“El éxito no está en tener talento, el éxito está en trabajar”: el último consejo de Kachiro Thompson antes de morir

“Primeramente, además de nuestra gran amistad, hay ciertos seres en la vida con los que uno desarrolla una relación emocional especial. Mi caso con Kachiro fue así. Fue uno de mis principales colaboradores desde hace 22 años, grabando y tocando en los eventos musicales más importantes que he realizado. Hasta hace poco estuvo tocando conmigo, la última vez el 18 de agosto del año pasado, ya frágil, probablemente durante los últimos cinco meses no pudo tocar”, expresó su colaborador y amigo, el trompetista Humberto Ramírez .

“Nosotros estamos perdiendo, físicamente, a uno de los mejores músicos que tocan ese instrumento, uno de los mejores congueros y percusionistas en general. Sin embargo, a nivel documental jamás lo vamos a olvidar, todo lo contrario, nos deja un legado enorme de música, un estilo único al tocar. Podía ser acompañante a la vez que podía ser solista, eso no lo pueden hacer muchos. Tenía un sonido propio”, continuó.

Durante los últimos meses de su vida, Thompson aparentemente batalló contra una forma no especificada de cáncer, que lo debilitó mucho y no le permitió continuar tocando.

“Uno de los reyes del tambor ha dejado el escenario. Su padre le puso el sello de grandeza musical temprano al apodarlo ‘Kachiro’, en honor al virtuoso maestro violinista puertorriqueño Jaime ‘Kachiro’ Figueroa, miembro de la prestigiosa familia de músicos puertorriqueños Figueroa-Sanabria. Fuiste uno de mis mejores colaboradores, pero sobre todo, un amigo verdadero. Las memorias nos mantendrán unidos por siempre. Diste la batalla, me consta. Paz y consuelo a tu familia que también dieron esa batalla contigo. Descansa en la paz espiritual que mereces ”, lee el mensaje.

“Me despido con las mismas palabras que me escribiste al final del último mensaje de texto que me enviaste hace algunos días: ‘te quiero con todo mi corazón’ ”, concluyó el también maestro compositor y director de orquesta.

“A mi fanaticada, gracias por el apoyo en tantos años de carrera. Espero no haberlos defraudado. Siempre trato de hacer el trabajo lo mejor que puedo hacerlo. Y a las nuevas generaciones vaya mi respeto y mi admiración para cada uno de los percusionistas del mundo. No se cansen de estudiar. El éxito no está en tener talento, el éxito está en trabajar. A lo que se dediquen, tienen que trabajar. Aquí hay un 10 por ciento de talento, el 90 por ciento está en el trabajo”, expresó.