En “Los Tóxicos El Show” estarán listos para romper esa “cuarta pared” con el público

Por su parte, Fragoso aclara que en nada tiene que ver con la obra pasada, al no guardar ningún tipo de relación con los personajes realizados, pero la toxicidad está presente desde el principio, partiendo de la premisa que “eso de ser tóxico ha existido desde siempre”.

“Es interesante también porque además de lo que presentamos en escena, podremos romper esa cuarta pared con el público, de interactuar con ellos. Es cool en el sentido de que no tienes tu pieza en la que el público está allá y nosotros acá”, indicó Santiago.

“El público puertorriqueño es muy particular porque de un tiempo para acá participa, es interactivo. De repente en las obras de teatro, la gente como siente a los actores tan cerca, se siente con esa libertad de opinar, comentar y señalar. El formato del show permite que nosotros podamos romper con eso que llamamos la cuarta pared con el espectador y decirle, mira, vas a reaccionar. Será un juego entre nosotros y es un juego con el público”, anticipó Fragoso. Por tal razón, ninguna función será exacta a la otra, pues va a depender de la interacción con el público.

El dinamismo será parte de este show, que entre risas señalan que va a ser una especie de terapia grupal, al ser la toxicidad un tema que apela no solamente a unos pocos, pues afecta hasta en las familias. Así como en los “podcasts” que realiza este grupete, una de las particularidades de este proyecto es que fuera de escena, este grupo de actores se llevan superbién, algo que también el público podrá palpar a través de su desempeño.

“La teatralidad, a pesar de que va a ser un show, está presente. Así que aquellas personas que no necesariamente estén acostumbrados a ver este tipo de espectáculos, y sí están acostumbrados a ver un espectáculo teatral, no pasa nada porque está de la mano. No deja de ser un espectáculo teatral lo que nosotros vamos a estar presentando”, puntualizó Fragoso.