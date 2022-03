Inquieto, curioso, sagaz, laborioso, observador avezado, amante de la palabra, apasionado del arte y admirador de la mujer. Todo eso se contiene dentro de la persona llamada Juan González Bonilla. El actor, dramaturgo, director y productor teatral proclama que en 50 años ha llevado 101 producciones a las tablas isleñas y, porque es cierto y puede probarlo, lo dice sin pizca de humildad.

Quebrantos de salud, un accidente de carácter grave sufrido hace año y medio, la pandemia y los teatros cerrados le han obligado a desacelerar, algo que admite no soporta.

La pausa, sin embargo, le iluminó el camino para editar un segundo tomo de sus obras teatrales la cual ha titulado de manera sugestiva “Me quedo con las mujeres”.

El libro, prologado por Myrna Casas y con un ensayo de Dean Zayas como broche final, recoge 14 libretos de González Bonilla precedidos cada uno por información relacionada con la puesta en escena, como la fecha de estreno y el teatro donde debutó, elenco, ficha técnica, afiches y fotos promocionales, entre otros.

PUBLICIDAD

Cuenta además con una cronología de los estrenos de sus piezas, desde la primera representación de su primera obra “Doce paredes negras”, en el 1973, hasta “La boda de Jacobo y Gustavo” en el 2016.

Comencemos por el principio: el título, “Me quedo con las mujeres”.

Foto de la portada del libro "Me quedo con las mujeres". (Suministrada)

“Mi primer motivo de inspiración son las mujeres. A mí me parió una mujer. Me trajo al mundo con dolor y se sacrificó por mí. Hace 30 años que murió. Arcadia Bonilla. La adoré. Es mi mayor heroína, y ella está regada por todas mis obras, sus pensamientos y sus sentimientos están plasmados en las mujeres de mis obras teatrales, y porque, aunque en el principio era interpretado por hombres, el teatro está escrito prácticamente para las mujeres. Los hombres son muy escuetos. Tienen pocas conversaciones. Sin embargo con una mujer se pueden tener grandes conversaciones, íntimas conversaciones, y conversaciones de alturas. La historia está llena de mujeres apasionadas, inmensas: Jacqueline Kennedy, Marilyn Monroe, Maria Callas…” expresa González Bonilla con énfasis certero.

“Las mujeres son más terribles que nosotros, los hombres y en mis obras ellas son el eje y los hombres solo están para provocarlas para que llegue el desmadre, para que exploten y descarguen su furia y su pasión”.

Como director, no duda en decir que prefiere trabajar con actrices, por eso en más de una ocasión se ha inspirado en una de ellas para escribir una comedia o un drama, y hasta les ha gastado bromas con su creatividad.

“Tengo una obra de un grupo de personajes femeninos, ‘El veneno se sirve a las 8:00 p.m’. Cada uno de estos personajes está inspirado en una actriz y lo que hice fue asignarle a cada una de ellas un personaje opuesto, hasta que según avanzaban los ensayos de la pieza descubrían a quién de las compañeras estaban interpretando”, cuenta riendo.

PUBLICIDAD

“Las mujeres cargan con la tragedia. A los hombres se nos ha enseñado a no llorar a no expresar. Por eso en el Teatro desde los clásicos tienes a esos grandes personajes como ‘La celestina’, ‘Medea’, las mujeres en ‘Fuenteovejuna’, las mujeres del Teatro de Garcia Lorca”.

Paralelo con la importancia de la figura femenina en su dramaturgia, García Bonilla destaca otro pilar al momento de crear, igual de fértil para desatar la creatividad: la realidad misma.

“Mis obras están llenas de personajes reales a los que les cambio el nombre para no faltar a la privacidad ni tener problemas. No hay nada que inventar, todo es cuestión de observar, y de conversar. Converso con deambulantes. Siempre se me ha hecho fácil que la gente me cuente sus vidas. No sé, por qué, es algo natural. Mis personajes están en la calle, no me los invento. Y lo más importante: mi teatro es para el pueblo, para que todo el mundo lo entienda y se pueda identificar con lo que pasa y con lo que se dice”.

Myrna Vázquez y Ester Sandoval en la foto promocional de la pieza “Doce paredes negras”. (Suministrada)

Un sol de mujeres

La portada del libro “Me quedo con las mujeres” no puede estar más llena de simbolismo. Sobre un fondo negro aparece el Sol Taíno de Jayuya. En su centro está el rostro de Juan González Bonilla y en el interior de sus seis rayos que semejan pétalos igualmente las caras de seis actrices glorias del teatro puertorriqueño: Lucy Boscana, Alba Nydia Díaz, Ofelia D’Acosta, Marylin Pupo, Sully Díaz y Gladys Rodríguez. El fondo negro alude a “Doce paredes negras”. El sol taíno es el logo de Candilejas, la productora teatral con la que González Bonilla junto a su inseparable Joseph Amato han materializado cada una de sus obras.

