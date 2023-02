¿Por qué se fomenta el estereotipo de que una empleada de un bar o una mesera debe tener un cuerpo delgado, definido por unos estándares físicos para poder realizar su función? Esa fue la pregunta que probablemente se hicieron los productores de la pieza teatral “A $2.50 el Cuba Libre”, que vuelve a escena luego de haberse presentado hace diez años en la cartelera local.

En la nueva propuesta teatral de la comedia escrita por Ibrahim Guerra y producida por Edwin Ocasio y Edwin Batista, bajo la dirección de Joselo Arroyo, las actrices Norwill Fragoso, Melissa Rodríguez, Aida Encarnación, Janibeth Santiago y Natalie Droz llegan, precisamente, a romper con los estereotipos de los modelos físicos predeterminados en el cine, teatro y televisión para abrir paso a una nueva conciencia, en la que ni el mensaje ni la actuación son determinados por el peso y la silueta del cuerpo.

Ser una mujer “plus” no debe ser limitación o condición para ocupar un puesto o interpretar un rol de actuación. Con esto en mente y con el deseo de que el tamaño de ropa cada vez sea más insignificante en la sociedad, las actrices darán vida a cinco mujeres que trabajan en un bar y que cuentan sus vivencias, alegrías y hasta sus miserias en una pieza en la que muchos y muchas nos podemos identificar.

“Esto fue una idea de nuestros productores de unir cuerpos diferentes en esta pieza, que da igual en el cuerpo que se cuente, ya que las historias de esta pieza -narradas por mujeres- son cosas que le pueden pasar a cualquiera. La idea de la mujer plus es bien chévere porque a veces se le puede prohibir un personaje a una mujer plus sin darse cuenta de que el cuerpo que lo cargue da igual, lo importante es la historia que se cuenta y eso es esta pieza. Me gusta también en cómo se ha trabajado para la representación teatral, pero da igual en el texto porque la historia tiene más peso”, señaló Natalie Droz, quien como actriz se ha destacado más en actos circenses.

“La norma es que el canon de belleza es la mujer estilizada, según socialmente se conoce. Por lo general, las mujeres delgadas son las que atienden este tipo de barra o espacio. Entonces no es la norma que estos cuerpos reciban a la gente en este bar. Creo que la propuesta va por ahí, por la sorpresa de llegar a este bar y te encuentras con cinco mujeres grandes y que son grandes no por lo que su cuerpo representa, sino también por lo que cada una carga”, explicó Norwill Fragoso, actriz que siempre ha sido muy vocal y activa en defensa de la equidad e igualdad hacia la mujer.

La dinámica de estas cinco actrices juntas es excelente y provocan risas espontáneas desde sus planteamientos y la sinceridad que las caracteriza. Sus personalidades vibrantes de seguro se manifestarán en la puesta en escena que inicia este viernes. Esto no quiere decir que son una copia de sus personajes, pero al igual que muchas personas, se identifican.

“Sabemos que las personas se van a identificar con la historia porque estas mujeres hablan de sus hijos, de sus muertes, su realidad económica, de sus historias, realidades y el peso de la culpa con la que tienen que seguir viviendo y que siguen trabajando para poder sobrevivir. Las historias que contamos están muy cercanas a nosotros y no importa el tiempo que pasé, estas mujeres siguen siendo mujeres reales, mujeres con problemas, así que a la larga el cuerpo no cuenta”, indicó Janibeth Santiago, quien añadió que hay mucho humor en la producción.

La experiencia de estas actrices les permite reconocer que conseguir roles protagónicos en el cine, por ejemplo, sigue siendo, en ocasiones, cuesta arriba para la mujer grande. (Ramon "Tonito" Zayas)

Las actrices destacaron que la obra, además de estar salpicada de buen humor, cuenta con un texto “extraordinario y, a la vez, profundo que recoge situaciones duras de la vida misma”.

La realidad de los prejuicios

La experiencia de estas actrices les permite reconocer que conseguir roles protagónicos en el cine, por ejemplo, sigue siendo, en ocasiones, cuesta arriba para la mujer grande. En el teatro, se ha logrado una mayor apertura. Melissa expuso que en su caso siempre va a ser “la amiga, la madre, la tía y eso no está mal, esos personajes son fabulosos y quizás es un poco más común esa norma”.

Para Natalie ha sido beneficioso su peso, ya que dentro de un “número de circo, de repente, soy la que cargó a cinco chicas y eso es un atractivo. A mí es que me toman fotos”, añadió.

Norwill validó que en su caso ella ha logrado ser la jeva, la protagonista y la que lidera un proyecto.

“Soy de las que creo que siempre hace falta un personaje voluptuoso en muchos de los espacios. Mi historia es distinta, he protagonizado obras teatrales. He sido la “jeva” en muchos proyectos y he protagonizado. Creo que la cosa ha ido cambiando. Sí nos merecemos otros espacios, pero también se los merecen otras mujeres, los negros... y hay otra cosa de los prejuicios sociales. Claro, estoy semanalmente en un programa de televisión y al principio me acribillaban porque era la gorda del grupo. Ya se ha normalizado un poco y siempre está el ignorante que sus prejuicios lo dominan y tira el comentario. Hacen faltas más espacios para que nosotras tengamos roles protagónicos. Sí, hacen falta”, precisó Norwill.

“Hacen falta roles en los que la gordura no sea un tema y que tampoco sea si es flaca o no. Volvemos a lo mismo, es romper con los estereotipos... que el papel no sea la gorda que tiene que ser cafre, que le gusta comer. Que se vea a la actriz”, puntualizó Natalie.

La obra se presenta a partir del 24 de febrero, en el Café Teatro Punto Fijo, del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce. Para información y boletos pueden accesar www.prticket.com o llamar al 787- 200-7110.