El pasado mes de octubre la Fundación Ford le dio un importante reconocimiento al Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) al ser incluido entre las 20 instituciones que aparecen entre los “Tesoros Culturales de Estados Unidos”. Esta es una iniciativa nacional y regional para reconocer y honrar la diversidad de la expresión artística y la excelencia en los Estados Unidos, además de proporcionar financiación fundamental a organizaciones que han tenido un impacto significativo en el paisaje cultural de Estados Unidos a pesar de los recursos históricamente limitados de estas instituciones.

Con este nombramiento, el MAPR recibirá unos fondos ascendentes a $3.6 millones divididos en los próximos cuatro años, lo que representará el 25% del presupuesto total de la institución. Este año el museo está celebrando su vigésimo aniversario, por lo que este logro constituye también un reconocimiento de la trayectoria que ha llevado de cuidar y mantener el patrimonio artístico cultural puertorriqueño.

Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico.

“Nos sentimos honrados de ser reconocidos y aplaudimos el compromiso de la Fundación Ford con las artes y la cultura”, indicó Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico. “Es nuestra esperanza que el liderazgo ejemplar de la Fundación Ford inspire a la comunidad financiera a invertir en nuestro trabajo cultural y nuestras comunidades. Este es un esfuerzo que hacen ante la pandemia, ya que representa una amenaza existencial para las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones artísticas a través de toda la nación americana”.

Por otro lado, el licenciado Arturo J. García Solá, presidente de la Junta de Síndicos del MAPR resaltó la importancia de este tipo de reconocimiento para lograr expandir los fondos que reciben anualmente. “Esta subvención designa al MAPR como un tesoro cultural americano lo que representa una gran oportunidad para que se nos abran las puertas y nos demos a conocer entre las más importantes fundaciones privadas y filántropos de los Estados Unidos. Nuestra meta en estos momentos es solicitar donativos adicionales significativos que nos permitan crear un fondo dotal para asegurar la estabilidad fiscal a largo plazo del MAPR y continuar desarrollando la maravillosa labor realizada para beneficio de las generaciones venideras,” recalcó García Solá.

En esa línea, según la administradora, los economistas y expertos en recaudación de fondos predicen que la caída de las donaciones caritativas probablemente será la más significativa en muchos años y la recuperación probablemente llevará más tiempo. Es por eso que, por los pasados tres años, Pérez y su equipo de trabajo se han enfocado en la recolección de fondos para que el MAPR pueda continuar ofreciendo sus servicios a la comunidad.

“Durante los pasados tres años hemos estados tocando las puertas a las diferentes fundaciones en Estados Unidos y en Puerto Rico, para así diversificar los fondos que se allegan a la institución y estos de la Fundación Ford son ejemplo del trabajo”, añadió la directora ejecutiva del MAPR, quien lleva tres años en esta posición. “Además de eso, en el MAPR recibimos fondos de la Andrew W. Mellon Foundation, de la National Endowment for the Arts y de la National Endowment for the Humanities. Todas estas becas se las dan a museos sumamente importantes como el Louvre, el MoMA y el Metropolitan Museum of Art. A eso hay que añadirle los fondos que hemos recibido de la Karen Chappell Foundation, de la Fundación Flamboyán y del Smithsonian Institution, entre otros”.

Al igual que la mayoría de las instituciones sin fines de lucro, el MAPR se ha visto afectado grandemente por la pandemia en el área de ingresos. En el caso del museo, se ha reflejado en la cancelación de eventos especiales que se realizaban dentro del museo, ante la reducción de la venta de artículos a través de la tienda del museo y a nivel de boletería, donde pueden atender un 30% del público, a tenor con la orden ejecutiva actual. Por tal razón, es la importancia de la búsqueda de ingresos adicionales por parte del MAPR.

Subasta virtual

Con esto en mente, del 7 al 15 de diciembre, se llevará a cabo el evento “Regala Arte. Subasta del MAPR”, donde el público podrá disfrutar de una exhibición en el segundo nivel de Plaza Las Américas (en el pasillo entre Macy’s y JC Penney) en los horarios establecidos por el centro comercial y también tendrán la oportunidad, por primera vez, de disfrutar y adquirir sus obras a través de la plataforma virtual que se pueden acceder a través de la página web del museo (www.mapr.org).

Pintura sobre óleo "Estudios de costas l, Punta uvero, Loíza", de Rogelio Báez, que forma parte de la subasta del MAPR.

