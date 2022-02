En enero de 2020, mientras la tierra temblaba bruscamente debido a varios terremotos que tuvieron como epicentro el área suroeste de Puerto Rico, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad Señorial, aquel que alberga el prestigioso Museo de Arte de Ponce, comenzó a presentar serios daños estructurales, al punto que sus exhibiciones principales, en el edificio Durell Stone, fueron clausuradas al público.

Desgraciadamente para el municipio de Ponce, los turistas, los amantes del arte y todos los que laboran en esta institución, al día de hoy no se han comenzado los trabajos de reconstrucción debido a que no han recibido los fondos de su seguro privado y un fondo por parte de FEMA. Esto es clave para comenzar los trabajos, razón por la cual el museo comenzó una campaña de recaudación de fondos para poder afrontar la etapa inicial de los trabajos.

“Actualmente estamos en negociaciones con nuestro seguro privado para obtener los fondos necesarios para dar comienzo a los trabajos de reconstrucción. Nuestra prioridad en estos momentos, y durante este mes, es lograr una resolución lo antes posible con nuestra aseguradora. Simultáneamente, desde el 2020 estamos trabajando en la reclamación a FEMA también relacionado a los terremotos”, comentó Cheryl Hartup, directora del MAP desde noviembre del 2021. “Además, el 5 de febrero publicamos un ‘Request for Proposal’, que nos ayudará a encontrar a la compañía indicada para realizar el diseño arquitectónico y los planes de construcción para nuestro remodelado edificio Durell Stone”.

La estructura principal del Museo de Arte de Ponce recibió daños muy importantes debido a los terremotos de enero del 2020, lo que provocó que cerraran al público todas sus exhibiciones. (Suministrada)

Según explicó Hartup, el daño principal se experimentó en el segundo piso de la estructura, que incluye grietas en las paredes, en el techo y en los pisos. De la misma forma, se vio afectado parte del primer piso del icónico edificio. En la actualidad, el estimado general de cuánto saldría la reconstrucción ronda los $25 millones, aunque esto podría cambiar.

“Lanzamos la campaña de recaudación de fondos “Capital” en noviembre pasado, con la meta de recaudar 15 millones, lo cual cubriría una porción del costo de reconstrucción basado en algunos estimados bien generales que hemos recibido”, comentó Hartup. “Queremos reabrir lo antes posible, pero antes tenemos que analizar las propuestas que recibimos para ver dónde y cómo podemos ahorrar tiempo. La idea es que las obras estén listas para finales de 2025 o 2026 y por eso queremos empezar lo antes posible con el proyecto para no perder tiempo. Lo más importante es que queremos crear un edificio seguro para nuestros visitantes y, al mismo tiempo, que cumpla con los códigos de construcción y esté reforzado en caso de eventos sísmicos futuros. Además de eso, queremos mantener la esencia de la obra icónica del reconocido arquitecto Edward Durell Stone, algo que es muy importante para nosotros”. Durante su carrera, el arquitecto Durell Stone diseñó edificaciones tan emblemáticas como el Museo de Arte Moderno (MoMA) y el Radio City Music Hall, en Nueva York, el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington DC, y el Capitolio del estado de Florida, en Tallahassee.

Alianzas con otros museos

Antes de ocupar su posición actual, Hartup se mudó a Ponce con la sensación de tristeza de que se iba a instalar por primera vez en su vida en una ciudad sin un museo de arte. Fue por eso que, tan pronto asumió su cargo, ideó un plan de trabajo, que tuvo el aval y la colaboración de la Junta de Síndicos del MAP, en el cual se enfocarían en la reconstrucción del edificio, incluyendo la creación de la Campaña Capital de recaudación de fondos. Además de eso, buscar alianzas con otros museos en la isla y en Estados Unidos para llevar las obras más reconocidas y admiradas del MAP a otros lugares para que fueran disfrutadas por otras personas, en lo que lograban reabrir sus exhibiciones en Ponce.

Exhibición "El Museo de Arte de Ponce en el MAPR: Arte victoriano", que tiene protagonista a la obra "Flaming June". (Suministrada)

“Así fue cómo empezamos una histórica alianza de dos años con el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) en enero, donde nos prestarán el espacio de la Galería Church’s, donde ya enviamos nuestras obras más destacadas de la colección de arte victoriano, incluyendo a nuestra famosa y querida ‘Flaming June’, de Sir Frederic Leighton”, mencionó la directora del MAP, especificando que habrá tres exhibiciones adicionales hasta el 2024. De la misma forma, el acuerdo incluye la organización, junto al MAPR, de charlas y recorridos especiales con personal del Laboratorio de Conservación Anton J. Konrad del MAP, entre otros, además de contar con un espacio en la tienda del museo en San Juan para vender mercancía, y tener a disposición de lugares físicos en el MAPR para hacer eventos de recaudación de fondos.

