Al igual que los pasados dos años, el 2022 comenzó con restricciones en la cantidad de personas que podían estar dentro de espacios cerrados, como era el caso de los teatros, debido a la pandemia. Esta situación provocó que muchos de los espectáculos que estaban en cartelera para los primeros meses del año se cancelaran o pospusieran.

Sin embargo, una vez el Gobierno levantó las estrictas medidas de distanciamiento social, la cantidad de obras teatrales, “stand-up comedies” y musicales que estaban disponibles para el público se juntaron y provocaron una “tormenta perfecta”, en el sentido positivo, para los amantes del teatro en general. El público por su parte respondió con evidente entusiamo ante la oferta variada, llenando las salas, en una muestra clara del deseo de volver a disfrutar de la vida cultural como en tiempos prepandémicos.

“Sin duda, el año 2022 ha sido uno de los años más productivos para la industria del teatro en Puerto Rico. Trato de acordarme si ha habido otro año con tanta producción local y tanta propuesta como lo hubo este año y no me acuerdo”, indicó Eder Vega, presidente de la casa productora Acisum Group y BAS Entertainment.

Para muchos de los involucrados en las producciones teatrales en la isla, que va desde actores, directores y productores, hasta todos aquellos que trabajan tras bastidores, el 2022 será recordado como el año en el que lograron retomar su trabajo sin interrupciones. “El año fue bueno para la industria del teatro en Puerto Rico, en el sentido de que finalmente vimos la luz al final del túnel después del cierre provocado por la pandemia. En ese sentido, ha sido un año positivo donde finalmente sentimos que el trabajo continúa y que no van a haber más interrupciones”, mencionó por su parte Alfonsina Molinari, actriz y presidenta de Producciones Girasol. “Ahora que estamos terminando el 2022, nos estamos dando cuenta de que para bien o para mal, sin pasar juicio, se ha decidido que vamos a vivir con el COVID-19 y se han eliminado las restricciones. Y me sospecho que no importa lo que pase con el COVID-19, de ahora en adelante, los proyectos van a continuar”.

Sin embargo, el tener tantas obras de teatro en cartelera a la misma vez y en tan corto tiempo, también trajo consigo algunos aspectos que no ayudaron a todo el mundo dentro de la industria, por distintas razones. “Describiría el año 2022 como sorprendente. Fue un año que comenzó con momentos donde había mucha incertidumbre, pero del verano para acá, surgió tanta y tanta oferta que, por un lado, fue maravilloso para algunas personas, pero para otras no”, explicó Raymond Gerena, actor y presidente de Casa Productora. “Hubo gente que se dio bien duro contra la pared porque, coincidieron proyectos con muy buena publicidad y un buen elenco, que no funcionaron porque había tanta oferta, que el público ya había agotado sus chavitos”.

SAN JUAN, PUERTO RICO - JUNIO 17: El musical "Cabaret" se presentó en junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce, y contó con las actuaciones de Sara Jarque, Israel Lugo, Jorge Castro, Johanna Rosaly yRené Monclova, entre otros. (Alejandro Granadillo)

Múltiples factores que han llevado al auge

En una gran mayoría de obras que se celebraron en la isla, sin importar el tamaño del teatro, siempre hubo un buen apoyo del público, algo que se podría achacar a varios factores, según los productores entrevistados.

“Los puertorriqueños estaban ávidos por ir al teatro, por ver cosas nuevas, por ver entretenimiento, por olvidarse un poquito de todo lo que ha pasado por todos estos años pasados”, explicó Eric González, productor y director de Gíbaro de Puerto Rico. “Este año se han presentado muchas producciones variadas, como musicales y obras de teatro. La gente le gusta ir al teatro y pasar un par de horas entretenido, que la obra les llene aquellas necesidades que ellos entiendan que tienen de divertirse, de pasarla bien y eso yo creo que es uno de los elementos más importantes”.

