El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que la 60ma edición del Festival de Teatro Puertorriqueño se celebrará del 18 de febrero al 25 de junio de 2023 en diferentes escenarios de Puerto Rico. El Festival será dedicado a la diseñadora de iluminación teatral y educadora Antonia “Toni” Fernández Medina por sus grandes aportaciones en el teatro puertorriqueño.

“Este año retomamos el Festival de Teatro Puertorriqueño en su formato original para continuar promoviendo la dramaturgia nacional con una selección de obras de autores puertorriqueños. Es un honor dedicar esta edición a Toni Fernández y reconocer su trayectoria y dedicación en el teatro, especialmente sus aportaciones en la iluminación escénica, uno de los elementos más importantes para contar una historia sobre las tablas. En esta edición las obras serán presentadas en diferentes escenarios en y fuera del área metropolitana, brindando mayor oportunidad a personas de distintas partes de Puerto Rico que puedan disfrutarlo”, expresó Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

La homenajeada Antonia “Toni” Fernández Medina nació en el barrio Puerta de Tierra en San Juan. Ingresó al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con miras a hacer un bachillerato en Humanidades con especialización en drama. En sus ratos libres pasó mucho tiempo en el taller de construcción del teatro de la UPR donde ejercía todo tipo de tareas, como construir y pintar escenografías. Esta experiencia la llevó a interesarse por el diseño de luces para teatro, pues se destacó como técnica de iluminación. Realizó estudios en Tisch School of the Arts, New York University, donde completó en el año 1976 una maestría en Bellas Artes (BFA), con especialización en Diseño y Producción Técnica.

“Estamos de celebración porque el Festival de Teatro Puertorriqueño llega a sus 60 ediciones desde la primera vez que subió a escena en el 1958. Con esta edición queremos destacar el trabajo de la dramaturgia en Puerto Rico. Además, deseamos reconocer las aportaciones de la mujer en el teatro puertorriqueño a través de la dedicatoria a Toni Fernández. Toni representa a todas esas personas que trabajan tras bastidores y en las áreas técnicas para lograr a que la magia del teatro se haga realidad”, dijo Marcos Carlos Cintrón, director del Programa de Artes Escénicas del ICP.

El Festival estrena con la pieza teatral “La Sagrada Familia” los días 18 y 19 de febrero, a las 8:00 pm en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes en Santurce. Esta es una comedia realista dividida en dos actos y a su vez salpicada por unas gotas de realismo mágico que presenta Teatro Caribeño. La pieza trata de dos familias de clase media alta que se reúnen en la oficina de un psiquiatra infantil para resolver un pequeño problema que tienen con sus hijos. El elenco está compuesto por reconocidas figuras como Suzette Bacó, Jorge Castro, Lizmarie Quintana, Alfonsina Molinari, Héctor Escudero y Alexandra Liz Cedeño. La obra vuelve a subir a escena los días 25 y 26 de febrero de 2023.

Los días 17 y 18 a las 8:00 pm y el domingo 19 de marzo a las 6:00 pm, el festival continuará con “Antígona frente al mar” en el Arsenal de la Marina Española, propiedad del ICP, en el Viejo San Juan. Antígona frente al mar producida por Corp. Ágora Teatro es una reflexión sobre el encubrimiento de las muertes del Huracán María. La historia y sus personajes proponen una historia reescrita por artistas puertorriqueño del siglo XXI. La pieza presenta un gobernante tirano e inexperto que lleva poco tiempo en el poder con numerosos conflictos políticos y negocios turbios. Deben enfrentar una tempestad que trae grandes pérdidas y luchas ante las necesidades del pueblo. El elenco está compuesto por Kisha Tikina Burgos, Julio Ramos, Viviana Torres Mestey, Viviana Calderón y Daniela Román. Además, participan Thaimy Reyes, Eric Yamil Cruz, Anoushka Medina y Orlando Rodríguez. Es una historia narrada por Las Memorias que confrontan a Creón y son su conciencia.

El Festival continuará con la puesta en escena de “Armonía” que subirá del 28 al 30 de abril y del 5 al 7 de mayo en el Teatro Victoria Espinosa, del ICP, en Santurce. La pieza está centrada en el verdadero significado del amor. La trama en torno a un triángulo amoroso expone una serie de confesiones, recuerdos y peleas mientras buscan soluciones para resolver la situación. Jasond Calderón, Solimar Arzola y Yan Christian Collazo forman parte del reparto de esta producción de Puerto Rico Theatre Lab. La obra se presentará viernes y sábado a las 8:30 pm y domingo a las 6:00 pm.

