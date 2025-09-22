Fausto inaugura la temporada otoño 2025 de Ballets de San Juan

El Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce se convertirá en el escenario de una fascinante experiencia artística cuando el Ballet Fausto llegue el los días 17 y 18 de octubre a las 8:00 p.m. y 19 de octubre a las 3:00 p.m. a la Sala de Drama, René Marqués.

El Ballet Fausto regresa como el protagonista de la temporada otoñal, consolidando a Ballets de San Juan como referente de la danza de alta calidad en el Caribe. Esta innovadora producción, que fusiona la interpretación contemporánea con la música inmortal de Charles François Gounod, lleva a escena uno de los relatos más fascinantes de la literatura universal: el pacto entre el Dr. Fausto y el diablo Mefistófeles, para explorar los temas eternos de la tentación y la redención. Bajo la dirección artística y coreográfica de Adolfo de La Toba, director artístico de Ballets de San Juan, esta versión contemporánea del clásico de Goethe promete sorprender al público puertorriqueño con una puesta en escena que combina tradición e innovación.

La producción cuenta con la colaboración del reconocido arquitecto y artista ceramista Jaime Suárez en la plástica escénica, y el diseño de luces de Orlando Carreras. La producción representa el compromiso inquebrantable de Ballets de San Juan por elevar el arte de la danza en Puerto Rico, ofreciendo al público experiencias artísticas que trascienden fronteras y conectan con audiencias de todas las edades.

La puesta en escena marca el inicio de una temporada cargada de propuestas que reflejan la creatividad constante de Ballets de San Juan. La temporada incluirá múltiples estrenos que prometen enriquecer la escena cultural puertorriqueña con obras que van desde interpretaciones contemporáneas hasta nuevas creaciones originales.

Con más de siete décadas de trayectoria, la compañía apuesta por la excelencia técnica y la exploración de nuevos lenguajes en la danza. La constancia en su labor artística ha posicionado a Ballets de San Juan como una institución cultural de prestigio, capaz de presentar tanto clásicos universales como creaciones contemporáneas que dialogan con el público de hoy.