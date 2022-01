En una alianza estratégica, histórica y sin precedentes, el Museo de Arte de Ponce (MAP) y el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) anunciaron el martes que, a partir de este próximo domingo, y por un periodo de dos años, se exhibirá en una de las galerías del museo de Santurce obras de las colecciones más importantes del museo sureño, incluyendo la icónica “Flaming June”.

“Para el MAPR es un privilegio y un honor ser anfitriones de una institución cultural como el MAP. Este espacio de colaboración que hemos creado, será de crecimiento mutuo y es evidencia del compromiso que tenemos ambos museos de garantizar el acceso al patrimonio cultural y artístico que nuestra isla alberga”, indicó Juan Antonio “Tony” Larrea, presidente de la Junta de Síndicos del MAPR. “Lo que más me impresiona de esta alianza es la hermandad que hoy comienza entre ambos museos. Me emociona la colaboración, la reciprocidad, la cooperación, la unión, porque en la filantropía no hay competencia”.

Esta alianza se da en momentos en que las galerías del MAP se encuentran cerradas desde hace dos años, debido a los daños que tuvieron a raíz de los terremotos que ocurrieron en el suroeste de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Este es un momento histórico para la comunidad del arte y la cultura en Puerto Rico. Este es un acuerdo que nos permite contar con una exposición y un espacio por dos años. Algo que es muy importante para hacer accesible la colección del Museo de Arte de Ponce a la comunidad puertorriqueña y a todos los que nos visitan del exterior”, explicó María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos del MAP. “Esta alianza demuestra la solidaridad de las instituciones aliadas, como es el MAPR, que nos abren sus puertas hoy en momentos en que necesitamos poder compartir nuestro mejor tesoro, que es verdaderamente la colección”.

Para el MAPR, este es un momento muy importante, que va a la par con lo que ha sido su filosofía desde que abrió sus puertas hace más de dos décadas. “A través de sus 21 años, el MAPR se ha distinguido por mantener vínculo con instituciones culturales del país”, mencionó Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del MAPR. “En momentos como el presente, lleno de retos para todos y luego de la serie de eventos naturales y sociales que nos han afectado en el país en los últimos años, ciertamente nos complace y celebramos respaldar la continuidad de la programación de una institución aliada como lo es el MAP”.

La primera exhibición abrirá al público el próximo domingo, 23 de enero, con el nombre “El Museo de Arte de Ponce en el MAPR: Arte victoriano”. La muestra curada por Helena Gómez de Córdoba, cuenta con 13 obras de la colección de arte británico del MAP, entre ellos, la icónica pieza “Flaming June”, del artista Sir Frederic Leighton, considerada una obra maestra del arte victoriano.

PUBLICIDAD

“Esta colaboración entre ambos museos va más allá de esta primera exposición, hasta el 2024 el MAPR nos acogerá en este maravilloso espacio. Aquí llevaremos a cabo tres exposiciones excepcionales que esperamos que sean del agrado de todos, que estarán acompañadas de una programación educativa y cultural”, explicó Cheryl Hartup, directora del MAP. “A pesar de que nuestras galerías estarán cerradas al público por varios años, en lo que llevamos a cabo el proceso de reconstrucción, nuestro compromiso de servir a la comunidad mediante el arte, sigue siendo firme. Estaremos trabajando también con otras instituciones culturales para continuar proveyendo acceso a nuestra colección, tanto en Puerto Rico, como en Estados Unidos”.

En el marco del día de apertura de la exposición arte victoriano, de 1:00 a 4:00 p.m., habrá un taller creativo multidisciplinario dirigido al público en general, titulado “Arte victoriano en caballete”. El taller explorará las técnicas del collage y del medio mixto y estará a cargo del grupo Pedagogías Creativas del Centro de Innovación Educativa del Museo de Arte de Puerto Rico.

Esta exposición ha sido posible gracias al apoyo de Nicholas Prouty y de la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos del Gobierno de Puerto Rico. El Museo de Arte de Puerto Rico está localizado en la avenida De Diego #299, en Santurce, y está abierto al público los jueves de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. y de viernes a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Para información, llame al Museo de Arte de Puerto Rico al 787-977-6277 o al Museo de Arte de Ponce al 787-840-1510.