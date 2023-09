El pasado mes de agosto se inauguró la exposición colectiva Borderwaters, curada por Elizabeth S. Hawley, en el Alabama Contemporary Art Center, en la que se examina y replantea la idea de “frontera americana” a través de la obra de 13 artistas contemporáneos.

La muestra analiza la noción de “frontera americana”, que suele referirse a los límites geopolíticos terrestres de los Estados Unidos de América continental, normalmente vinculados con Canadá y, más frecuentemente, con la frontera de los Estados Unidos Mexicanos. Los artistas de esta exposición cuestionan esas connotaciones continentales, reconceptualizando los límites de Estados Unidos como aguas fronterizas. Sus proyectos hacen hincapié en las costas de Estados Unidos y sus regiones insulares; la importancia histórica y actual de sus ríos y su inextricable vínculo con las políticas colonialistas e imperialistas; y la inseparabilidad ecológica de sus ríos, que provocan que los cambios en las aguas fronterizas de una zona tengan efectos globales.

Las obras de la serie “Flood Aftermath and Other Hurricane Stories” (2015-2020) del artista puertorriqueño Lionel Cruet subrayan el aspecto archipielágico de las aguas fronterizas americanas, desde su natal isla Puerto Rico, la cual Estados Unidos reclama como propiedad y al mismo tiempo como un territorio no incorporado.

Para el artista esta serie añade capas de significado, pues el contexto en el que surge la serie, anterior al gran desastre provocado por el Huracán María, hace referencia a las conmovedoras historias de pérdidas durante las catástrofes naturales y plantean preguntas sobre el futuro del clima y cómo podemos imaginar y habitar en resiliencia.

“Inicié la serie Floods Aftermath and Other Hurricane Stories en el 2015, con cuatro pinturas sobre lonas azules y que al momento ya suman ocho piezas. Esta propuesta es un capítulo nuevo en mi trabajo, donde retrato el paisaje resiliente a la vez que reflexiono sobre los efectos del desastre y cómo nos relacionamos y pensamos el futuro”, indicó Cruet.

Borderwaters forma parte del Programa de Curadores Invitados del Alabama Contemporary, subvencionado por The Andy Warhol Foundation on the Visual Arts y el Consejo Estatal de las Artes de Alabama. Los artistas participantes de la muestra colectiva son Marcella Ernes, Hana Yoshihata, Lionel Cruet, Sabrina Chou, Aviva Rahmani, Alejandro Durán, Allison Grant, Erin LeAnn Mitchell, Nicole Antebi, Celina Galicia, Ingrid Levya, Sonia Desai Rayka y Emma Robbins.

Borderwaters inauguró el pasado 11 de agosto y permanecerá abierta hasta el 26 de noviembre de 2023. La entrada es por donación. Para más información sobre los programas y exposiciones de ACAC, visite alabamacontemporary.org.