Realismo mágico e ilusión en Carlos Cancio

Es curioso que, independientemente de las fuentes de la modernidad en la pintura de las que ha bebido Cancio hasta lograr una síntesis y un lenguaje muy propios, sea la huella en su pintura del realismo mágico literario la que más me ha sacudido. Igual que el laureado Premio Nobel de Literatura de 1982, para Cancio la magia que enciende sus telas es auténtica por real, pues el mundo del imaginario y la ilusión se instaura en la siquis del artista con fuerza decisiva, como parte de un mundo interno que es tan, o más, real que el mundo sensible con el cual forma un todo indivisible. ¿Acaso no es eso de lo que trata el arte?

Con 13 exuberantes, coloridas, lúdicas y danzarinas telas, fraguadas con el tesón de un pintor curtido en su oficio por años; el manejo de la línea; y una narrativa muy elocuente, Carlos Cancio hace muy suyo el fino y exquisito recinto de arte Obra Galería Alegría con la muestra The Art of Illusion, que ofrecerá sus bondades al visitante desde el jueves, 23 de mayo de 2024. Así lo pude atestiguar la noche del jueves, 16 de mayo, por invitación que me extendiera el dueño del espacio de galería, José Alegría. Tan pronto abrió la puerta y encendió las luces, magia y realidad se conjugaron en un despliegue fascinante, comenzando por el penetrante y embriagador olor a óleo de las piezas allí reunidas. A mi derecha, contemplé a La mujer traslúcida. Esta pieza presenta la seductora imagen de una mujer abandonada al deleite de un estado de inconciencia que parece ir bajando a unas profundidades que, por asociación, me parecen acuáticas. Recuerdo a Alfonsina Storni, en su viaje al fondo del mar en la embarcación de la imaginación de Ariel Ramírez y Félix Luna en Alfonsina y el Mar. Quizás La mujer traslúcida no ve el mar como su albergue final, pero se percibe su ilusión de dejar atrás el marasmo de su existencia y regodear su alma y sus sentidos en un profundo y aletargador sueño. El movimiento lúdico de formas vegetales con que se integra la dama en su descenso, hace eco de las formas, curvas y líneas de su anatomía. Melancolía, paz y quietud en un mágico paisaje vegetal en ambientación acuosa (lo cual concluyo, más que por el color asociado con el agua, motivado por la observación del movimiento de su cuerpo traslúcido y vaporoso, y el de las formas vegetales que allí se reúnen). Se reproduce en mi mente, aun con la diferencia en ambiente, la melodía de Lucy in the Sky with Diamonds.