“La lectura de estos textos publicados en El Nuevo Día ha sido un verdadero reencuentro luego de casi una década de su partida física. Es casi como volverlo a escuchar, no solo en las preguntas, sino en las respuestas. Si la conversación fue el pretexto, y la entrevista la forma, la pregunta fue su pincel. Estas son entrevistas profundas, y relevantes hoy más que nunca, dado al clima de intolerancia, violencia y destrucción del entorno humano”, agregó por su parte Ferré Rangel, quien para la década del 2000 fungió como jefe de nuestra redacción.

“A veces una parte de mí, pregunta qué conversación hubiese tenido con Ángel Darío ¿Y sabes qué?, me ayuda mucho pensar en las cosas que me dijo y siento lo que me enseñó. Y lo uso hasta el día de hoy. Ese fue mi amigo”, finalizó la primera puertorriqueña en ganar el Festival OTI.