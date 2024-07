De la mano en el mundo del arte popular

Adentrarse en el hogar de Lourdes Soto Ramos y su esposo Ramón Esteban Rivera Cáliz es sumergirse en una paleta de colores brillantes que describen casi medio siglo de complicidad, amor y creatividad.

Sin embargo, sus respectivos talentos fueron desarrollándose durante el crecimiento pues, Rivera Cáliz comenzó sus primeros trazos en la escuela elemental, mientras que, a esa edad, Lourdes se inclinaba más por el baile.

Pero la vida juntó a estos educadores ponceños hace 48 años y, desde entonces, han trabajado juntos pues, Lourdes, ha sido colaboradora incondicional de su esposo; un artista plástico y artesano certificado en varios renglones, entre estos, la talla de aves.

Bajo la tutela de reconocidos virtuosos de Ponce, entre estos, Jacklin Pagán Lagomarsini, Pedro Pacheco Figueroa, Ana Margarita Basso Bruno, entre otros, Rivera Cáliz fue despuntando en una carrera en la que se ha destacado como pintor, escultor, dibujante y especialista en artes menores.

“Comencé haciendo paisajes, pero me gustaba mucho el rostro y lo podía relacionar con la profesión de mi papá (Ramón Eusebio Rivera García) que fue trabajador social. Ese proceso que él me contaba de sus cosas y experiencias en su trabajo me levantó el deseo de conocer gente”, recordó el también hijo de Carmen Julia Cáliz.

“Empecé con los elementos de la cara, fui añadiendo poco a poco y cuando vine a ver, ya tenía bastante conocimiento del rostro humano. He hecho muchas pinturas, he hecho paisaje… paisaje de campo, del mar, naturaleza muerta, pero yo he hecho más retratos de gente que el resto”, insistió el otrora maestro y profesor universitario.

Cual si fuese un hilo conductor, el interés de Lourdes por aprender repujado en metal, lo llevó a explorar su faceta artesanal en varios talleres realizados por la Compañía de Fomento Industrial en el centro comercial Plaza del Caribe.

Allí tomó clases de “hamaca, pirograbado elemental y avanzado, talla de aves, y como consecuencia de que en la clase de pirograbado había que hacer unas tallas sobre madera y darle pirograbado, entonces, descubrí que podía tallar la madera”.

“Como ya trabajaba con el aspecto tridimensional de la escultura se me hizo fácil entrar en ese proceso. Decidí tomar una clase de talla de aves con el maestro artesano Isaac Laboy Moctezuma. Me dio tanta fiebre que había que hacer un trabajo para la clase y yo hice seis. El profesor me animó a seguir”, expresó.

Como consecuencia de ese impulso, “estoy certificado en pirograbado, talla en madera, talla de aves, pintura en higüera, entre otros renglones”, dijo el autor del cuadro Salseros de Ponce, por mencionar una de sus reconocidas obras.

Por su parte, la matriarca de la familia de la que nacieron tres hijos dio rienda suelta a su propia inquietud artística luego de enfrentar un diagnóstico de cáncer de seno en 2013, cuando se atrevió a escuchar el llamado de su corazón.

“Siempre me encantó el arte”, afirmó la educadora jubilada y otrora supervisora del Programa de Salud Escolar del Departamento de Educación quien fue guía del Museo de Arte de Ponce en sus años de escuela superior.

“Son 48 años conviviendo con el arte y colaborando, porque cuando él hace sus esculturas y sus moldes, yo también intervenía. También imprimía camisetas cuando él hacía serigrafías y cuando hizo escenografías en el Teatro La Perla, yo estaba ayudándolo con mi máquina coser en el sótano del teatro”, sostuvo.

No obstante, su deseo era aprender a trabajar el repujado en metal, “y lo intenté, pero nunca pude coger clases”.

“Yo guardaba cositas en una caja, laminitas y eso, y decía: ‘Algún día yo voy a hacer eso’. Me llamaba la atención el repujado. Entonces, pensaba, y escondida hacía dibujitos con lápices de colores, pero no tenía tiempo hasta que me tocó la enfermedad”, confesó la fémina de 67 años.

“Estaba postrada en cama, llevaba muchos meses así porque el proceso fue difícil. Un día llegó mi hija y me estaba lamentando. Entonces, me dijo: ‘Mami, no seas tonta, si tú aprendes lo que tú quieras por YouTube’. Le dije que me enseñara y empecé a estudiar, poco a poco”, relató.

Así inició su camino la artesana certificada que, además de trabajar la temática costumbrista y tradicional, tales como Reyes Magos, nacimientos y emblemas de Ponce, entre otras piezas, también se ha caracterizado por una obra inspiracional.

PUBLICIDAD

Su primera exposición la tituló ‘Enfrentando mi metamorfosis’, “con la que abro mi alma y me expreso. Ahí estuve sacando lo que pasé durante el proceso de la enfermedad y me visualizo como mariposa”.

De hecho, su dedicación la hizo merecedora del tercer premio en La Campechada 2019, celebrada en Ponce, cuando apenas se estaba estrenando como artesana.

No obstante, aunque el matrimonio disfruta compartir durante el proceso creativo, cada uno mantiene su propio taller. Además, participa activamente como pareja de danza del grupo Señorío Ponceño del Centro Cultural Carmen Solá de Pereira.