Igualmente, se han materializado alianzas con otras instituciones en la isla, donde se exhibirán obras del MAP. Esto incluye una colaboración con Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi), donde se espera que las obras se puedan ver en otoño del 2022, así como una alianza con el Museo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, de la cual se darán más detalles más adelante. De la misma forma, negocian actualmente con importantes museos en Estados Unidos, que tienen enlaces muy estrechos con la comunidad puertorriqueña y de otras nacionalidades para compartir la colección con la mayor cantidad de público posible.

Campaña Capital

Una vez se anunció por todo lo alto el inicio de la campaña de recaudación de fondos “Capital”, que busca recoger hasta $15 millones para comenzar las obras de reconstrucción, la respuesta de las personas y de empresas privadas ha sido muy positiva. “Tuvimos a un evento de lanzamiento con mucha emoción y causó mucho interés. También hemos tenido algunas cenas íntimas y conversaciones con donantes prospectos y la reacción ha sido muy positiva en términos de que la gente quiere ayudarnos”, explicó Hartup. “Ellos se sienten parte del Museo, y quieren preservar y compartir el patrimonio cultural de Puerto Rico, pero también ayudar a la economía de Puerto Rico, ya que los sectores culturales contribuyen mucho a la economía de la isla”.

Centro de Conservación Anton J. Konrad en el Museo de Arte de Ponce. (Suministrada)

Durante los próximos meses, el MAP llevará a cabo distintas actividades culturales, así como actividades para socios, que ayude en los propósitos de recaudar dinero. El próximo evento de este tipo se llevará a cabo esta semana, el jueves, 17 de febrero, en el Ánexo del museo, donde se celebrará el natalicio del fundador del MAP, Luis A. Ferré. La actividad acogerá a socios, aquellos que renueven sus membresías, así como a personas que se conviertan en socio ese día, y se les brindará la oportunidad de visitar una muestra de obras de arte inspiradas en Ferré y su legado. Igualmente, los presenten podrán visitar el Centro de Conservación Anton J. Konrad, hablar con Lydia Aravena, jefa del área de conservación, quien estará junto a su equipo de trabajo, además de poder ver memorabilia de Ferré en el área de la biblioteca del museo.

Más adelante en el año, se habilitarán área en el museo, que pueden ser visitada por el público, como el Anexo, el restaurante, el Jardín Puerto Rico y el Jardín Granada para llevar a cabo actividades presenciales que pueden hacerse accesible a través de redes sociales “en vivo”. Ejemplo de esto sería clases de yoga en las instalaciones del museo. De la misma forma, la directora del MAP está evaluando hacer actividades culturales que incluya “performances” y presentaciones musicales, entre otras.

La campaña cuenta con su propio micro sitio (www.futuromap.org), que permite al público conocer más sobre el museo, su gente y los esfuerzos de reconstrucción. Además de eso, tiene acceso directo a un área para que aquellos que lo deseen, puedan hacer su contribución.

Trabajos con la comunidad

Como parte de su misión, el MAP también tiene la responsabilidad de compartir las obras de arte y crear charlas o talleres relacionados al arte, para compartirlas con la comunidad a la que sirve. A pesar de tener sus puertas cerradas al público, el museo no ha parada con su labor comunitaria. De hecho, recientemente el museo recibió una subvención muy importante de la organización Para La Naturaleza para integrar el arte a escuelas de la Playa de Ponce.

Cheryl Hartup visitó la Escuela Lucy Grillasca, en la Playa de Ponce, para ver los talleres que se llevan a cabo dentro del proyecto "Arte en la Playa de Ponce", subvencionado por Para La Naturaleza. (Suministrada)

“Muchas escuelas no tienen acceso a clases de arte o talleres de arte en general. Para La Naturaleza nos dio una beca generosa para un proyecto que se llama ‘Arte en la Playa de Ponce’. Visité en estos días la Escuela Lucy Grillasca y vi el taller en acción con estudiantes de primer grado”, comentó Hartup, quien aclaró que actualmente este plantel también acoge a los estudiantes de la Escuela Dr. Alfredo Aguayo, la cual fue afectada por los terremotos del 2020. “En esta escuela vamos a ofrecer 80 talleres en 10 meses, que van a impactar casi 400 estudiantes. Entre ellos hay muchos estudiantes con condiciones especiales, por lo que me sentí impactada por esto y al hablar con la maestra, quien está muy agradecida, ya que va a ser la primera vez en su carrera de 23 años enseñando, que puede compartir con sus estudiantes talleres de arte que están ofrecidos por artistas de la región del sur”.