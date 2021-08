Ley Andrea Ruiz Costas: enmienda necesaria, pero no suficiente

No podía ser de otra forma y tuvo que morir una mujer maltratada para que el sistema de administración de justicia se pusiera en pie de alerta ante lo que resultó ser un tratamiento indiferente de una juez y la fiscalía en la determinación de causa probable para el arresto de un hombre señalado por actos de violencia machista. Siempre tendremos presente lo que pudimos escuchar y comprobar de la grabación difundida clandestinamente (a pesar de lo decidido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que no se hiciera pública): que Andrea Ruiz Costas reclamaba haber sido víctima de maltrato por parte de su expareja Miguel Ocasio Santiago y el sistema no la protegió.