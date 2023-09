En su afán de crear y diversificar sus múltiples talentos, la actriz, cantante e influencer, Didi Romero se estrena como directora y escritora teatral con la pieza cómica “Por el amor de los dioses”.

Para su debut teatral, la carismática actriz puertorriqueña llegará el 3 de noviembre al Teatro Tapia en el Viejo San Juan, acompañada de los actores y actrices Kiko Blade, Sebastián Vázquez, Ámbar Bonilla, Antonio Hernández y Yaiza Figueroa.

Sentada en una butaca de color vino sobre el escenario del Tapia y con el resto de las butacas del recinto a su espalda, la actriz confesó que le cuesta creer que vaya a estrenarse como directora con una obra que escribió cuando tenía 18 años y que presentó en La Beckett en Río Piedras con la bendición del fenecido director y actor Albert Rodríguez, amigo de ella y de su familia.

PUBLICIDAD

Tras este año volver a revisar el texto, se dio a la tarea de reescribirla y lanzarse sin miedo a llevarla a un teatro grande. A Romero los retos se le dan muy bien y los asume sin pensarlo mucho, basta con repasar que estuvo un año realizando ocho funciones semanales de la producción de Broadway, “Six” en más de 40 ciudades de Estados Unidos.

“La verdad es que ahora que lo pienso no sé cómo hice esa gira de teatro. Lo digo ahora y no lo puedo ni creer. Lo mismo me pasa ahora que estoy en el Tapia y miro este espacio y de verdad no lo creo”, confesó la hija de la cantante y presentadora Deddie Romero y la nieta de la veterana conguera Sonia López.

Romero se refiere a que en varias semanas estará en el corre y corre del montaje de su primera obra desde los ojos de directora y adelantó que habrá muchos nervios, pero a la vez muchas carcajadas, ya que la comedia “es lo más ridículo que tú vas a ver en tu vida, te vas a sentar y vas a decir ‘wow, ¿qué es esto?’”, adelantó.

“Me estreno, sí. Es mi debut como directora y escritora aquí en Puerto Rico y no lo puedo ni creer. ‘Por el amor de los dioses’ está inspirada en la caja de Pandora. Se trata de que lo imperfecto es lo perfecto. Qué mejor manera que presentarlo con dioses del Olimpo en el Teatro Tapia. Escribí una comedia y me fue bien cuando la presenté a mis 18 años. Pero cuando la visité, ahora a mis 24 años, dije ‘¡qué vergüenza! No puedo creer que yo presenté esto’. Entonces la cambié por completo e hice casting. Tengo un equipo de trabajo increíble. La mayoría son mujeres, jóvenes de mi edad, que están empezando también. Estoy muy orgullosa y muy emocionada de que vean esta pieza el 3 de noviembre aquí en el Tapia”, sostuvo la protagonista de la serie “Gina Yei” de Disney Plus.

PUBLICIDAD

Didi Romero escribió la obra “Por el amor de los dioses”. (Ramon "Tonito" Zayas)

La también bailarina e influencer reveló que dirigir una obra es una meta que albergaba hace unos años, pero que no se atrevía, ya que “uno como artista se juzga un montón”.

“Surgió porque siempre me aburro y me pongo a crear. Siempre estoy inventando y además es importante tener muchos huevos en una canasta porque tal vez yo bailó merengue bonito, pero de repente el pie se me fue ajuste y no voy a poder hacerlo y voy a tener que buscar otra forma de hacerlo. En realidad, lo que me mueve es hacer distintas cosas a la vez”, subrayó la actriz, que está en pleno esplendor, ya que cuenta con buena salud, es sumamente polifacética, talentosa, creativa, disciplinada y genuina.

A Romero la acompaña un equipo de cerca de 15 personas que la ayudarán a materializar el sueño de su primera obra en el Tapia. De la faceta de directora mencionó que su enfoque es crear cosas nuevas, distintas y que estén llenas de humor, ya que es parte de su personalidad.

No soltó prenda sobre si ella actuará o no en la comedia. “Tienen que venir a verla y lo sabrán”, dijo.

“Todo lo que haga, siempre quiero que sea algo distinto. También amo hacer reír. Yo necesito personas que hagan reír nada más de tú hablar con ellos en una conversación sumamente normal. También me gusta inspirar. Pienso que, en la comedia, cuando tú ves una serie de televisión como por ejemplo ‘The Office’, tú te enamoras de esos personajes y te ríes con ellos y de repente, cuando pasa algo triste o serio, te afecta. Y tú dices ‘¿por qué me afectó tanto?’ Es porque no te diste cuenta de que estabas conectando tan bien con esa persona. Eso es algo tan bonito de la comedia y me gustaría practicar eso”, precisó la artista, que ante su carrera actoral tuvo que radicarse en Estados Unidos, aunque se mantiene viajando con frecuencia a la isla por sus proyectos, la familia y las “chuletas con tostones”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Romero no pudo ofrecer detalles sobre su próximo proyecto grande, ya que no está autorizada, pero lo que sí adelantó es que vuelve al teatro musical. Las críticas de su trabajo en el musical “Six” fueron excelentes, lo mismo ocurrió aquí, en la isla, cuando actuó en “In the Heights” en el Coliseo de Puerto Rico.

Se asoma la segunda temporada de “Gina Yei”

Sobre la segunda temporada de la serie que comenzó en Disney+, “Gina Yei”, comentó con alegría que se realizará pero en una nueva casa. La plataforma Flix Latino acogió el proyecto tras la salida de la producción de Disney+ que se vio afectada por la huelga de guionistas y escritores en Hollywood.

La serie iniciará el 30 de septiembre en la plataforma. Flix Latino es un servicio por suscripción de entretenimiento en español, con películas, series y documentales por un pago mensual.

La actriz vuelve a protagonizar "Gina Yei". (Ramon "Tonito" Zayas)

Los boletos para la obra “Por el amor de los dioses” están disponibles en PRTicket.com.