Con aguja y tinta en mano, regresa “El tatuador de las Estrellas” Juan Salgado

“Me siento súper ‘ready’. Todos los días la gente me pregunta cuando vas a abrir la agenda, el pueblo está con la demanda y me siento muy feliz de poder complacerlos y abrir la agenda por fin ”, comentó entusiasmado el renombrado artista en entrevista exclusiva con El Nuevo Día.

“Tiny Tattoo”

De igual manera, este servicio va dirigido “para aquellas personas que no quieren tatuajes grandes o, simplemente, no poseen el poder adquisitivo para pagarlo”.

“Cover- up”

“Es algo que tras que me lo piden, genuinamente me encanta. Es algo con alta demanda porque hay muchos tatuajes malos. Mucha gente que vive con complejos por esto, porque les da vergüenza ese tatuaje que tienen. Hay personas que llevan hasta 20 años sin quitarse la camisa en la playa por un tatuaje mal hecho”, lamentó el artista.

Ante esto, para poner su granito de arena, añadió este ofrecimiento. “Ese proceso les devuelve la autoestima. Porque eso es algo que me encanta, que es un reto para mí, porque es complicado, y ayudo al cliente, deja de ser un capricho de querer un tatuaje a algo más personal y médico. De un tatuaje que no te gusta se va a convertir en una gran pieza”.

Mentoría

“Llevo 22 años de carrera. He recopilado muchísima información, he viajado el mundo, competido en competencias importantes, he colaborado con los mejores artistas del mundo y creo que ya es hora de ese conocimiento pasarlo para adelante. Cumplí 42 años, creo que ese rol de mentor es algo que ya me toca, siento el llamado”, relató emocionado.