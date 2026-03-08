Cámara de Representantes inaugura Semana de la Mujer con doble exposición de arte puertorriqueño

En el marco de la Semana Internacional de la Mujer, la Cámara de Representantes de Puerto Rico inaugurará una doble exposición artística en El Capitolio que resaltará el talento y la aportación de las mujeres en las artes plásticas del país con las artistas María Elena Perales y Aidamaris Román, quienes expondrán esculturas y pinturas, respectivamente.

Los actos de apertura,que forman parte del Programa “Cámara, Arte y Pueblo” creada por el presidente de la Cámara de Representantes , Carlos “Johnny” Méndez, se llevarán a cabo el martes, 10 de marzo de 2026, comenzando a las 3:00 p.m. con la inauguración de la colección pictórica “Seres de Luz”, de la artista Román, en la Sala Arnaldo Roche Rabell. Posteriormente, a las 5:00 p.m., se presentará la exhibición de esculturas “Bordando Memorias”, de María Elena Perales, en la Sala José Tous Soto.

"Al final del arcoiris", de Aidamaris Román. (Suministrada)

Como parte del programa cultural de apertura, el público podrá disfrutar de un interludio musical que unirá las dos exhibiciones.

Perales es escultora y fotógrafa, egresada de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, donde obtuvo su formación en escultura y pintura. A lo largo de su trayectoria ha sido miembro de la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico, además de presidir la Asociación de Escultores de Puerto Rico y la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos. Su obra ha sido parte de eventos de gran relevancia internacional, incluyendo la Primera Bienal Iberoamericana de Lima, Perú (1997), donde fue la única artista que dejó una obra permanente junto al ayuntamiento de esa ciudad, así como la Bienal de La Habana, entre otros importantes foros artísticos.

Por su parte, Román, es una joven artista arecibeña.