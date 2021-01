La emoción de volver habilitar una carpa junto a una mesa para despliegue de sus obras y piezas artísticas fue el sentir colectivo de los artistas que se presentan en la Feria de Artesanías y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

El evento que arrancó esta mañana en absoluta tranquilidad en el Viejo San Juan, se presenta como la única esperanza para que cientos de artistas puedan vender alguna de sus piezas luego de diez meses inactivos e inoperantes ante la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19.

El primer evento presencial que el ICP realiza en el 2021 en la capital, se gestó como una alternativa ante la ausencia de la celebración en vivo de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián donde todos los años participan cientos de artistas y artesanos locales.

La feria es cónsona a otras actividades de las fiestas de San Sebastián que se realizan a menor escala durante este fin de semana en San Juan.

PUBLICIDAD

“Desde marzo no participamos en una feria y esto ha sido una bendición el poder exponer nuestro arte. Esperamos que esto se vaya resolviendo poco a poco. El año pasado fueron los terremotos y este año la pandemia. Esperamos que el año que viene podamos retornar a la normalidad con las fiestas de la calle San Sebastián que son el sustento de tantos artesanos que llevamos sin laborar todos estos meses y la verdad es que ha sido muy duro”, sostuvo la artista plástico Edna Ildefonso, quien desde el 2006 participa de la feria y las actividades de la San Sebastián.

Ildefonso reconoció que estos primeros eventos serán vitales para recuperar la confianza de los visitantes en medio de la pandemia de coronavirus. De igual forma admitió que participar del tradicional evento de la calle San Sebastián representaba la recaudación mayor de ingresos en todo el año en comparación con otros eventos en la isla.

“Participo en un mercado en la Plaza Colón (VSJ) y también se ha visto afectado por los muelles porque no hay barcos desde marzo. Para que tengas una idea, lo que hacía en un mes en ventas, lo hago en el fin de semana de la San Sebastián. Este evento es el pulmón del artesano para poder subsistir”, afirmó la artista que trabaja el medio estampas típicas pintadas sobre madera.

La artista participó en diciembre del mercado de arte que realizó el ICP y según dijo: “nos fue muy bien, por lo que esperamos que hoy y mañana se mueva”.

PUBLICIDAD

Para los amantes del arte y las artesanías el evento que se efectúa hoy, sábado, y mañana es una oportunidad única para adquirir las piezas elaboradas a mano por nuestros artistas.

Los artesanos y artistas plásticos están ubicados en sus propias mesas y carpas individuales a lo largo de la Plaza Quinto Centenario, la Tienda Cultural (antigua librería ICP), la Plaza San José, las Plazas Jardín Norte y Sur del Cuartel de Ballajá, la acera Dr. Francisco Rufino de Goenaga y la Plaza de la Beneficencia en el Viejo San Juan.

Contrario a las fiestas de la calle San Sebastián en el interior del Cuartel Ballajá no hay carpas de artistas y artesanos pues se ubicaron en los alrededores del Barrio Ballajá. En el Paseo La Princesa, El Bastión y Plaza de Armas también hay carpas de artistas y mercados de comida.

Las carpas son las que delinean el distanciamiento social y hay estaciones de alcohol y temperatura en las diferentes plazas.

La artesana orocoveña Lenice Vázquez explicó que es la primera vez que participa en esta feria, ya que necesitaba exponer sus tallas luego de un año sin hacerlo.

Aunque Vázquez es maestra admitió que necesita un segundo ingreso para mantener su hogar. En su caso ha participado de otras ferias de artesanías en Barranquitas y Orocovis, pero llegar este año en medio de la crisis de salud a Viejo San Juan era imperativo.

“Necesitaba estar aquí. Hace tiempo que no nos reunimos como artesanos, ni habíamos tenido una actividad para promocionar nuestras piezas. Estar sin trabajo ha sido difícil para muchos compañeros artesanos que solo tienen este sustento. No hay ayuda para ellos y no se ha incentivado esta clase artesanal y la están pasando bien mal. Esperamos que este evento nos ayude en las ventas y que hayan más eventos en que podamos participar” , afirmó la maestra que reiteró que su trabajo como artesana complementa gran parte del sustento de su hogar.

PUBLICIDAD

Otro que llegó por primera vez al Barrio Ballajá fue el artesano Carlos Valentín, quien trabaja con materiales reutilizables y madera en sus obras de los reyes magos.

Valentín se aventuró a ser parte de la feria al entender que la gente va a comenzar a respaldar los eventos presenciales según se vayan vacunando.

“Hay más gente vacunada y por eso confiamos en que la gente va ir poco a poco respaldando estos eventos. Tenemos que ganarnos la confianza de la gente y tenemos mucha esperanza en que se va a lograr”, concluyó Valentín, quien comenzaba a realizar sus primeras ventas del día.