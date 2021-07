Una decena de artistas puertorriqueños de diversas disciplinas, así como miembros de las comunidades de Santurce y Condado, se unieron esta mañana al reclamo del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) para que el gobierno le ceda a la entidad la antigua escuela Lucchetti, en Condado, la cual permanece cerrada desde el 2018.

La directora ejecutiva del MAC, Marianne Ramírez Aponte, hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi y a las agencias pertinentes para que se evalúe favorablemente su propuesta de uso y la centenaria estructura sea traspasada al museo como un anexo a la sede actual de la institución, que ubica en el histórico edificio Rafael María de Labra, ubicado en la Parada 18 de Santurce. La antigua escuela Lucchetti -que se dedicó a la enseñanza de las artes visuales- está actualmente en subasta y la propuesta del MAC estaría compitiendo con otras de inversionistas privados que tienen hasta el 27 de agosto para entregar los documentos requeridos.

PUBLICIDAD

“Vamos a representar para la comunidad del Condado algo distinto. No nos hacen falta más hoteles, lo que queremos es que haya un espacio donde la comunidad se pueda reunir, donde la comunidad pueda hacer comunidad. Sabemos que ese es un enclave turístico y serviremos también al turismo internacional que nos visita, pero creando ese sentido de pertenencia de que esto es nuestro y que todos son bienvenidos en este espacio. No se trata de un proyecto que va a excluir y que va dirigido a un sector específico, sino que es un proyecto que se abre a los residentes del Condado, al público internacional y a todas las comunidades que el museo sirve”, expuso en conferencia de prensa Ramírez Aponte, quien espera sostener una reunión personal con el gobernador Pierluisi para presentarle todos los beneficios que este proyecto brinda para el desarrollo social y económico del país.

La directora ejecutiva del MAC explicó que tomaron la decisión de llevar a cabo esta propuesta luego de que la propia comunidad de Condado y Santurce los invitara a desarrollar un proyecto que fuera para su beneficio y que les ayudara a resolver una serie de problemas de seguridad y salubridad que enfrentan a causa del cierre de la escuela hace tres años. Estas causas se alineaban a las necesidades de la institución que, debido a que su exhibición permanente ha crecido en los pasados años, busca expandir sus diversos programas educativos y comunitarios, así como sus exhibiciones temporeras en un nuevo espacio.

PUBLICIDAD

Mañana en conferencia de prensa el MAC compartirá detalles sobre la importancia de obtener y preservar el Anexo... Posted by Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico on Tuesday, July 6, 2021

“Lo que queremos es el voto de confianza de la comunidad artística, de la comunidad que servimos, y mantenernos activos para convencer al gobierno que ésta es la mejor opción no solo por los programas que tenemos, sino también por todo el desarrollo económico que puede propiciar teniendo como fuerza laboral principal a nuestros artistas”, agregó Ramírez Aponte.

Rafael Flores, miembro de la Junta de Directores de la institución enfatizó que esta propuesta no es un proyecto exclusivamente del museo, sino que es “de los artistas, de la comunidad, de San Juan, de Puerto Rico”, al que dijo, le hace falta un proyecto de urbanidad.

La líder comunitaria cangrejera, Carmen Villanueva, respaldó la propuesta que, entiende, viene a honrar la historia de un espacio que no solo sirvió de escuela a sus abuelos, padres y hermanos, sino que fue hecha por manos de negros puertorriqueños que desarrollaron muchos de los espacios históricos del área.

“Invito a que no nos quedemos sentados y reclamemos lo que nos toca. El gobierno no es el gobierno, somos nosotros y se les olvida que nosotros somos los que damos las instrucciones para que los recursos se pongan donde hay que ponerlos. Así que invito a la comunidad a que nos movamos como lo que somos, activistas, para lograr que un lugar que habla de quiénes fuimos, somos y seremos, no se borre”, manifestó Villanueva a nombre de las comunidades.

De igual forma se expresó el artista Rafael Trelles, quien, a nombre de la comunidad artística, también dio un espaldarazo a esta propuesta. “Este es el museo de los artistas puertorriqueños y desde el comienzo este museo ha trabajado estrechamente con las comunidades”, dijo para luego precisar que a pesar de los retos económicos la institución ha demostrado ser una aliada constante de las comunidades a las que le sirve y de los artistas, brindándole ayuda incluso en momentos de emergencia como las vividas en los pasados años.

PUBLICIDAD

El licenciado Dennis Simonpietri, por su parte, ofreció un poco de contexto sobre la antigua escuela Lucchetti la cual inicialmente iba a demolerse. La propia comunidad, según explicó, se unió creando el Comité de Rescate de la Escuela Lucchetti para exaltar su valor cultural y así pedir a la Junta de Planificación que incluya a la estructura en el listado de Sitios y Lugares Históricos en Puerto Rico, algo por lo que todavía esperan.

“En Puerto Rico las cosas se han estado vendiendo como si fueran ‘pescao abombao’ y han estado regalando las tierras puertorriqueñas, los edificios, los lugares, vendiéndole a inversionistas que pueden pagar un precio, pero para nosotros esto no tiene precio porque tiene un valor histórico que va más allá y que debe permanecer en manos de la comunidad”, señaló.

La propuesta del MAC para la Lucchetti incluye la restauración del antiguo edificio, tomando en cuenta su valor cultural e histórico. En la conferencia de prensa, el arquitecto José R. Coleman Davis-Pagán presentó los planos y la maqueta del proyecto, en las que se apreció lo que se haría con el espacio. En la propuesta se conservaría la edificación original histórica y se agregaría otra estructura moderna. Estos espacios albergarían un anfiteatro, espacio para exhibiciones temporeras, área para los servicios educativos, depósito de obras, espacios para los programas y empresas sociales, así como estudios para artistas y dos apartamentos para artistas visitantes.

“Lo que queremos es que se nos siga considerando como un aliado para el proceso de recuperación de Puerto Rico, pero en un proceso que tome en cuenta las necesidades de las comunidades y de los artistas”, concluyó Marianne Ramírez Aponte.

Tras la conferencia de prensa, todo el equipo caminó desde la sede del MAC hasta la Lucchetti, la cual está abierta desde este martes hasta el jueves para que los diversos proponentes vayan a ver la estructura. Según personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas que se encontraban recibiendo a los visitantes, hasta el momento, unas diez personas han visitado la estructura, entre ellas, personas de Estados Unidos que están interesadas en adquirir la propiedad.