De la misma forma, la dinámica y la sinergia que se da en las salas de teatro son únicas, radicadas primordialmente en la intrínseca relación entre el público y los actores que están en el escenario. Quizás sin saberlo, fue un elemento que extrañó el público, sobre todo aquellos que estaban acostumbrados a ir al teatro y que fue experimentado por las nuevas generaciones.

Alexandra Fuentes y Rafo Muñiz protagonizaron la comedia "Los García", que formó parte de la celebración del centenario de Tommy Muñiz. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Creo que la gente disfruta mucho de ir al teatro, porque es una experiencia completa. Obviamente está el aspecto visual, está el aspecto auditivo, pero al tú estar allí en vivo, tú te sientes parte de lo que está pasando en escena. Eso no sucede cuando uno va al cine, por ejemplo”, explicó Molinari, quien este año participó como actriz en obras como el musical “Cabaret” y la zarzuela “Los Claveles”. “Cuando se va al teatro, el público se convierte en parte de la producción gracias a su energía. Y no estoy hablando solamente de las comedias, donde la risa es parte de la obra. Si no que puede haber el público más silencioso del mundo e igual se siente esa energía, y esa energía la siente el actor en escena y la siente el público también. Eso es algo que creo que el público que gusta de ir al teatro extrañaba mucho”.

Las ansias y ganas por ver producciones diferentes, provocó que en el 2022 se vieran una buena cantidad de musicales en la isla, que incluyó “La guagua aérea, el musical”, “Man of La Mancha”, “On Your Feet”, “Cabaret” y “Charlie... el musical”, “Cuatro el musical”, “La peor cantante del mundo”, entre otros. “El teatro siempre tenía ese estigma de que era para personas mayores y gente pudiente, pero por los pasados años, pienso que el teatro se ha ido abriendo a la juventud y a otro público, en parte por el teatro musical”, mencionó Vega, productor en Puerto Rico de musicales como “In The Heights” y “Hamilton”. “El teatro musical se ha convertido en una opción al nivel de cualquier concierto. Ahora es bien común ver al mismo público ir un fin de semana al Coliseo de Puerto Rico a ver un concierto de música tropical o de género urbano, y al otro fin de semana verlos en una obra musical y se lo disfrutan de la misma manera”.

Aparte de los musicales, se presentaron obras dramáticas o comedias como “Elsa & Fred”, “Los García”, “La Gaviota” y “Quíntuples”, de Luis Rafael Sánchez, o los clásicos de Federico García Lorca “Yerma” y “Bodas de Sangre”, entre muchas otras, incluyendo espectáculos de comediantes tipo “stand up” o monólogos. Además se celebró con éxito la segunda edición del Festival de Comedia, en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, así como el festival de microteatro “Teatro en 15″, en la Casa Cultural de Viejo San Juan. En ese sentido cabe destacar que la actividad teatral no se concentró en San Juan, ya que, por ejemplo el Centro de Bellas Artes de Caguas acogió varias producciones, tanto en su sala principal como en su renovado Moneró Café Teatro & Bar. También se celebró el XLIII Festival de Teatro de Caguas, en el teatro Luis M. Arcelay.

"On Your Feet!", que subió a escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce, fue protagonizada por los puertorriqueños Eddie Noel Rodríguez y Denise Quiñones. (Miguel J Rodríguez)

Momentum en el 2023

Los productores entrevistados para este artículo coincidieron en que a pesar de que no pueden predecir el futuro, el 2023 pinta muy bien para la industria del teatro en la isla, basados en la gran cantidad de proyectos que ya se han anunciado y que estarán en cartelera en los próximos meses.

“Uno no puede saber exactamente lo que va a pasar. Pero, cómo se ve la cosa, entiendo que sí debe seguir el paso que lleva, pero siempre hago hincapié de que van a prevalecer las producciones de más alto nivel. Es algo que yo siempre lo voy a defender. Tenemos que competir con lo que está afuera. En el caso nuestro, en BAS Entertainment, cuando hemos presentado una de nuestras producciones, siempre la presentamos con el nivel de Broadway”, explicó Vega. “Tenemos que acostumbrarnos a mostrar producciones de calidad y no presentar por presentar. Mientras hagamos eso y mantengamos el nivel, el público seguirá apoyando al teatro y los musicales”.

