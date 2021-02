La colección de arte única en su clase que integra el Museo de Arte de Ponce sigue cautivando a expertos en la materia alrededor del mundo, ávidos de conocer no solo sobre las piezas que alberga la institución ubicada en la Ciudad Señorial, sino fascinados por la propia historia sobre cómo, gracias a la sabiduría y visión de don Luis A. Ferré, el mundo puede disfrutar hoy de obras maestras que corrieron el riesgo de caer en el olvido o de perderse para siempre.

Este será el tema central de la conferencia virtual “Under the Caribbean Sun: Victorian Art at the Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico”, que ofrecerá el escritor y asesor en materia de arte, Patrick Monahan, el martes 16 de febrero a las 7:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Este webinar vía plataforma Zoom, profundizará sobre la importancia de la gesta de don Luis A. Ferré, quien a mediados del siglo 20 y yendo contra la tendencia que prevalecía en ese momento en cuanto a apreciación y valorización de arte, apostó por adquirir obras del periodo Victoriano, que para entonces carecía de interés por parte de coleccionistas de arte.

"Flaming June", obra de Frederic, Lord Leighton

Sin embargo, poco más de medio siglo después, la colección del Museo de Arte de Ponce es admirada y estudiada alrededor del mundo, gracias a obras como la monumental “The Last Sleep of Arthur in Avalon”, de Sir Edward Coley Burne-Jones y la icónica “Flaming June”, de Frederic, Lord Leighton. La charla puede disfrutarse tanto en vivo, el martes 16 de febrero, como grabada con la oportunidad de verla entre el miércoles17 y el domingo 21 de febrero, accediendo al enlace: https://www.royal-oak.org/events/victorian-art-at-the-museo-de-arte-de-ponce/

Fundada en 1973, The Royal Oak Foundation es una alianza de ciudadanos americanos en apoyo del fideicomiso National Trust of England, Wales and Northern Ireland, cuyas oficinas centrales ubican en la ciudad de Nueva York.

Patrick Monahan, quien es colaborador frecuente de publicaciones como Vanity Fair y Town Country se ha especializado en el estudio de las artes plásticas británicas desde el siglo 18 al presente. Entre sus muchos escritos se encuentra el catálogo de la exhibición “Flaming June: the Making of an Icon”, (Leighton House, Londres 2016), que marcó el regreso de esta obra maestra a suelo británico, específicamente al museo dedicado a la obra de su autor.