PUBLICIDAD

¿Qué me puede contar de estas actrices que le rodean en la portada?

“Alba Nydia es la mejor para llorar en escena. Ella llora en ‘cue’. Puede estar lo más tranquila y cuando le toca llorar, esas lágrimas comienzan a brotar de sus ojos mientras sea necesario, y en la actuación eso es un don”.

“Ofelia hacía magia en escena. Tenía una sensibilidad única para extraerle la esencia a sus personajes”.

“Sully es entrega y pasión. Es comprometida con su trabajo, y el pueblo la adora”.

“Gladys es la disciplina encarnada. Es la artista con el nivel de profesionalismo que quisieras tener en todas tus obras. Ella tenía la habilidad de decir las líneas exactamente como yo pensé que había que decirlas cuando las escribí”.

“La Pupo se da a querer mucho. Es trabajadora. No pierde la concentración. Entra en personaje y se puede caer el mundo a su alrededor y sigue como si nada”.

“Y Lucy es la cúspide. Por eso está en la parte más alta del sol. Fue esencial en la trayectoria de Candilejas. Ella, junto a Madeline Willemsen, Myrna Vázquez, Ester Sandoval… son las actrices más grandes que han pasado por el teatro puertorriqueño. Lucy era una fajona. Llegaba a los ensayos y eso era ‘vamos a pasar letra, vamos a pasar letra’, no perdía tiempo. Son de esas actrices perfectas para trabajar con ellas”, asevera con emoción y por qué no, nostalgia.

Del actor al dramaturgo

González Bonilla comenzó a actuar a los 14 años de edad, bajo la dirección y tutela de la legendaria Victoria Espinosa. Su preparación académica fue en actuación, pero a más estudiaba el arte de la interpretación escénica con profesoras como Myrna Casas y Maricusa Ornés, en la Universidad de Puerto Rico más iba entendiendo que era otro rol dentro del teatro el que quería interpretar.

PUBLICIDAD

“El análisis de aquellos personajes que debatíamos con nuestros profesores, fueron clases de dramaturgia, yo lo percibía así”, asegura.

Fue así como a los 31 años estrenó su primera obra, “Doce paredes negras”, con un éxito rotundo y mucha controversia.

“‘Doce paredes negras’ fue la primera obra en el teatro puertorriqueño en la que dos mujeres se decían ‘te amo’ y se besaban. La pieza transcurre en el interior de una barra gay adonde ellas van para poder manifestarse su amor. La estrenaron Ester Sandoval y Myrna Vázquez. Luego hubo dos reposiciones, en la que Ester Sandoval la hizo con Alba Nydia Díaz y la última, en la que Alba Nydia la hizo con Lydia Echevarría”.

Pese al éxito de crítica y público obtenido, Juan González Bonilla quiso estudiar dramaturgia formalmente, así que se matriculó en un seminario con Luis Rafael Sánchez.

“Recuerdo que cuando entré al salón, Wico, con esa forma tan especial de ser, me pregunta: ‘¿Y usted a qué viene aquí, si usted es el autor de ‘Doce paredes negras’? Y yo le contesté ‘vine porque quiero aprender de usted’. A Wico lo conocía desde el 1956 pero lo traté como el profesor que es. Un hombre sumamente brillante. Con él aprendí a cortar cualquier parlamento y que cada palabra que se dice en escena tiene que ver con la obra”.

Epílogo

La última obra que Producciones Candilejas estrenó fue “La boda de Jacobo y Gustavo” en el 2016.

“Esa obra nació de una carta del lector que vi en un periódico, en la que un joven contaba desesperado cómo su padre lo había echado de la casa por ser homosexual. De hecho, integré la carta en el texto de la pieza. Es un drama familiar. Todas mis obras tienen que ver con el hogar. El hogar es lo que define cómo vas a ser en el futuro”, sentencia.

PUBLICIDAD

Como ilusionista de la palabra y del escenario, Juan González Bonilla guarda una baraja debajo de la manga. Revela que tiene una obra inédita y que espera estrenarla.

“Han sido 101 producciones en 50 años... en Puerto Rico. Creo que ha sido suficiente trabajo. Nunca escatimamos en las producciones, en escenografía, en vestuario. Supimos hacer obras con escenografías de dos pisos, con vestuarios y mobiliarios de lujo. Invertíamos miles de dólares en la música para las piezas. Joseph y yo invertíamos horas y horas en cada detalle”, rememora con orgullo y satisfacción, mientras en su voz es evidente el deseo de hacer aun más.