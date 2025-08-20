Opinión
20 de agosto de 2025
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Diseñadores crean máscaras de colección para la segunda Gala Anual de Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

Las piezas forman parte de una subasta silente que se celebra como antesala al gran evento

20 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los fondos recaudados de la subasta silente serán a beneficio de los programas educativos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Tras el éxito de su primera edición, en la que se recaudaron casi medio millón de dólares, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) se prepara para su segunda Gala Anual, a beneficio de sus programas educativos.

Una vez más, el Fairmont El San Juan Hotel de Isla Verde será la sede del evento a realizarse el sábado 6 de septiembre, este año bajo el tema “Fantasía de Máscaras” e inspirado en los tradicionales bailes del Carnaval de Venecia.

“Cada gala lleva un tema diferente y siempre está relacionado a lo que hacemos como orquesta. Todas las grandas orquestas sinfónicas del mundo tocan en óperas y el elemento de las máscaras es uno está muy presente en esas obras”, comentó a El Nuevo Día Melissa Santana, directora ejecutiva de la Corporación de las Artes Musicales y miembro del comité organizador de la gala anual de la OSPR.

Como antesala a la velada benéfica, se realizará una subasta silente de máscaras confeccionadas por los diseñadores de moda puertorriqueños: Eddie Guerrero, Carlota Alfaro, Gustavo Arango, Harry Robles, Jean Cintrón y Leonardo Cordero.

1 / 14 | "Fantasía de Máscaras": 6 diseñadores boricuas crean piezas de colección para subasta benéfica. Eddie Guerrero presenta esta imponente máscara veneciana de vara, en blanco perlado con detalles en negro y oro, flores y pedrería brillante. - Ramon "Tonito" Zayas

Estas piezas de colección estarán exhibiéndose en el primer piso del centro comercial The Mall Of San Juan hasta el 31 de agosto.

“Hay muchas mentes creativas llevando adelante esta iniciativa. (...) En cuanto a las máscaras, lo que buscamos es presentar una noche de mucho glamour, elegancia y misterio. En mi caso creé un conjunto de dos máscaras para una pareja, donde predomina el negro y el plateado, con detalles en piel, cadenas... un diseño dramático pero minimalista”, detalló Cordero, quien además de ser uno de los diseñadores participantes de la subasta es el presidente del comité organizador del evento de la OSPR por segunda ocasión.

El año pasado la gala de debut “Armonía y fusión” contó con una asistencia que logró llenar las 50 mesas disponibles, y para esta ocasión el cupo se amplió a 60 mesas, con el objetivo de recibir a más invitados y superar la meta de recaudación de fondos.

“Estamos muy contentos porque este año ya tenemos confirmada la asistencia de 600 personas y quedan poquitos espacios. La intención es que cada vez más gente llegue a nosotros, disfruten de una experiencia musical de alto nivel y apoyemos a nuestros músicos”, expresó Cordero. La velada incluirá la participación de la Big Band de la Banda de Conciertos de Puerto Rico, dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña, y cerrará con una selección de música retro a cargo del DJ Carlos Cobián.

Más allá del brillo y detrás de las máscaras, el propósito de la gala es garantizar la continuidad del talento musical en Puerto Rico. “La Orquesta Sinfónica es un patrimonio cultural que debemos proteger. Cada evento nos permite recaudar fondos esenciales para que el arte, la cultura y la música sigan creciendo y lleguen a nuevas generaciones”, subrayó el líder del comité.

“Este evento se ha convertido en nuestra principal actividad de recaudación de fondos para garantizar la permanencia de la orquesta. Nos permite mejorar continuamente nuestras iniciativas y llevar la Orquesta Sinfónica a otros municipios de Puerto Rico, así como ofrecer más conciertos gratuitos para quienes no tienen la oportunidad de asistir regularmente”, agregó por su parte Santana.

Los boletos para la gala están disponibles a través del correo electrónico gala.cam.tr@gobierno.pr, donde los interesados podrán recibir además información sobre la adquisición de mesas y boletos individuales.

ModaSubastasDiseñadores de modaOrquesta Sinfónica de Puerto Rico
