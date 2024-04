El artista Pablo Delano presenta un “museo de la vieja colonia” en la Biennale di Venezia

La obra del artista plástico puertorriqueño Pablo Delano hizo su gran debut este miércoles con una participación histórica en la prestigiosa Biennale di Venezia, uno de los eventos de arte más importantes del mundo.

El artista había dialogado anteriormente con El Nuevo Día sobre su invitación a la bienal, pero en ese momento no pudo ofrecer mayores detalles sobre su obra, pues previo a la apertura oficial, los artistas tienen prohibido dar detalles.

“La pieza que está en la bienal tiene el título de ‘The Museum of the Old Colony’, y es una pieza que yo llevo desarrollando por años, se ha exhibido en otros lugares, incluyendo, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, donde hay una versión de la instalación bastante diferente a la que está aquí en Venecia”, explicó el artista sobre el concepto que inspiró su pieza.

Delano fue invitado a participar de la bienal luego de que su curador para este año, un brasileño llamado Adriano Pedroso, viera su trabajo en Puerto Rico y lo compartiera en sus redes sociales. Pedroso seleccionó como tema para la exhibición central, de la que forma parte el artista puertorriqueño, el lema “Foreigners Everywhere”, que busca resaltar el arte de extranjeros que viven entre las sociedades del mundo, muchas veces enriqueciendo la cultura y las formas artísticas de los países a los que migran o visitan.

“Escogí el nombre de ‘Museum of the Old Colony’ porque es una obra que brega con la historia colonial de Puerto Rico, pero, en particular, con la historia colonial desde 1898, desde la llegada de Estados Unidos, de la toma de Puerto Rico. Incluye muchos materiales históricos curados o apropiados por el artista, que soy yo. Muchos de estos materiales son visuales, son fotografías tomadas por extranjeros, norteamericanos, que llevaron que llegaron a la isla con el propósito de tomar fotografías para explicarle al público estadounidense lo que era Puerto Rico y las ventajas para los norteamericanos de tener una colonia, de tener un imperio. Muchas de esas fotografías son muy dolorosas, muy problemáticas, porque representaban al puertorriqueño como un primitivo, un sucio, una persona a la que le faltaba educación, una persona que no era civilizada”, sostuvo Delano.

Sobre el nombre, Delano también dijo que es un tipo de juego de palabras con la popular marca de refrescos “Old Colony”, muy consumida en Puerto Rico, algo que el artista ve como un tipo de ironía. El artista y fotógrafo también abundó sobre el rol que juega el concepto de los museos como espacios en los que se perpetúa de cierta manera el poder imperialista y colonial.

“La cuestión del museo me fascina porque los museos son instituciones que valoramos, son instituciones que representan para nosotros el conocimiento, la sabiduría, la belleza. Pero, al mismo tiempo, son instituciones que tienen poder porque cuando tú entras en un museo, tú presumes que lo que tú vas a ver ahí es verdadero, es cierto, es bello. Pero los poderes coloniales, a través de toda la historia, han usado la institución del museo para sus fines. Me parece que es importante preguntar, quién selecciona el contenido del museo, ¿quién toma esas decisiones?”, expresó.

Por otro lado, Delano también identificó varias cosas en común entre Puerto Rico y Venecia, como, por ejemplo, su dependencia del turismo y los efectos que ha tenido a nivel cultural. Asimismo, mencionó la abundancia de espacios para el alquiler a corto plazo, que han afectado los costos de vivienda en la zona.

Pero más allá de estos factores, Delano se mostró muy satisfecho con la acogida de su obra en la bienal y describió que se ha recibido de forma muy positiva. Sobre su experiencia personal formando parte de este evento y representando a su país, el artista manifestó profundo agradecimiento por una oportunidad tan única para enaltecer a su país y su historia.