Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentará concierto “Una Vigilia Pascual”

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentará el concierto especial “Una Vigilia Pascual” este Sábado Santo, 4 de abril de 2026, a las 7:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce.

El concierto estará bajo la dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry, director asociado de la orquesta.

“Presentar este concierto en Sábado Santo tiene un significado muy especial para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Hemos concebido esta vigilia como un espacio de pausa y contemplación, donde la música, cuidadosamente seleccionada para la ocasión, acompaña el sentido de reflexión que define la fecha, con obras que evocan espiritualidad, recogimiento y contemplación. Invitamos al público a acompañarnos y a vivir una experiencia profundamente emotiva”, expresó la directora ejecutiva de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Melissa Santana.

Cabe destacar que por primera vez en el siglo XXI, la OSPR ofrecerá un concierto en Sábado Santo. Según se informó, la selección musical propone un recorrido sonoro que evoca la profundidad espiritual de la fecha y reafirma la riqueza de una tradición musical de siglos.

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Como parte de la velada, se presentarán dos estrenos en Puerto Rico: “La Plegaria de San Gregorio”, del compositor armenio-estadounidense Alan Hovhaness, y “Nobilissima Visione”, retablo sinfónico del alemán Paul Hindemith, inspirado en las visiones de San Francisco de Asís.

El concierto culminará con la Obertura a La Gran Pascua Rusa, de Nikolai Rimsky-Korsakov, una obra de gran fuerza expresiva que entrelaza motivos de la tradición litúrgica del cristianismo ruso para celebrar la Resurrección a través de un vibrante lenguaje orquestal.