En total hay 91 obras de arte en subasta de 53 artistas puertorriqueños o extranjeros radicados en Puerto Rico. Las obras fueron realizadas por artistas como Inés Aponte, Rogelio Báez, Eduardo Cabrer, Bobby Cruz, Carlos Dávila Rinaldi, Charles Juhasz Alvarado, Rosario Fernández, Sofía Maldonado, Antonio Martorell, Néstor Millán, Ernesto Pujol, Rafael Rivera Rosa, Gamaliel Rodríguez, Rafael Trelles y Adrián Villeta, entre otros. Los interesados pueden comprar la obra en el momento, pagando un monto determinado, o mediante una subasta, donde las personas tendrán hasta ocho días para indicar la cantidad con la que quisiera comprar la obra. Cuando finalice la subasta, aquel que haya indicado que pagaría la cantidad más alta, se llevará la obra para su casa. Esto se puede hacer tanto en línea, como en la exhibición en Plaza las Américas. Algunas de las obras comienzan desde $400.

El dibujo "Paseo I (de la serie Pases de Puerta de Tierra", del artista Carmelo Sobrino, también se puede obtener en la subasta del MAPR.

Nuevo Centro de Innovación Educativa

Por otro lado, desde hace unos meses, el MAPR trabaja en la creación de un nuevo espacio en su primer nivel que llevará como nombre el Centro de Innovación Educativa. Este espacio se inaugurará en la primavera del 2021 y se ha construido gracias a la otorgación de fondos de la Fundación Flamboyán para las Artes, impulsado por la familia Miranda. Este centro tiene como pilares cuatro temas principales que seleccionaron que incluye: la justicia social, la creatividad, el cambio climático y la diversidad funcional.

“En este centro vamos a tener una nueva residencia de artistas, donde a través de la Fundación Chappell vamos a tener a un artista visual puertorriqueño que va a ser mentor de dos grupos de estudiantes, uno a nivel universitario y otro a nivel de escuela superior, para que se desarrollen como futuros artistas en Puerto Rico”, mencionó Pérez. “También vamos a tener una sala de investigación, para que tanto estudiantes como artistas y educadores, puedan investigar sobre nuestros artistas puertorriqueños, así también como disfrutar de una colección especializada que tenemos dedicada en museografía y museología, para los interesados en desarrollarse dentro del campo de los museos”.

El reconocimiento de la Fundación Ford se une a varios que ha recibido recientemente el Museo, incluyendo uno dirigido a su directora ejecutiva. Pérez recibió el Chair’s Leadership Award, de la Alianza Americana de Museos (AAM), que se reserva para casos excepcionales de liderazgo y logros extraordinarios en el campo de los museos. Durante la gala, llevada a cabo antes de la pandemia, en el momento de recibir el premio de manos de Kippen de Alba Chu, presidente de la Junta de la AAM, Pérez recibió una ovación de pie de parte de todos los asistentes que se encontraban presentes en el auditorio. Este premio se ha otorgado solamente tres veces en la historia de la organización y fue entregado en reconocimiento “a los esfuerzos heroicos para salvar el patrimonio cultural de Puerto Rico mediante el almacenamiento y la conservación de bienes culturales de toda la isla ante el paso del huracán María”.

“Sin dudas, es necesario resaltar la gestión de Marta Mabel Pérez dirigiendo el MAPR que ha permitido posicionar a la institución, a nivel local e internacional, como un museo de excelencia. Gracias, a esto, y a su labor, la Fundación Ford ha reconocido al MAPR como un tesoro cultural”, enfatizó el licenciado García Solá.

En cuanto a la gestión de la Junta de Síndicos del MAPR, el licenciado García Solá quiso recalcar la labor encomiable que han llevado durante los pasados años. “La Junta de Síndicos del MAPR está compuesta por hombres y mujeres que creemos en la misión del MAPR. Trabajamos arduamente para asegurar que todos los puertorriqueños y toda persona que visita o reside en nuestra bella isla conozca la maravillosa obra de nuestros artistas visuales. Con ese fin, la línea de trabajo de la Junta que he presidido por casi una década (nueve años) se ha encaminado, particularmente luego del azote del huracán María en el 2017 y en el medio de una pandemia, a buscar nuevas oportunidades de financiación y subvención, sobre todo de organizaciones fuera de Puerto Rico como la Fundación Ford, y nuevas colaboraciones de trabajo para fortalecer la colección y la programación cultural y educativa, desarrollar la capacidad institucional del MAPR y preservar el patrimonio cultural de las artes visuales de Puerto Rico”, afirmó García Solá.