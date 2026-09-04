Cucco Peña y DJ Carlos Cobián unirán generaciones en la gala benéfica de la Orquesta Sinfónica

Ritmo, sabor y mucho baile. De eso se tratará la Gala Cena Anual de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, según anticiparon dos de sus figuras principales, Ángel “Cucco” Peña y el DJ Carlos Cobián.

Ambos formarán parte de la tercera edición de esta gala de recaudación de fondos, que se celebrará el próximo sábado, 12 de septiembre de 2026, a las 6:30 p.m. en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan. Bajo el tema “Sinfonía en París”, la velada estará inspirada en el esplendor y el refinamiento de la Ciudad Luz, uniendo música, moda y ambientación en una sola experiencia. Pero una vez concluida la cena y el repertorio clásico de violines, la noche dará paso a su momento más dinámico y festivo.

“Cuando nosotros empecemos a tocar, ya pasó la cena y todo el protocolo de música más calmada. Lo de nosotros es el baile, con una ‘all-star band’ de unos 20 músicos”, indicó Peña, quien dirigirá en el evento a la Orquesta de Conciertos de Puerto Rico. “Vamos a estar preparados para complacer al público en lo que sea, desde boleros y merengues hasta reguetón”.

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Tras el show de la Orquesta de Conciertos de Puerto Rico, la noche continuará con Cobián, quien presentará un repertorio cargado de grandes clásicos de las décadas de 1970, 1980 y 1990, mezclados con la música urbana contemporánea que domina la escena actual.

“Cierro la gala con un ‘after party’. Mi rol es crear un ambiente de fiesta a través de la música más electrónica y urbana, enfocándome en los clásicos de diferentes décadas”, destacó Cobián, quien es un exitoso empresario, conferencista profesional y filátropo. “Al final del evento lo que queremos es que toda la audiencia, compuesta por diferentes generaciones, se unan en esta gran celebración”.

Recaudación de fondos

Más allá del entretenimiento, la gala busca recaudar fondos para apoyar a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y a sus programas educativos, entre otros proyectos. Esta causa es el motivo principal por el que tanto Peña como Cobián se sienten orgullosos de colaborar y por el cual han participado activamente en las dos ediciones anteriores.

“Es muy importante para todos los músicos contribuir con una iniciativa tan relevante como esta. Estos fondos van dirigidos a los programas de educación de la Orquesta Sinfónica para jóvenes y nuevos músicos”, explicó Peña, músico, compositor y productor desde hace más de seis décadas. “Es fundamental apoyar a nuestra institución principal en la música. Nosotros vivimos orgullosos de nuestra Orquesta Sinfónica y es una de las mejores de Latinoamérica. Siempre digo que en Puerto Rico están los mejores músicos del mundo, así que la orquesta nos representa de manera espectacular y tiene un gran valor para mi país”.

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De igual manera, Cobián tiene muy claro que eventos como este son clave para poder mantener en activo elementos que son claves dentro de la Orquesta Sinfónica y para el crecimiento de los músicos en general en la isla.

“La música es parte de nuestra identidad y esta organización protege ese legado. Además, la música ayuda a que nuestra juventud desarrolle sus talentos en el arte; invertir en programas educativos musicales es invertir en un mejor Puerto Rico”, añadió Cobián, a quien este tema le toca profundamente, ya que su hijo mayor comenzó a estudiar producción musical en una universidad en Estados Unidos. “He visto el impacto de la música en los jóvenes y cómo se ha convertido en uno de los productos de exportación más importantes de Puerto Rico”.

Peña es ejemplo claro de la gran cantidad de talentosos músicos que hay en la isla y de la importancia de educar a nuevos músicos. “La música ha sido el centro de la familia Peña por cinco generaciones, comenzando por mi abuelo y mi papá, hasta un nieto que toca el violín en la Orquesta Filarmónica. Ha sido el centro, la manera de ganarnos la vida y lo que le ha dado sentido a nuestra familia”, mencionó el experimentado director musical. “Todavía disfruto mucho lo que hago, por lo que la música ha sido y seguirá siendo central en mi vida hasta que Dios quiera”.