Hermosas creaciones en madera al torno

“Cuando yo era nene iba a la Feria de Barranquitas, que es la más antigua del Caribe; me encantaba. Había un señor que era de apellido Lago, era de Villalba y llevaba un torno y lo plantaba en la misma plaza y seguía haciendo copas ahí. Yo estaba un día completo mirándolo cuando era nene”, relató sobre el evento fundado en la década del 60.

“Ya desde los ocho años yo estaba haciendo cositas. Mi papá era agricultor y yo siempre me iba detrás de él, entonces, me hablaba de los árboles. Siempre le preguntaba: ‘Papi, ¿de qué es este árbol?’ De ahí aprendí”, confesó el hijo de Carlos y Sofía Ortiz.

“Yo siempre me pasaba tallando figuras como ceniceros y cucharones en madera. Después que me casé, fui a casa de un amigo que era tornero, lo veía torneando, empecé a lijar con él y aprendí”, recordó.

“Aunque no toda madera es perfecta para pilones, pero mayormente lo que uso es guayacán que es la madera que más se usa para pilones; es una madera bien densa y tiene unos colores espectaculares. La gente es loca con los pilones de guayacán”, insistió.

“Cuando yo era muchacho, siempre iba a una tienda que vendían maracas de México; eran en madera y de diferentes colores. Y le decía a mi mamá que me las compraba. Entonces, una vez me las compraron. De ahí viene la inspiración de hacer maracas”, sostuvo.

“Un día hice las maracas cuando empecé a bregar con el torno; me dieron mucho trabajo hasta que hice una, la llevé a la Feria de Barranquitas y la presenté a la gente del Instituto de Cultura. Entonces, ellos me dijeron que hasta donde ellos tenían conocimiento, nadie en Puerto Rico hacía maracas de madera, sino en higüera y me dijeron que era una pieza única”, manifestó.