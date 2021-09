La obra “Consuelo (Las manos de Andrea)” del artista Antonio Martorell se develó esta tarde al público por primera vez en una exhibición en donde el arte se convirtió en un instrumento para reclamar justicia y transparencia.

El retrato, que es un homenaje a Consuelo’, fenecida hermana mayor del pintor, rinde tributo también a Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada en abril en medio de un incidente de violencia de género, al inmortalizar las manos de la joven, quien posó para el artista un año antes de ser asesinada por su expareja.

La develación del retrato fue el resultado de la unión de voluntades entre la Alianza Pro Transparencia (APT), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Martorell y la familia de Ruiz Costas.

El retrato, en carbón y crayón, está trabajado en el reverso de una vieja alfombra que Martorell quiso descartar por estar muy maltrecha y que un compañero de taller guardó previendo que podría reciclarse, reveló el artista en una entrevista previa con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“El título inicial de la pieza, Consuelo, correspondía a mi hermana por su nombre, a mis sentimientos -porque me sirvió de consuelo pintarla-, y a la función de la alfombra con respecto al suelo. Pero con las manos de Andrea adquirió otro sentido y decidimos que el título original era insuficiente y lo cambiamos a “Consuelo (Las manos de Andrea)”, explicó entonces.

El artista Antonio Martorell durante la presentación de la obra que rinde homenaje tanto a su hermana Consuelo como Andrea Ruiz Costas.

Dijo que conoció a Ruiz Costas, en su taller en Ponce, a través de un compañero del taller a quien le había expresado que necesitaba una modelo para dibujar las manos de su hermana. Después de renumerar sus servicios como modelo, se despidió de ella y no supo más de ella hasta que le dieron la lamentable noticia de que había sido asesinada.

La ceremonia, que se celebró en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sirvió además para reafirmar el compromiso de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) de llevar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el reclamo para conseguir acceso a las grabaciones de los procesos judiciales que enfrentó Ruiz Costas en busca de protección.

/ Andrea Ruiz Costas posó para el maestro Antonio Martorell el 3 de septiembre de 2019. (Suministrada Pablo Padron )

Año y medio después, el 28 de abril de 2021, y a sus 35 años, fue asesinada y quemada por su expareja Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien días después confesó los hechos. (Suministrada)

Andrea llegó al taller de Antonio Martorell luego que un amigo de ella le recomendara al pintor que sus manos eran perfectas para la obra que estaba realizando. (Suministrada / Pablo Padrón)

El proceso fue captado en un vídeo al que tuvo acceso El Nuevo Día en el que se muestra cómo Andrea se prepara y posa para Antonio Martorell. (Suministrada Pablo Pabr)

En varias ocasiones se le observa sonriente y disfrutándose el momento. (Suministrada Pablo Padrón)

Como parte del proceso, envolvieron a Andrea en unas gasas y le pusieron una almohada en el vientre para simular un embarazo. (Suministrada Pablo Padrón)

Así finalmente lució Andrea mientras posaba para la obra que se dibujaría en una alfombra. (Suministrada Pablo )

Antonio Martorell contó que originalmente la obra se llamó Consuelo, pero luego del crimen de Andrea le puso "Consuelo (las manos de Andrea)". (Alberto Bartolomei)

Antonio Martorell mencionó que el proceso con Andrea duró como hora y media. (Alberto Bartolomei)

La obra es en sí la imagen de la hermana del maestro que tuvo ocho hijos. (Alberto Bartolomei)

Para captar las manos de su hermana usó las de Andrea. (Alberto Bartolomei)

La obra, en carbón y crayón sobre alfombra, es parte de la exposición colectiva “Novenario: El arte del duelo”, que se exhibirá en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), tentativamente desde el 9 de noviembre. (Alberto Bartolomei)

El 25 de marzo, Ruiz Costas acudió a la sala de la jueza Sonya Nieves en el Tribunal de Caguas a pedir una orden de protección contra su expareja, Miguel A. Ocasio Santiago. La jueza no la concedió y, en cambio, los citó a ambos para cinco días después, el 31 de marzo. El 26 de marzo, Ruiz Costas presentó una denuncia criminal contra Ocasio Santiago por amenazas y acoso. Tampoco le fue concedida.

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó peticiones y varias reconsideraciones tanto de la OPC como de la Asppro, con los argumentos de que los procesos de violencia de género son confidenciales y de que es necesario proteger la identidad de las víctimas de estos delitos. La madre de Ruiz Costas, Olga Esther Costas Rodríguez, pidió por declaración jurada que los audios de las vistas fueran difundidos.

“Nuestra determinación de recurrir ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos continúa vigente e inamovible. Estamos en las etapas finales de la preparación del caso que se someterá al Tribunal Supremo federal para conseguir acceso a las grabaciones del caso de Andrea”, señaló Luis Guardiola, presidente de OPC y copresidente de APT.

Guardiola agregó que a partir de ahora se hace urgente el apoyo del pueblo a través de sus aportaciones. “En momentos en que el país requiere mantener la confianza en sus instituciones, el derecho al acceso transparente a la información en el manejo de los casos en los tribunales se hace más pertinente y necesario”, señaló, por su parte, Damaris Suárez, presidenta de Asppro y copresidenta de APT.