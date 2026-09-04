Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
4 de septiembre de 2026
81°Lluvias aisladas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cucco Peña y DJ Carlos Cobián unirán generaciones en la gala benéfica de la Orquesta Sinfónica

Ambos formarán parte de la tercera edición de esta gala el sábado, 12 de septiembre de 2026, en el Hotel Caribe Hilton

4 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Cobián y Ángel "Cucco" Peña formarán parte de la Gala Anual de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico por tercer año consecutivo. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Ritmo, sabor y mucho baile. De eso se tratará la Gala Cena Anual de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, según anticiparon dos de sus figuras principales, Ángel “Cucco” Peña y el DJ Carlos Cobián.

RELACIONADAS

Ambos formarán parte de la tercera edición de esta gala de recaudación de fondos, que se celebrará el próximo sábado, 12 de septiembre de 2026, a las 6:30 p.m. en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan. Bajo el tema “Sinfonía en París”, la velada estará inspirada en el esplendor y el refinamiento de la Ciudad Luz, uniendo música, moda y ambientación en una sola experiencia. Pero una vez concluida la cena y el repertorio clásico de violines, la noche dará paso a su momento más dinámico y festivo.

“Cuando nosotros empecemos a tocar, ya pasó la cena y todo el protocolo de música más calmada. Lo de nosotros es el baile, con una ‘all-star band’ de unos 20 músicos”, indicó Peña, quien dirigirá en el evento a la Orquesta de Conciertos de Puerto Rico. “Vamos a estar preparados para complacer al público en lo que sea, desde boleros y merengues hasta reguetón”.

Tras el show de la Orquesta de Conciertos de Puerto Rico, la noche continuará con Cobián, quien presentará un repertorio cargado de grandes clásicos de las décadas de 1970, 1980 y 1990, mezclados con la música urbana contemporánea que domina la escena actual.

“Cierro la gala con un ‘after party’. Mi rol es crear un ambiente de fiesta a través de la música más electrónica y urbana, enfocándome en los clásicos de diferentes décadas”, destacó Cobián, quien es un exitoso empresario, conferencista profesional y filátropo. “Al final del evento lo que queremos es que toda la audiencia, compuesta por diferentes generaciones, se unan en esta gran celebración”.

Recaudación de fondos

Más allá del entretenimiento, la gala busca recaudar fondos para apoyar a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y a sus programas educativos, entre otros proyectos. Esta causa es el motivo principal por el que tanto Peña como Cobián se sienten orgullosos de colaborar y por el cual han participado activamente en las dos ediciones anteriores.

“Es muy importante para todos los músicos contribuir con una iniciativa tan relevante como esta. Estos fondos van dirigidos a los programas de educación de la Orquesta Sinfónica para jóvenes y nuevos músicos”, explicó Peña, músico, compositor y productor desde hace más de seis décadas. “Es fundamental apoyar a nuestra institución principal en la música. Nosotros vivimos orgullosos de nuestra Orquesta Sinfónica y es una de las mejores de Latinoamérica. Siempre digo que en Puerto Rico están los mejores músicos del mundo, así que la orquesta nos representa de manera espectacular y tiene un gran valor para mi país”.

De igual manera, Cobián tiene muy claro que eventos como este son clave para poder mantener en activo elementos que son claves dentro de la Orquesta Sinfónica y para el crecimiento de los músicos en general en la isla.

“La música es parte de nuestra identidad y esta organización protege ese legado. Además, la música ayuda a que nuestra juventud desarrolle sus talentos en el arte; invertir en programas educativos musicales es invertir en un mejor Puerto Rico”, añadió Cobián, a quien este tema le toca profundamente, ya que su hijo mayor comenzó a estudiar producción musical en una universidad en Estados Unidos. “He visto el impacto de la música en los jóvenes y cómo se ha convertido en uno de los productos de exportación más importantes de Puerto Rico”.

Peña es ejemplo claro de la gran cantidad de talentosos músicos que hay en la isla y de la importancia de educar a nuevos músicos. “La música ha sido el centro de la familia Peña por cinco generaciones, comenzando por mi abuelo y mi papá, hasta un nieto que toca el violín en la Orquesta Filarmónica. Ha sido el centro, la manera de ganarnos la vida y lo que le ha dado sentido a nuestra familia”, mencionó el experimentado director musical. “Todavía disfruto mucho lo que hago, por lo que la música ha sido y seguirá siendo central en mi vida hasta que Dios quiera”.

Los boletos para la Gala Cena Anual de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico están disponibles llamando al 787-665-2526 o al 787-665-2528, o en el correo electrónico: gala@cospr.pr.gov.

Tags
Cucco PeñaOrquesta Sinfónica de Puerto RicoRecaudación de fondos
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 4 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: