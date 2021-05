Desde que el maestro Pablo Casals fundó el Festival Casals de Puerto Rico, en 1956, éste se ha distinguido por traer a la isla el mejor talento musical a nivel internacional. El reconocido evento ha sido desde sus orígenes una ventana para que Puerto Rico pueda mirar al mundo y viceversa.

En esa dirección, uno de los propósitos del festival ha sido propiciar el intercambio cultural entre maestros y músicos internacionales, por lo que anualmente nos engalanan con su visita artistas del más alto perfil de diversas partes del mundo. De igual forma, el festival ha sido plataforma para cosechar y exponer el gran talento que existe en la isla.

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tiene la oportunidad de lucirse anualmente ante el mundo con su participación en este evento, al igual que lo han hecho decenas de solistas nacionales que han sido invitados a participar.

Esta 65 edición del Festival Casals, que se celebrará desde este sábado, 29 de mayo, hasta el 5 de junio, se caracterizará una vez más por contar con talento puertorriqueño en su programa, el cual se llevará a cabo en formato híbrido con un concierto en vivo y siete previamente grabados. Todos se transmitirán a las 8:00 p.m., a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Festival Casals, así como por WIPR, Canal 6.

Nuestra orquesta tendrá la tarea de inaugurar esta edición con un concierto presencial, que se celebrará este sábado con aforo limitado en la Sala Sinfónica Pablo Casals, en Santurce, bajo la dirección y el acompañamiento del reconocido violinista israelí, Pinchas Zukerman, cuya última participación en el festival ocurrió en el 2018 cuando protagonizó un memorable concierto junto a su esposa, la violonchelista Amanda Forsyth.

El distinguido Trío Sanromá, compuesto por la pianista Diana Figueroa, el violinista Francisco Cabán y el violonchelista Luis Miguel Rojas, ofrecerá un concierto el lunes, 31 de mayo, en lo que representa su segundo año consecutivo participando del evento. Este fue grabado desde la Sala Sinfónica.

Mientras que Coralia –el Coro de Concierto de la Universidad de Puerto Rico- vuelve a participar del festival luego de 12 años bajo la dirección de la maestra Carmen Acevedo Lucío, con un concierto especial a celebrarse el martes, 1 de junio, desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

En lo que será una novedad, esta edición del Festival Casals contará con un concierto especial de jazz el miércoles, 2 de junio, en el que participarán por primera vez del evento nuestros destacados saxofonistas David Sánchez y Miguel Zenón, en compañía del pianista Luis Perdomo, el bajista Ricardo “Ricky” Rodríguez y el batería Obed Calvaire.

El maestro Maximiano Valdés, director artístico del Festival Casals, señaló que la decisión de invitar este año al Trío Sanromá y Coralia es porque son dos grupos excepcionales que representan la excelencia musical que busca el Festival Casals. “El Festival está para tener a los mejores músicos disponibles, por consiguiente, siempre la excelencia musical es la norma y si esa excelencia musical la logran grupos que están aquí, bienvenidos sean”, expresó.

Valdés elogió a ambas agrupaciones. Sobre el Trío Sanromá dijo que muchas personas lo descubrieron el año pasado durante su primera participación en el festival y la reacción fue de gran asombro y admiración, por lo que la decisión de invitarlos nuevamente era un paso lógico. “El trío es una forma musical bien difícil y se requiere muchísimo trabajo con muchísima integración, sobre todo el trío con piano que no es instrumento que se funde tan fácilmente con la cuerda. Diana es una pianista excepcional, es una persona que tiene un nivel artístico muy superior y, por consiguiente, estamos encantados de tenerla. Y ellos dos (Francisco Cabán y Luis Miguel Rojas) están en la orquesta conmigo todos los días, así que ya les he dado piropos hasta el cansancio”, manifestó Valdés sobre los integrantes del Trío Sanromá, formado hace seis años.

El grupo estará interpretando piezas de Beethoven, Mendelssohn, así como del uruguayo Miguel Del Águila y del joven compositor puertorriqueño Christian Quiñones. Los integrantes coincidieron que participar de este evento, aún en su formato virtual, ha sido una experiencia enriquecedora y de gran emoción, por lo que este año esperan complacer al público nuevamente con su concierto.

El Trío Sanromá se compone del violonchelista Luis Miguel Rojas, la pianista Diana Figueroa y el violinista Francisco Cabán

En el caso de Coralia, esta es la segunda vez que participan del Festival Casals. El maestro Valdés destacó que lo une una gran amistad con la directora Carmen Acevedo Lucío, a quien catalogó como una directora extraordinaria, a quien le debía esta invitación al Festival Casals. “Hace algunos años escuché a Coralia en el Teatro Tapia y quedé asombrado de la calidad del coro y la belleza de las voces y cómo hacían la música. Le pedí este año que si querían participar porque era un pendiente que hace muchísimo tiempo debíamos haber hecho. Estoy muy contento de presentarlos con un programa muy variado”, estableció el también director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Para la directora de Coralia, Carmen Acevedo Lucío, este concierto especial en el que presentarán desde música del siglo 16 hasta piezas de la última década, ha sido un gran reto porque fue la primera vez desde que inició la pandemia que pudo reunir a los integrantes del coro, quienes habían permanecido ensayando por Zoom, pero sin escucharse armónicamente. Los 32 integrantes se reunieron de forma presencial hace dos meses en un enorme salón de la Sala Sinfónica, manteniendo los seis pies de distancia y utilizando mascarilla, lo que conllevo otro enorme reto ya que su instrumento es la voz. Esto requirió que tuvieran que detenerse en varias ocasiones para respirar hasta que finalmente decidieron ensayar sin mascarillas.

El resultado al escucharse por primera vez con toda la potencia -luego de un año-, fue para los integrantes del coro Christian Acevedo y Gabriel Natal, un momento sumamente emotivo que nunca olvidarán. Lo fue también para Acevedo Lucío. “Recuerdo que tuvimos que parar porque cuando miré, la mitad del grupo estaba llorando de cómo le había impactado escuchar la sonoridad de todas las voces juntas por primera vez después de un año. Fue muy emotivo y requeteque desorganizado porque no hay otra palabra”, recordó entre risas. Al poco tiempo de ensayar, todos cayeron nuevamente en tiempo y pudieron realizar este concierto especial que incluirá repertorio clásico, romántico, sacro, y popular, con el “Aleluya Criollo”, de Ángel “Cucco” Peña, como tema de cierre. El grabar el concierto requirió, según la directora, mucha concentración del grupo y mucho esfuerzo, ya que se detenía la grabación luego de cada tema.

Pero todo el trabajo valió la pena, ya que presentarán un concierto de altura con piezas como “Shalom”, de Forrest; “Exultate”, de Narverud; “Lieder und Romanzen, Op. 93ª”, de Brahms, y la experimental “Nyon Nyon”, de Runestad, que explora las posibilidades de la voz humana.

La directora de Coralia, Carmen Acevedo Lucío, en compañía de los miembros del coro Christian Acevedo y Gabriel Natal.

Nota diferente

Sin duda, la novedad en esta 65 edición del Festival Casals es la participación de los saxofonistas puertorriqueños Miguel Zenón y David Sánchez, siendo la primera vez que el evento recoge un concierto de jazz como parte de su programa de conciertos. El maestro Valdés sostuvo que la decisión no fue suya, sino que fue una propuesta del pasador director de la Corporación de las Artes Musicales, Carlos Ruiz Cortés -también director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña-, quien deseaba agregar un concierto de carácter popular.

Aunque el Festival Casals está cimentado en una tradición de repertorio clásico, el maestro Valdés reconoció el virtuosismo de Zenón y Sánchez, así como las similitudes que existe entre la música que hacen y la música clásica, por lo que decidió invitarlos como parte de esta edición del festival.

“El jazz es un procedimiento muy parecido a lo que hacemos nosotros. Se requiere un constante esfuerzo por superar, innovar, se requiere pensar, no es llegar e improvisar. Los grandes jazzistas son músicos que tienen un procedimiento muy similar al nuestro para hacer música. De manera que apareció esta oportunidad y me pareció muy interesante ponerlo”, dijo para luego confesar que esta decisión le ha traído “una crítica fuerte de parte de quien no ha estado de acuerdo con esto”.

Valdés aclaró que este concierto es una excepción, señalando que “no quiero decir que sea algo permanente en absoluto”. “Yo creo que el festival tiene una imagen de un momento de alto nivel de música clásica y creo que así debe ser mientras esté yo. Sin embargo, creo que, en este momento, ellos son muy bienvenidos, son excelentes músicos, así que todos estamos esperando verlos”, manifestó el maestro.

El Festival Casals cerrará el 5 de junio con un concierto que la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico grabó en el 2014 bajo la dirección del maestro Valdés con la participación especial del virtuoso pianista André Watts.

Los artistas invitados a esta edición es el guitarrista español Pablo Sáinz Villegas, el violonchelista estadounidense Mark Kosower, quien estará acompañado por su compatriota, el pianista Evan Solomon, así como el pianista ucraniano Vadym Khodolenko. Todos grabaron sus conciertos de forma individual desde sus países.

Última edición en línea

A pesar de la gran acogida que tuvo el año pasado la edición virtual del Festival Casals y el respaldo que ha recibido, hasta el momento, este nuevo formato híbrido, el maestro Valdés espera que esta sea la última edición que se haga “online”.

¿La razón? La música de orquesta está hecha para ser escuchada en directo. Aunque reconoce que la tecnología “vino para quedarse”, le preocupa que este formato no transmita la experiencia musical en su totalidad. “Esto es música que nació para ser tocada con público, para que otros la escuchen, y es una experiencia humana. Si bien es cierto que cuando uno graba se siente la misma tensión, para quienes están escuchando la experiencia es insustituible. El segundo factor es que las obras fueron escritas para ser escuchadas completas y eso no es posible medirlo en televisión. Tratándose de obras grandes que comprenden de cuatro o cinco movimientos, pero que forman una unidad, es difícil saber si la están escuchando completa o se van. Y como estamos en un mundo donde lo breve e intenso es lo que rige, pues protejo esto y protejo el concierto”, compartió el director artístico del Festival Casals, quien, a pesar de reconocer estos factores, tomó el riesgo el año pasado de llevar a cabo el Festival Casals de forma virtual para darle continuidad al proyecto.

Este esfuerzo se lo aplaude la directora de Coralia, Carmen Acevedo Lucío, así como los integrantes del Trío Sanromá. “El hecho de que el Festival haya sobrevivido la pandemia es muy alentador porque yo soy profesora universitaria y en la universidad pasamos por momentos de mucha incertidumbre. Muchos colegas (directores) decidieron no reunir sus coros, pero yo dije ‘voy a continuar, aunque sea una voz por una voz’ porque tenemos una obligación de mantener la cultura viva y si nosotros nos rendimos ante una situación como ésta sería terrible para el futuro, para los que aspiran a continuar en esta disciplina. Así que aplaudo los esfuerzos del maestro Valdés de que esto haya continuado”, expresó Acevedo Lucío.

Maestro Maximiano Valdés, director artístico del Festival Casals

Para la pianista Diana Figueroa que este festival se mantenga es vital porque es inspiración para niños, niñas y jóvenes que aspiran a convertirse en músicos profesionales. “En mi casa se veía el Festival Casals aunque mis padres ninguno son músicos. Yo me crié viendo esto, lo que no me imaginaba era que algún día yo iba a ser partícipe del mismo. Pienso en cuántas personas, jóvenes, niños, verán esto y algún día en el futuro ellos también lleguen a un nivel que alcancen a tocar en un festival tan prestigioso como éste”, manifestó.

De forma similar, se expresó su compañero del Trío Sanromá, el violinista Francisco Cabán, quien precisó que “esto le permite a Puerto Rico proyectarse verdaderamente desde la esencia de Casals y de lo que es el legado de su vida”. Un legado que se ha extendido por todo el mundo y al que se le ha dado visibilidad desde esta Isla que, como observó el violonchelista Luis Miguel Rojas, ha sido ejemplo para toda Latinoamérica. “El Festival es importante porque proyecta a nivel mundial una imagen de Latinoamérica diferente, mostrando cómo de una islita tan pequeña sale este festival con esa música tan hermosa que brinda otra imagen de lo que puede ser esta parte del mundo”, sostuvo.

Para la nueva generación de músicos, como lo es para el joven cantante Gabriel Natal, quien forma parte de Coralia, el Festival Casals es otro ejemplo de la resiliencia que se vive en el país y del esfuerzo que hacen las organizaciones culturales para continuar a flote. “El Festival Casals es un estandarte de la música en Puerto Rico, al igual que la Orquesta Sinfónica, y entiendo que lo que han hecho ha sido como un acto de resiliencia de continuar durante estos tiempos de pandemia y mantener vivo este festival, mantener vivas las artes, que han recibido unos golpes muy duros en los pasados años, al igual que la universidad. Esto es algo muy importante para todas las generaciones que debemos mantener vivo porque enriquecen nuestras vidas”, concluyó.