Estrena en la isla la pieza en la que Bella se convierte en la Bestia

“Es una reflexión acerca de las etapas de la vida de las mujeres. Esa historia que nos inculcan de fantasía en la niñez, que la vida es rosa, que vas a tener un príncipe azul, que vas a tener una casa con un patio grande, que vas a ser madre... y que eso no necesariamente ocurre en la realidad. Lo que quiere decir es que la bella en realidad no existe. A quien ella rescata es a ella misma. Uno de los temas que se presentó en Londres y sigue vigente en Puerto Rico es el discrimen a la mujer por edad y por género. Además, se aborda el tema de la violencia de género abierta o invisible que es la que no nos atrevemos a salir de noche y que es una violencia creada por la sociedad que no considera el bienestar de la mujer”, explicó sobre la temática de la violencia de género, presente en las entrañas de la sociedad actual.