Sube el telón para “Chocolate caliente y queso de bola” en este Festival de Teatro Puertorriqueño del ICP para presentar la tradicional escena que se da en el salón de comedor de una funeraria. De manera jocosa comentan sobre lo que va ocurriendo en la sala donde se expone el difunto. Es una comedia reflexiva con humor sano. La obra de Enfocarte, Inc., promueve valores culturales y costumbres particulares del puertorriqueño. La misma se presentará a través de Centros Culturales de Naguabo el 6 de mayo, en Yabucoa el 13 de mayo, en Humacao el 20 de mayo y en Juncos el 27 de mayo. Esta pieza dirigida por Viviana Torres-Mestey contará con Efraín Rosa y Ángel Negrón en su elenco.

El 60mo Festival de Teatro Puertorriqueño cierra con “El olor del popcorn” del 23 al 25 de junio en el Teatro Francisco Arriví, del ICP, en Santurce. El olor del popcorn es una obra donde la escenografía y la iluminación juegan una línea fina entre la locura y la cordura. La pieza de Teatro Público presenta a un ladrón que entra a robar en un apartamento de una joven estudiante de teatro. Son dos visiones de mundo totalmente diferentes donde se miden fuerzas e instinto de supervivencia. Gabriela Saker y Luis Rivera Figueroa forman parte del reparto.

Como parte de la programación del Festival, el ICP transmitirá una serie de conferencias sobre las vivencias y aportación de la mujer en el teatro. Los conversatorios con figuras femeninas de la escena teatral son la segunda edición que se trabaja para conocer y reconocer la labor femenina en el teatro. Son cinco conversatorios sobre experiencias que se transmitirán a través de Facebook del ICP y Teatro Público comenzando los miércoles de marzo a las 7:00 pm . Durante la conferencia de prensa, Jeliannys Michelle, de Teatro Público, indicó que además de Toni Fernández, algunas figuras que estarán participando de los conversatorios son Cristina Soler, Marian Pabon, Carola García, Lynnette Salas, Kisha Tikina Burgos, Sylvia Bofill, Jessica Gaspar, Rosalina Perales y Provi Sein.

Para más detalles puede visitar CutlturalPR.com o seguir las redes sociales del ICP.

Cartelera del 60mo Festival de Teatro Puertorriqueño del ICP

18, 19, 25 y 26 de febrero de 2023

Viernes y sábado - 8 PM | domingo - 6 PM

OBRA: La Sagrada Familia

Teatro Caribeño, Inc.

Dramaturgo Emineh de Lourdes

Director artístico Emineh de Lourdes

Elenco: Jorge Castro, Suzette Bacó, Alfonsina Molinari, Lizmarie Quintana, Alexandra Cedeño y Héctor Escudero (Pepo)

Sala René Marqués, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Santurce

Del 17 al 19 de marzo y 24 al 26 de marzo

Viernes y sábado – 8 PM | domingo 6 PM

OBRA: Antígona frente al mar

Corp. Ágora Teatro

Dramaturgo Isabel Ramos y Kisha Tikina Burgos

Director artístico Isabel Ramos

Elenco: Kisha Tikina Burgos, Julio Ramos, Viviana Torres- Mestey, Jeanne D’Arc Casas, Thaimy Reyes, Eric Yamil Cruz, Anoushka Medina y Orlando Rodríguez

Arsenal de la Marina Española, Viejo San Juan Arsenal de la Marina Española, Viejo San Juan

Abril 28, 29 y 30 May 5, 6 y 7

Viernes y sábado 8 - PM y domingo - 6 PM

OBRA: Armonía

Puerto Rico Theatre Lab

Dramaturgo Ricardo André Lugo

Director artístico Edgardo Soto

Elenco: Jasond Calderón, Solimar Arzola, Yan Christian Collazo

Teatro Victoria Espinosa, Santurce

OBRA: Chocolate caliente y queso de bola

Enfocarte, Inc.

Dramaturgo Efraín Rosa

Director artístico Viviana Torres-Mestey

Elenco: Efraín Rosa como Mario Ángel Negrón como Guillo

Centro Comunitario Daguao, Naguabo

6 de mayo de 2023

Centro Comunal del Barrio Aguacate, Yabucoa

13 de mayo de 2023

Centro Comunal Villa Humacao, Humacao

20 de mayo de 2023

Cancha Bajo Techo del Barrio Las Piñas, Juncos

27 de mayo 2023

23, 24 y 25 de junio de 2023

Viernes y sábado - 8 PM | domingo 6 PM

OBRA: El olor del popcorn

Teatro Público

Dramaturgo José Luis Ramos Escobar

Director artístico Gustavo Ramos Perales

Elenco: Gabriela Saker y Luis Rivera Figueroa

Teatro Francisco Arriví, Santurce

Sujeto a cambios.

