourt)

Connecticut es el sexto estado de Estados Unidos con más boricuas, con una población estimada en 288,922, en 2021. Los puertorriqueños representan, además, el 8% de la población total del estado, colocándolo en la primera posición en ese renglón, por encima de Florida, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts.

El Festival Puertorriqueño de New Haven comenzó a celebrarse en 2016, tras una ausencia de 10 años del desfile que previamente adornaba las calles de esta ciudad.

Jhonnathan Rivera, cofundador y portavoz de Puertorriqueños Unidos –organización encargada del evento–, mencionó que el festival inició con la idea de celebrar cada pueblo, pero el huracán María, en septiembre de 2017, y la pandemia de COVID-19, en 2020, los llevó a fomentar la unidad entre la comunidad boricua.

El carrito de compras de Ramón Rivera, de 75 años, repleto de banderas grandes y pequeñas, tradicionales y negras, de Borinquen. (Nahira Montcourt)

“De eso se trata, es llevar un pedacito de la isla… de cada una de nuestras culturas, tradiciones, nuestra música, nuestra comida, aquí, para que la diáspora de aquí pueda sentirse bien, sentirse como si estuvieran en el patio de su casa allá, en Puerto Rico, sea de donde sea”, resaltó.

Las celebraciones de la puertorriqueñidad en Connecticut se han extendido por New London, Waterbury, Meriden y New Haven; y finalizarán el 10 de septiembre con el tradicional Desfile Puertorriqueño de Hartford y el Festival del Coquí.