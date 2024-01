El bastón de Betances y otros robos culturales que impactaron al país

“Cuando empiezas a mirar, el arte no necesariamente tiene un interés. Hay un elemento decorativo en el arte. Un bastón a lo mejor no tiene ningún interés particular, pero el significado es que lo tuvo Betances, el padre de la patria. Pero en el caso de una obra de arte, pues es decorativa, y a lo mejor lo tiene escondido en un salón y ese es el gozo que tiene la persona, de verlo”, explicó sobre la posible lógica detrás de las acciones que llevan a la desaparición de estos objetos.