Acerca de la homenajeada

Antonia “Toni” Fernández Medina nació en Puerta de Tierra en San Juan. Es hija de Bernarda Medina y Antonio Fernández, siendo la quinta de seis hermanos. De niña su familia, como tantos puertorriqueños, se mudó a la ciudad de New York. Allí cursó sus primeros estudios escolares. En el año 1965 su madre regresó con sus hijos a Puerto Rico. Se graduó de la escuela superior José Nevares Landrón en Toa Baja, donde residió los años de adolescencia.

Ingresó al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con miras a hacer un bachillerato en Humanidades con especialización en drama -su meta era desarrollarse como actriz de teatro. En sus ratos libres pasaba mucho tiempo en el taller de construcción del teatro de la UPR donde ejercía todo tipo de tareas, como construir y pintar escenografías. Fue en esta etapa que se interesó por el diseño de luces para teatro, pues se destacó como técnica de iluminación.

Fue con esas experiencias y con la mentoría de Edwin Silva Marini y de Alfonso Ramos que se convenció que el teatro no es solamente actuar, si no que incluye otros componentes que son tan importantes para una puesta en escena como las interpretaciones de los actores, y que no dejan de ser una manifestación creativa y artística valiosa.

Los deseos de acrecentar su cúmulo de conocimientos en todos los aspectos del teatro la llevaron a Tisch School of the Arts, New York University, donde completó en el año 1976 una maestría en Bellas Artes (BFA), con especialización en Diseño y Producción Técnica.

A su regreso a Puerto Rico se incorporó a trabajar como técnica del teatro de la UPR y en el año 1977 comienza a diseñar luces a nivel profesional. Trabajó como diseñadora de luces para un sin número de compañías teatrales, tales como: Producciones Cisne, de 1977 al 2004, y Producciones Aragua de 1987 a 2018. También laboró como diseñadora de luces, directora técnica y regidora para Gíbaro de Puerto Rico desde el 1982 hasta el 2019 y para Ballets de San Juan del 2004 al 2021.

Ha hecho diseño de luces para obras musicales, operas y ballets tales como: Carmen, Julia de Burgos, Carnaval de animales, Turandot, Sansón y Dalila, Otelo, Mary Poppins, Elfantasma de laópera, Los miserables, La bella y la bestia, El rey y yo,El hombre de La Mancha, Fame y Hair Spray. Además, fue la diseñadora de luces de Menudo y tuvo la oportunidad de diseñar luces en el Madison Square Garden.

En el 1978 se incorpora como catedrática en el Departamento de Drama de la UPR-Río Piedras. Allí, durante 32 años y medio, impartió los cursos de iluminación, escenografía, producción técnica y regiduría, entre otros. También, hizo aportaciones en las puestas de escenas de muchas de las obras de teatro montadas por el Departamento de Drama.

Fue directora técnica del teatro Yagüez desde el año 1984 al 1987 y del teatro Ernesto Ramos Antonini en el año 2000. Actualmente es directora técnica del Teatro Tapia de San Juan, labor que realiza desde el año 2008.

Ha recibido varios reconocimientos y galardones por diseño de luces y actividades educativas, tales como:

· Premio Alejandro Tapia y Rivera, por “Mariana o El Alba” del Festival de Teatro Puertorriqueño de 1982; por “Pueblito de antes”, Festival de Teatro Puertorriqueño de 1983; “Bernarda, el musical”, octubre de 2011.

· Reconocimiento como educadora del Programa Técnico del Teatro Yagüez, Municipio de Mayagüez, junio de 1984.

· Reconocimiento por la participación en la producción “El nacimiento viviente”, Municipio de Carolina, enero de 1990.

· OCCTO (Círculo de Críticos de Teatro) por la mejor iluminación del año 1996, “Jardín de pulpos”.

· Dedicación y reconocimiento de parte de los maestros de teatro de la Región Educativa de Arecibo, Día Internacional del Teatro, 27 de marzo de 2009.

· Dedicación y reconocimiento de parte de The National Society of Collegiate Scholars, por su compromiso con los jóvenes de la UPR, 26 de octubre de 2013.

Considera que su mayor logró ha sido trabajar en lo que le apasiona, sentirse satisfecha con su vida profesional y personal, y tener la oportunidad de seguir aprendiendo.