En el caso de BAS Entertainment, tendrán en cartelera los musicales “West Side Story”, del 10 al 12 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce, así como el regreso de “Hamilton” del 13 al 25 de junio, también en el Centro de Bellas Artes de Santurce. “Hago la aclaración de que Lin-Manuel Miranda no va a hacer el personaje de Hamilton, pero sí nos apoyará en el proceso de promoción y esperamos tenerlo acá en la ‘premier’”, enfatizó Vega.

Para el próximo año, el productor Raymond Gerena espera que haya un mejor balance en términos de las fechas en las que se van a presentar las producciones, para que sea beneficioso para todos los que viven del teatro en la isla. “El teatro siempre va a estar. Yo en mi caso vengo con varias propuestas para el próximo año y sé de varios compañeros también, incluyendo varios festivales. Me parece que ahora sí la cosa va a estar un poco más balanceada en términos de oferta, porque empezamos sin ningún tipo de restricción”, añadió Gerena, quien participará como actor en la puesta “La obra dondo todo sale mal”, a partir del 10 de marzo de 2023 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Casa Productora también tiene en agenda el “stand-up” del personaje Magda, del comediante Freddo Vega, “Siempre potra, nunca pony”, que se llevará a cabo el 21 de enero en el Centro de Bellas Artes de Santurce y el 28 de enero, en el Teatro Ideal, en Yauco.

Hilda Ramos y Alfonsina Molinari formaron parte del elenco de la zarzuela "Los claveles". (Suministrada)

La variedad de piezas teatrales, de todo tipo será clave para que el “momentum” que tiene el teatro actualmente se mantenga. “Creo que el 2023 va a traer muchas cosas buenas para el teatro. Como ya en el 2022 el público le perdió el miedo a ir, pues el 2023 va a ser aún mejor. A mí me gusta mucho que se está haciendo un poco de todo, incluyendo muchos musicales, obras dramáticas nuevamente y, obviamente, siempre se van a hacer comedias. Porque hubo un momento donde solamente se estaban haciendo comedias y creo que el público también se cansó de eso y quieren ver un poco de todo”, expresó Molinari, quien tiene varios proyectos como actriz en el 2023, incluyendo su participación en la zarzuela “La corte del Faraón”, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico en enero, así como la comedia “La Sagrada Familia”, en febrero.

De la misma forma, Producciones Girasol, a cargo de Molinari, también tiene en cartelera varias piezas teatrales, que incluye a “Buenas noches mamá”, que protagonizará junto a su madre, la actriz Johanna Rosaly, y que formará parte del Festival de Teatro de la Mujer, que se va a llevar a cabo en marzo en el Teatro Braulio Castillo, de Bayamón. En abril, llevarán a cabo una obra aún por decidir su nombre, al tener un nombre en inglés que se va a traducir, en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce. Por último, en julio de 2023, en la Sala de Festivales del propio Centro de Bellas Artes de Santurce, presentarán “Los monólogos de las macetas”, con Dreuxilla Divine (Nelson Roldán), Johnny Ray, Víctor Alicea y Gil René Rodríguez.

Por su parte, el productor Eric González está positivo de que el teatro se mantenga con la energía positiva que se vio en la segunda mitad del año y de que el público auspicie y apoye las producciones. “En este punto ya se están promocionando un sinnúmero de producciones que son muy interesantes y sé que el público las va a ir a ver”, expresó González, quien confirmó que debido al gran éxito que tuvo la obra “La guagua aérea, el musical”, volverá a cartelera del 10 al 16 de abril de 2023 en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Además de las funciones para público en general, también darán funciones para estudiantes. “Esperamos que el público siga respaldándonos, no solo a nosotros, sino a todos los actores puertorriqueños, porque lo hacemos para ellos y para que toda nuestra labor tenga un significado”.