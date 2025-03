“El amor a la cultura es amar a la patria”: Grande el 13er Encuentro de Tambores en Loíza

Loíza - “Quiero bailar la bomba, dicen que me la van a quitar, pero por mi barril voy a resistir y superar”, cantaba y bailaba la delegación de la diáspora al son de la bomba ante un público amante de la cultura que se dio cita la tarde del último domingo del mes para homenajear nuestra música autóctona en el 13er Encuentro de Tambores.

“Estamos maravillados, de verdad. Es una experiencia que yo siento, mira, hasta se me paran todos los pelos de la emoción de estar aquí en mi islita y siendo parte de esta gran actividad. La gente de Loíza nos ha acogido y nos ha tratado fenomenal, con mucha humildad y amor. Esta experiencia me la llevo en mi corazón” , añadió Febo, residente del estado de la Florida.

Cabe destacar que la delegación de la diáspora era una de las más grandes, contando con 90 integrantes y demostrando que el amor a la patria no conoce de fronteras. “Aquí tenemos de todas las edades, desde los más pequeñitos, hasta mi edad. El futuro de la bomba está aquí”, reiteró segundo antes de subir al escenario.

Bajo el candente sol y sin importar que una nube pudiera aguar los planes, el público no paró de disfrutar, creando hasta en sus áreas su propio batey para bailar al ritmo de lo que le tocaran, con o sin la imponente falda, pieza tradicional de la bomba.

“Es mi primera vez, vengo de Carolina. Esto es espectacular, me da vergüenza decir que no había ido a las anteriores ”, comentó por su parte Sandra Cruz, quien esperaba el momento para ver a la siguiente delegación subir a tarima. “ Ver este junte y encuentro de generaciones es bien esperanzador. Yo siempre ato la cultura con el futuro político de Puerto Rico. El amor a la cultura es amar a la patria”.

Lo particular y atractivo de esta actividad, auspiciada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) es que cada delegación participante representa “su estilo y tendencias de la práctica cultural con los cantos, bailes y ritmos de bomba propios de su región”.

Para el director de la delegación del Sur, Beto Santiago, poder presencial este evento fue una experiencia que lo emocionó y aseguró no olvidará. “Este encuentro es espectacular, yo vengo dirigiendo ya como seis o siete años la delegación del Sur y para nosotros esto es como Las Justas de la universidad, el buzzer beater del baloncesto, pero en el tambor. Estoy bien emocionado. La nueva generación no puede dejar caer esto. Mi papá me lo paso a mí, y yo a ellos. Este evento es una tradición, porque, asimismo, trasciende”, culminó.